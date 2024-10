Mitt Romney ne dira pas qu’il est pour Harris parce qu’il veut « avoir une voix » dans un GOP post-Trump

Le sénateur Mitt Romney a encore une fois refusé de dire s’il votait pour Kamala Harris aux élections, suggérant que sa réticence lui permettra désormais d’avoir une certaine influence sur l’orientation du Parti républicain dans un hypothétique avenir post-Trump.

« J’ai dit très clairement que je ne voulais pas que Donald Trump soit le prochain président des États-Unis », a-t-il déclaré mardi, interrogé sur l’élection lors d’un forum à l’Institut politique Hinckley de l’Université de l’Utah. « Je veux continuer à avoir une voix au sein du Parti républicain après cette élection. Je pense qu’il y a de fortes chances que le Parti républicain doive être reconstruit ou réorienté.»

Bien qu’il soit un critique féroce de AtoutRomney a refusé de soutenir publiquement le candidat démocrate lors des deux élections précédentes. Le sénateur de l’Utah a déclaré avoir écrit à son épouse, Ann Romney, lors des élections de 2016, et il a révélé qu’il n’avait pas voté pour Trump en 2020, mais a refusé de dire s’il avait voté pour Joe Biden. Cette année, Romney a répété qu’il ne voterait pas pour Trump, mais il est resté discret quant à savoir si Harris aurait son vote.

« Je crois que j’aurai plus d’influence dans le parti en le disant comme je l’ai dit », a-t-il déclaré mardi. « Je n’ai pas l’intention de changer la façon dont je l’ai décrit. »

L’opposition déclarée de Romney à Trump l’a quitté en désaccord avec la plupart de son partidans lequel même anciens rivaux et critiques sont venus soutenir le candidat républicain à la présidentielle. Pourtant, le refus de Romney de soutenir publiquement Harris l’a également distingué des éminents républicains anti-Trump qui l’ont fait, comme l’ancien Représentante Liz Cheneyqui était même faire campagne avec Harris dans le Wisconsin ce week-end.

Romney, quant à lui, a minimisé l’importance de son choix lors de l’élection. « Mon vote en particulier n’a pas un grand impact parce que je viens de l’Utah » il a dit à MSNBC en mai. Et il a dit avante qu’il veut conserver son influence au sein de son parti sur toute la ligne, ce qui, selon lui, ne peut évidemment pas se produire s’il soutient un démocrate.

Mais l’ancien candidat républicain à la présidentielle, qui a déploré ce qu’il considère comme un déclin du centrisme dans la politique américaine, a concédé à CBS News qu’il n’appartient pas vraiment au GOP plus – et c’était il y a un an. Il a déploré la direction prise par le parti sous l’influence de Trump et a déclaré qu’il ne voyait plus dans la plupart de son parti les valeurs républicaines traditionnelles auxquelles il croit.

Il y a aussi la question de savoir à quoi ressemblerait un GOP post-Trump. Mais compte tenu du droitec’est extrémisme croissantle Parti républicain que Romney espère influencer à l’avenir pourrait lui être encore plus étranger qu’il ne l’est actuellement.

