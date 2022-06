« Mitt Romney Republican » est désormais une puissante attaque primaire du GOP

SALT LAKE CITY (AP) – Mitt Romney n’est pas réélu cette année. Mais les républicains alignés sur Trump et hostiles au sénateur de l’Utah ont fait de son nom un thème récurrent dans les primaires de cette année, l’utilisant comme repoussoir et qualifiant avec dérision leurs rivaux de “républicains de Mitt Romney”.

Les républicains ont utilisé le concept pour présenter leurs principaux adversaires comme des ennemis du GOP de l’ère Trump dans le sud-est du Michigan, de l’Ohio et de la Pennsylvanie. Le groupe anti-fiscal Club For Growth, parmi les super PAC les plus actifs des primaires de cette année, a utilisé « Mitt Romney Republican » comme prémisse centrale d’une annonce d’attaque lors des primaires du Sénat de Caroline du Nord.

Mais nulle part les références au républicanisme de Romney ne sont aussi courantes qu’en Utah. Malgré sa popularité auprès de nombreux habitants ici, les candidats déploient à plusieurs reprises « Mitt Romney républicain » comme attaque de campagne électorale dans la perspective de la primaire républicaine de mardi.

“Il y a deux ailes différentes dans le Parti républicain”, a déclaré Chris Herrod, un ancien législateur de l’État dans le 3e district du Congrès de la banlieue de l’Utah, lors d’un débat le mois dernier.

“Si vous êtes plus aligné avec Mitt Romney et Spencer Cox”, a-t-il ajouté, faisant référence au gouverneur de l’Utah, “alors je ne suis probablement pas votre homme.”

Le fait que sa marque soit devenue un puissant aliment d’attaque reflète à quel point la position de Romney est singulière dans la politique américaine : il est le seul sénateur avec la reconnaissance nationale du nom qui vient de sa candidature à la présidence et le seul républicain qui a voté deux fois pour destituer l’ancien président Donald Trump.

“C’est une sorte de perplexité, en fait”, a déclaré Becky Edwards, une républicaine anti-Trump qui se présente à la primaire du Sénat de l’Utah.

En tant que l’un des membres les plus célèbres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Romney est vénéré par beaucoup dans l’Utah, où l’Église est une présence dominante dans la politique et la culture. Il a reçu des éloges pour avoir renversé les Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002 après un scandale de corruption. Après avoir déménagé à temps plein dans l’Utah il y a plus de dix ans, il a remporté la victoire dans la course au Sénat de l’État en 2018. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire.

Herrod, qui s’est rendu à Las Vegas pour faire campagne pour Romney en 2012, a déclaré dans une interview que faire référence à Romney était une sténographie efficace – un moyen de parler aux électeurs de son propre système de croyance ainsi que de celui du représentant républicain sortant John Curtis. Herrod a attaqué Curtis pour ses positions sur la politique énergétique et pour avoir fondé le Caucus conservateur sur le climat du Congrès.

« Au milieu d’une campagne, c’est un peu difficile de tracer une ligne. Je l’ai simplement exprimé en des termes que je pensais que les gens comprendraient », a déclaré Herrod.

La campagne Curtis a déclaré que le membre du Congrès était plus concentré sur la législation et l’adoption de projets de loi que sur l’image de marque. “Le membre du Congrès Curtis ne passe pas son temps à s’étiqueter lui-même ou d’autres républicains”, a déclaré sa directrice de campagne, Adrielle Herring, dans un communiqué.

Tout comme Herrod, Andrew Badger, un candidat en cours d’exécution dans le 1er district du Congrès du nord de l’Utah, présente sa campagne primaire comme un « bras de fer » entre deux factions concurrentes au sein du Parti républicain. Il décrit l’une comme l’aile modérée et favorable au compromis incarnée par Romney et l’autre comme l’aile conservatrice incarnée par le sénateur de l’Utah Mike Lee, un invité fréquent de FOX News qui est souvent le seul « non » du Sénat.

Badger et Herrod reconnaissent qu’attaquer Romney peut décourager certains électeurs, quatre ans après qu’il ait facilement battu un législateur d’État de droite à la primaire républicaine de l’Utah et un démocrate aux élections générales. Mais ils s’interrogent sur la durabilité de son soutien compte tenu de la façon dont les six dernières années ont largement transformé la politique républicaine.

« Il y a beaucoup plus de frustration, et ça ne fait que monter. Je ne pense pas qu’il gagnerait lors d’un vote aujourd’hui, certainement pas lors d’une primaire républicaine », a déclaré Badger.

Badger dans sa campagne s’est concentré sur l’indignation mijotée résultant des élections de 2020 et la colère contre les mandats de coronavirus et la façon dont la race, le sexe et la sexualité sont enseignés dans les écoles K-12. Il a tenté de tracer une ligne directe entre Romney et son adversaire, le représentant sortant Blake Moore, en attaquant Moore pour être l’un des 35 républicains de la Chambre à voter pour créer une commission indépendante chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier.

Dans un district où le soutien à Trump reste fort, il a comparé le vote de Moore aux deux votes de Romney en faveur de la destitution.

“Ces gens comme Mitt Romney et Blake Moore, ils cèdent toujours à gauche lorsque la pression est exercée sur eux”, a déclaré Badger. “Nous n’allons pas faire de compromis pour le plaisir de faire des compromis.”

Moore n’a pas voté pour la destitution. Après que le Sénat a sabordé la commission, Moore, avec tous les républicains de la Chambre sauf deux, a voté contre la création du comité restreint du 6 janvier qui s’est finalement réuni.

En réponse au fait que Moore a été qualifié de «républicain Mitt Romney», Caroline Tucker, porte-parole de la campagne du membre du Congrès, a déclaré qu’il pourrait être mieux décrit comme un «républicain de la grande tente» qui ne pense pas que le processus législatif nécessite l’abandon de ses principes conservateurs.

Jason Perry, directeur du Hinckley Institute of Politics de l’Université de l’Utah, a déclaré que l’étiquette “Mitt Romney Republican” pourrait plaire à certains électeurs primaires républicains, mais étant donné la popularité de Romney, cela ne fonctionnera probablement pas dans l’Utah, a-t-il déclaré.

“Ils font appel à un segment du Parti républicain mais n’ont probablement pas les chiffres de ce côté d’extrême droite pour réussir”, a déclaré Perry.

Sam Metz, Associated Press