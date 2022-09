Mitsubishi offrira des ensembles Ralliart pour sa gamme 2023

Que ce passe-t-il Mitsubishi lancera une série de modèles en édition spéciale Ralliart au début de 2023. Pourquoi est-ce important La garniture Ralliart apportera des “touches inspirées du rallye” à toute la gamme Mitsubishi, et ces modèles seront construits en nombre limité.

Le nom Ralliart devrait être familier aux fans de rallye ; La sous-marque de performance de Mitsubishi a un longue histoire du tout-terrain. Mitsubishi a également proposé des variantes de performance badgées Ralliart de ses voitures de rue pendant un certain temps, et cette semaine, le constructeur automobile a confirmé que ce nom reviendrait dans sa gamme au début de l’année prochaine.

Mais ne vous excitez pas trop. Alors que les voitures précédentes comme la Lancer Ralliart offraient une amélioration des performances par rapport au modèle standard, le nouveau updo semble se concentrer davantage sur le style qu’autre chose. Mitsubishi affirme que l’Outlander, l’Outlander PHEV, l’Eclipse Cross, l’Outlander Sport et le Mirage bénéficieront “d’effets de carrosserie, de graphismes et d’autres touches inspirées du rallye uniques”. Pensez à quelque chose dans le sens de Concepts Ralliart Mitsubishi dévoilé au Japon plus tôt cette année.

Mitsubishi dit que les modèles Ralliart “seront construits en nombre limité” et qu’ils seront tous peints en blanc avec un toit noir contrastant. Ces voitures devraient être lancées début 2023.

Dans d’autres nouvelles de l’année modèle 2023, Mitsubishi confirme que la Mirage perd son option de transmission manuelle, et les multisegments Eclipse Cross et Outlander Sport seront livrés de série avec la transmission intégrale. Mitsubishi ajoutera également le Hybride rechargeable Outlander à sa gamme, et les prix de ce SUV seront disponibles plus près de son arrivée plus tard cette année.