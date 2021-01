Mitt Romney a critiqué 12 de ses collègues sénateurs républicains après l’annonce de leur intention de s’opposer à la certification de la victoire de Joe Biden lorsque les résultats du collège électoral seront comptabilisés au Congrès la semaine prochaine.

Dans un communiqué publié samedi soir, Romney a décrit cette décision comme un «stratagème flagrant qui« menace dangereusement notre République démocratique ».

La douzaine de sénateurs républicains voyous qui disent qu’ils s’opposeront à la certification du vote comprennent Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri.

Les deux hommes ont été présentés comme de futurs dirigeants du GOP et envisagent peut-être une course à la Maison Blanche en 2024.

Dans sa déclaration, Romney a déclaré qu’il croyait que «l’ambition des sénateurs avait éclipsé le principe».

Il a également affirmé que la décision de ne pas certifier les résultats du collège électoral «a le potentiel prévisible d’entraîner des perturbations, voire pire».

Romney n’est pas le seul sénateur républicain à s’opposer au groupe voyou.

Le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey et le sénateur d’Alaska Lisa Murkowski – qui sont tous deux modérés – ont également envoyé des messages exprimant leur désapprobation.

«Je reconnais que ces dernières élections, comme toutes les élections, comportaient des irrégularités. Mais les preuves sont accablantes que Joe Biden a remporté cette élection », a déclaré Toomey sur Twitter.

Murkowski a déclaré dans un communiqué: « Je voterai pour affirmer l’élection présidentielle de 2020. Les tribunaux et les législatures des États ont tous honoré leur devoir d’entendre les allégations juridiques et n’ont rien trouvé pour justifier l’annulation des résultats.

Le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey a également envoyé des messages exprimant sa désapprobation face aux projets de 12 sénateurs républicains de voter contre la certification des résultats des élections

La sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska est devenue la troisième sénatrice à dénoncer publiquement ses collègues républicains

L’indignation de Romney, Toomey et Murkowski est survenue quelques heures seulement après que Ted Cruz et 10 autres sénateurs du GOP ont annoncé qu’ils exigeaient la nomination d’une commission d’urgence pour effectuer un audit de 10 jours des résultats des élections dans les «États contestés».

Jusqu’à ce qu’une telle commission soit nommée, ils ont déclaré qu’ils avaient l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs de ces États – une décision largement symbolique qui a peu de chances d’empêcher Biden de prendre ses fonctions.

Les 11 sénateurs seront effectivement rejoints par le sénateur Hawley, qui plus tôt cette semaine est devenu le premier membre en exercice du Sénat à annoncer qu’il contesterait le résultat des élections.

Cruz a été rejoint dans la déclaration par les sénateurs Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Braun, ainsi que Cynthia Lummis, Tommy Tuberville, Bill Hagerty et Roger Marshall, qui seront tous assermentés en tant que sénateurs. dimanche dans le nouveau Congrès.

Dans un communiqué, Cruz et les autres sénateurs ont déclaré qu’ils avaient l’intention de voter pour rejeter les électeurs des États swing qui ont été au centre des affirmations non prouvées de fraude électorale du président Donald Trump et appelleront à la création d’une commission pour enquêter sur les allégations de fraude sur une base d’urgence.

«Nous avons l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs des États contestés comme n’étant pas« régulièrement donnés »et« légalement certifiés »(la condition légale), à ​​moins que et jusqu’à ce que cet audit d’urgence de 10 jours soit terminé», ont-ils écrit dans la déclaration. .

«Nous ne prenons pas cette action à la légère», ont-ils déclaré.

Cela vient au mépris du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, un républicain du Kentucky, qui a supplié son caucus de ne pas tenter de bloquer la certification des résultats du collège électoral.

Lors de conférences téléphoniques avec des collègues, McConnell aurait fait valoir que toute tentative de bloquer la certification de Biden serait vaine et ne ferait que diviser le parti.

Un certain nombre de républicains de la Chambre des représentants américaine prévoient également de contester le décompte des voix.

Les jours à venir ne devraient guère changer le résultat. Biden devrait être inauguré le 20 janvier après avoir remporté le vote 306-232 du collège électoral.

Le sénateur Hawley du Missouri a été le premier à défier McConnell en annonçant qu’il se joindrait aux républicains de la Chambre pour s’opposer aux comptes de l’État lors de la session conjointe du Congrès de mercredi.

Ces mesures ont rapidement suscité une condamnation de la part des démocrates, y compris l’ancienne sénatrice du Missouri, Claire McCaskill, qui a tweeté « Il y a en fait 12 sénateurs » pointant une arme chargée « au cœur de la démocratie. Ils devraient toujours être connus sous le nom de #dirtydozen. ‘

The Dirty Dozen était un film de guerre de 1967 sur un groupe hétéroclite de criminels endurcis qui ont été recrutés pour former une unité d’élite commando alliée envoyée en mission suicide virtuelle contre des officiers nazis de haut rang.

De l’autre côté de la scission du parti républicain, le sénateur Ben Sasse du Nebraska a averti que de tels défis sont un «stratagème dangereux» menaçant les normes civiques de la nation.

Le problème oblige les républicains à faire des choix qui définiront les contours de l’ère post-Trump et d’un GOP en évolution. Pris au milieu est le vice-président Mike Pence, qui fait face à une pression croissante et à un procès des alliés de Trump pour son rôle cérémoniel dans la présidence de la session de mercredi.

«Je ne participerai pas à un projet visant à renverser les élections», a écrit Sasse dans un long article sur les réseaux sociaux. Sasse, candidat potentiel à la présidentielle 2024, a déclaré qu’il « exhortait également mes collègues à rejeter ce stratagème dangereux ».