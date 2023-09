Mitt Romney; préparation aux ouragans ; croissance de l’immigration : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Mitt Romney, sénateur républicain de l’Utah n’est pas candidat à sa réélection en 2024. Il cite son âge et l’état actuel du parti républicain comme raisons de son départ, bien que dans une déclaration vidéo, il ait déclaré qu’il « ne se retirait pas du combat ».

Sur En premier aujourd’hui, Domenico Montanaro de NPR dit Romney croyance au bipartisme et la nécessité de travailler avec l’autre camp pour faire avancer les choses est rare, en particulier pour les Républicains. Romney estime que la prochaine génération doit s’attaquer aux problèmes, plutôt que les baby-boomers qui ont mis en place un grand nombre de ces programmes mais n’en ont pas payé beaucoup.

Preuves récemment divulguées lors d’un procès fédéral pour corruption à Chicago a révélé un conflit d’intérêts pour Anita Dunn, l’une des principales conseillères de Biden. En 2018, sa société de relations publiques SKDK s’est associée à l’association caritative anti-harcèlement Time’s Up Legal Defence Fund et a soutenu Alaina Hampton, qui a poursuivi Michael Madigan, alors président démocrate de la Chambre des représentants de l’Illinois, pour avoir exercé des représailles contre elle lorsqu’elle avait signalé un harcèlement. Dans le même temps, son entreprise fournissait également des « communications de crise » à Madigan.

Tom Dreisbach de NPR a parlé à Hampton, qui a déclaré qu’elle n’aurait jamais travaillé avec le cabinet de Dunn si elle avait su qu’il conseillait également Madigan. SKDK a d’abord défendu son travail, mais s’est ensuite excusé auprès de Hampton. Cependant, Hampton a présenté ses excuses à Dreisbach. ne répare pas les dégâts fait à elle et au mouvement #MeToo.

L’ouragan Lee se dirige vers la côte atlantique. La tempête devrait provoquer des inondations et des vents violents en Nouvelle-Angleterre et dans certaines parties du Canada vendredi et tout au long du week-end.

Les habitants de la Nouvelle-Angleterre sont habitués à hiverner au nord-est qui apportent des pieds de neige – pas des ouragans. Tovia Smith de NPR rapporte depuis Boston que les conditions seront compliquées parce que cela a été l’un des étés les plus humides que la Nouvelle-Angleterre ait jamais connu, ce qui signifie que le sol est déjà saturé. Les ouragans peuvent apporter un autre danger cela retient peu l’attention : les contre-courants. Voici ce qu’il faut savoir à leur sujet.

La population immigrée aux États-Unis a atteint un niveau record l’année dernière, selon une nouvelle estimation du Bureau du recensement. La croissance a fortement ralenti ces dernières années en raison de la pandémie et des politiques de l’administration Trump. Selon les experts, ce regain de croissance coïncide avec un redémarrage progressif de l’immigration légale, comme le contrôle des réfugiés et le traitement des visas.

La réaction de Washington dépendra sur de quel côté du débat c’est parti, dit Joel Rose de NPR Édition du matin. Les partisans de la ligne dure y verront une preuve supplémentaire que l’immigration est hors de contrôle et met à rude épreuve les ressources. Les défenseurs souligneront que l’immigration contribue à la croissance économique.

Écoute du jour

Le Nicaragua est l’un des pays les plus autoritaires dans l’hémisphère occidental. Le pays a interdit l’accès aux journalistes étrangers ces dernières années. Mais Eyder Peralta de NPR est entré par une frontière terrestre rurale avec son passeport nicaraguayen. Il y décrit un pays « trempé dans la peur ». Il a assisté à une célébration du 44e anniversaire de la révolution du président Daniel Ortega contre l’armée et parlé aux habitants.

Conseils de vie





Les ouragans peuvent s’intensifier très rapidement, donnant aux résidents très peu de temps pour se préparer. C’est pourquoi il n’est jamais trop tard pour s’y préparer. Voici ce que vous pouvez faire :

Sachez ce qui vous rend vulnérable – êtes-vous dans une zone sujette aux inondations ? Avez-vous des sorties limitées ? – et planifiez en conséquence.

– êtes-vous dans une zone sujette aux inondations ? Avez-vous des sorties limitées ? – et planifiez en conséquence. Choisissez une destination pour l’évacuation. Aller chez la famille et les amis est idéal.

Aller chez la famille et les amis est idéal. Préparer une trousse incontournable contenant des produits essentiels comme des aliments non périssables, des médicaments et de l’argent liquide.

une trousse incontournable contenant des produits essentiels comme des aliments non périssables, des médicaments et de l’argent liquide. Avoir une liste de contrôle pour ne rien oublier quand on est stressé.

3 choses à savoir avant de partir

Une audience du Congrès mexicain sur les extraterrestres a commencé par une surprise mardi. Un ufologue autoproclamé a apporté deux cercueils contenant ce qu’il prétend être des cadavres extraterrestres. San Francisco envisage d’augmenter son Ferry Building historique en bord de mer de sept pieds pour le sauver de la montée du niveau de la mer. Cette histoire comprend des références au suicide : Trieste Belmont a vécu l’un des jours les plus sombres de sa vie en 2014. Elle se tenait debout et sanglotait sur un pont élevé lorsqu’un inconnu a crié « Ne saute pas ! » de leur voiture. Ce héros méconnu lui a sauvé la vie et l’a incité à demander de l’aide.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, contactez le 988 Bouée de sauvetage en cas de suicide et de crise en composant le 9-8-8 ou le Ligne de texte de crise en envoyant HOME par SMS au 741741.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi. Anandita Bhalerao contribué.