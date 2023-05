Mitt Romney fait face à un nouveau challenger dans la primaire du GOP pour le siège du Sénat de l’Utah

SALT LAKE CITY (AP) – Le maire de Riverton, Trent Staggs, a annoncé son intention de se présenter au Sénat américain l’année prochaine et de défier le républicain de premier mandat Mitt Romney dans ce qui pourrait devenir une bataille primaire compétitive dans cet État profondément conservateur.

Romney, 76 ans, n’a pas encore annoncé s’il prévoyait de se faire réélire, mais sa transformation de candidat à la présidentielle de 2012 en critique récurrent du président Donald Trump a conduit beaucoup à croire que Trump pourrait être vulnérable lors de la primaire républicaine de l’année prochaine.

« La seule chose pour laquelle je l’ai vu se battre, c’est l’establishment, le » réveil « , l’ouverture des frontières, la destitution du président Trump et notre endettement encore plus profond », déclare Staggs dans une vidéo d’annonce qui met en évidence les votes de Romney pour destituer Trump.

Staggs, 49 ans, est l’un des nombreux candidats qui devraient se présenter à la droite de Romney et, dans l’annonce, qualifie le titulaire de « millionnaire du Massachusetts » qui a déménagé dans l’Utah.

Après une carrière dans le négoce de valeurs mobilières, Staggs a été élu maire de Riverton en 2017. Il s’est concentré tout au long de son mandat sur des problèmes municipaux typiques, notamment le maintien de l’ordre, les budgets, la gestion de la croissance et la stimulation du développement.

« C’est ce que je veux apporter à DC », a-t-il déclaré dans une interview. « En tant que maire, je suis en première ligne pour repousser les excès du gouvernement. »

Dans les mois qui ont précédé son annonce, il s’est fait de plus en plus entendre sur d’autres questions, prenant la tête de résolutions contre les principes d’investissement « ESG » et s’exprimant contre les livres de bibliothèque qu’il a qualifiés de « pornographiques » sur les étagères du Jordan School District le mois dernier.

L’annonce de Staggs fait de lui le premier républicain à entrer officiellement dans la course, bien que le président de l’Utah House, Brad Wilson, ait mis en place un comité exploratoire en avril, lui permettant de collecter des fonds pour une candidature. L’ancien représentant américain Jason Chaffetz a déclaré à l’Associated Press en février qu’il envisageait de se présenter. Un représentant du procureur général de l’État, Sean Reyes, a également déclaré que beaucoup faisaient pression sur lui pour qu’il se présente également.

Bien que Romney ait des critiques vocales dans les cercles d’activistes du Parti républicain de l’Utah, ses adversaires seront probablement confrontés à une bataille difficile en raison de sa popularité généralisée en tant que l’un des membres les plus éminents de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et en tant que personne qui a aidé à sauver les Jeux olympiques d’hiver de 2002 après un scandale de corruption.

Romney a battu un challenger de droite de plus de 40 points de pourcentage lors de la primaire républicaine du Sénat de l’Utah en juin 2018 avant de remporter les élections générales avec une marge presque aussi importante. Il a recueilli et dépensé plus de 4 millions de dollars en contributions à la campagne cette année-là.

Staggs a déclaré qu’il était convaincu qu’il pouvait surmonter la reconnaissance nationale du nom de Romney, compte tenu de ses premières conversations avec les électeurs de l’Utah, en particulier les électeurs primaires républicains.

« La question est de savoir si oui ou non l’Utah a un sénateur à Romney qui les soutient. Tant de gens m’ont dit qu’ils n’avaient pas l’impression qu’il les représente. Ils se sentent abandonnés », a-t-il déclaré.

Romney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.

Sam Metz, Associated Press