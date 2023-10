Mitt Romney a dit à ces sénateurs démocrates qu’ils devraient se présenter contre Joe Biden en 2024

Le sénateur républicain de l’Utah, Mitt Romney, a déclaré qu’il avait encouragé les sénateurs démocrates Cory Booker du New Jersey et Mark Warner de Virginie à se présenter à la présidence contre Joe Biden en 2024, a rapporté mercredi Deseret News.

Les remarques de l’ancien candidat républicain à la présidence ont eu lieu mardi soir lors d’un sommet E2 à Park City, dans l’Utah, avec son ancien colistier Paul Ryan, où il a répondu aux questions d’une salle remplie de donateurs républicains. selon à Deseret Nouvelles. Les démocrates ont déclaré à Romney que le successeur de Biden serait probablement un candidat plus progressiste, comme le sénateur indépendant Bernie Sanders du Vermont ou la sénatrice démocrate Elizabeth Warren du Massachusetts, a-t-il déclaré.

« Et ils ne veulent pas cela – ils ne pensent pas non plus que ce soit bon pour le pays », a déclaré Romney. (EN RELATION : Mitt Romney appelle les donateurs du GOP à éviter une autre victoire de Trump-Pluralité)

Les anciens colistiers ont également exprimé leur inquiétude quant à l’avenir du Parti républicain lors du sommet, au cours duquel quatre candidats républicains à la présidentielle ont pris la parole : l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord. Doug Burgum, selon Deseret News.

« À quoi ressemblera le Parti républicain, le mouvement conservateur, après cela ? » a demandé Ryan.

La vraie politique claire moyenne pour une primaire républicaine nationale en 2024, sur la base de sondages menés entre le 18 septembre et le 9 octobre, indique que l’ancien président Donald Trump est en tête du peloton de tête avec plus de 40 points, suivi du gouverneur de Floride Ron DeSantis avec 12,8 %, Haley avec 7,3 %. , l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy avec 6 %, Pence avec 3,5 %, Christie avec 2,6 %, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott avec 2,3 % et Burgum avec 0,7 %.

Romney, qui encourage fréquemment le parti à s’unir autour d’une alternative à Trump, a déclaré qu’il serait heureux si l’un des quatre candidats qui ont pris la parole lors du sommet obtenait la nomination du GOP en 2024, selon Deseret News.

« Je pense que notre parti souffre de troubles de la personnalité multiples », a déclaré Romney. « Et je pense que le Parti démocrate aussi. Je pense que nous sommes schizophrènes. Nous ne savons pas ce que nous sommes ni ce que nous défendons au sein de notre parti à l’heure actuelle.»

Le sénateur a récemment annoncé qu’il ne briguerait pas un autre mandat à la Chambre haute et a reconnu qu’il était temps pour « une nouvelle génération de dirigeants ».

Romney, Booker, Warner et Biden n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

