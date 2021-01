Les États-Unis entament la nouvelle année loin en retard dans le déploiement de leur vaccin contre le coronavirus, après avoir distribué des vaccins à une fraction des 20 millions qu’ils espéraient atteindre à cette époque, alors même que le pays franchissait une nouvelle étape sinistre le soir du Nouvel An: 20 millions de cas depuis le début de la pandémie. Dans un rapport mis en ligne vendredi sur son site Web, le sénateur Mitt Romney de l’Utah a déclaré qu’il était «aussi incompréhensible qu’inexcusable» que «des plans de vaccination complets n’aient pas été élaborés au niveau fédéral et envoyés aux États comme modèles». La déclaration est la critique la plus forte à ce jour de la gestion par l’administration Trump du déploiement du vaccin par un sénateur républicain. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 2,8 millions de personnes ont reçu leur première dose, bien que ce nombre puisse être quelque peu faible en raison des retards dans la notification. Les fonctionnaires fédéraux disent qu’ils ne comprennent pas entièrement la cause des retards et ont nié être responsables. Les responsables de l’opération Warp Speed, l’effort fédéral visant à accélérer les vaccins, ont déclaré que leur travail consiste à s’assurer que les vaccins sont disponibles et expédiés vers les États. Les États devraient alors porter le témoin.

M. Romney a dit qu’il était «irréaliste de supposer» que les travailleurs de la santé déjà surtaxés pourraient assumer la responsabilité de vacciner la nation, et a critiqué le projet d’avoir CVS et Walgreens pour effectuer des vaccinations de masse. « Ils n’ont pas de personnel excédentaire disponible pour vacciner des millions d’Américains », a poursuivi M. Romney. «Ils ne sont pas non plus équipés pour faire face aux réactions rares mais graves qui peuvent survenir.» M. Romney a proposé plusieurs idées vagues, comme la formation de tout professionnel de la santé autrement inoccupé, retraité ou actif, pour administrer des vaccins et établir un calendrier basé sur la catégorie de priorité et la date de naissance d’un patient. «J’ai de l’expérience dans l’organisation d’un événement logistique majeur, mais rien à l’échelle de ce qui est demandé aujourd’hui», a ajouté M. Romney. «Je n’ai pas non plus d’expérience médicale ou de santé publique pertinente. Mais je sais que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, vous devez reconnaître la réalité et élaborer un plan, en particulier lorsque des centaines de milliers de vies sont en jeu. » Les responsables de la santé et les responsables des hôpitaux à travers le pays ont souligné plusieurs facteurs de retard dans la campagne de vaccination.