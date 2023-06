Mitsotakis, pro-réforme, remporte un deuxième mandat lors des élections grecques qui voient la montée en puissance de petits partis d’extrême droite

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le leader grec de centre-droit Kyriakos Mitsotakis doit prêter serment en tant que Premier ministre lundi, quelques heures après avoir facilement remporté un deuxième mandat avec une marge record sur l’opposition de gauche lors d’une élection qui a également introduit de nouveaux partis d’extrême droite au Parlement.

Avec 99,67% des voix comptées, le parti Nouvelle Démocratie de Mitsotakis a obtenu 40,55% des voix, soit plus du double des 17,84% de Syriza, principal parti d’opposition. Il s’agissait de la plus grande marge de victoire en un demi-siècle et a légèrement élargi l’avance de 20 points de pourcentage de ND lors des élections précédentes cinq semaines auparavant.

Tenu en vertu d’une nouvelle loi électorale qui renforce le premier parti, le vote de dimanche donne à ND une majorité confortable de 158 sièges au Parlement de 300 membres, avec Syriza en obtenant 48. Le PASOK de centre-gauche a élu 32 députés et le Parti communiste d’origine stalinienne 20.

Les 42 sièges restants seront partagés entre trois partis d’extrême droite – dont un soutenu par un ancien chef emprisonné du défunt parti Aube dorée d’inspiration nazie – et un représentant l’extrême gauche.

Le taux de participation était d’un peu moins de 53 %, contre un peu plus de 61 % lors du vote de mai.

Mitsotakis, 55 ans, a fait campagne sur une plate-forme visant à garantir la croissance économique et la stabilité politique alors que la Grèce se remet progressivement d’une crise financière de près de dix ans.

La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou devrait lui confier officiellement le mandat de former un gouvernement lundi, après quoi il prêtera serment et annoncera son nouveau gouvernement.

Son principal rival, Alexis Tsipras, 48 ​​ans, a été Premier ministre de 2015 à 2019 pendant certaines des années les plus mouvementées de la crise financière grecque.

Malgré la performance lamentable de Syriza, Tsipras n’a montré aucune intention de démissionner, et il n’y a eu aucun appel ouvert de la part de son parti pour qu’il le fasse. Après le résultat de dimanche, Tsipras a déclaré que Syriza se concentrerait sur les élections parlementaires européennes de l’année prochaine.

Mitsotakis, diplômé de Harvard, est issu de l’une des familles politiques les plus en vue de Grèce. Son défunt père, Constantine Mitsotakis, a été Premier ministre dans les années 1990, sa sœur a été ministre des Affaires étrangères et son neveu est l’actuel maire d’Athènes. Le jeune Mitsotakis s’est engagé à rebaptiser la Grèce en tant que membre de la zone euro favorable aux entreprises et fiscalement responsable.

La stratégie, jusqu’à présent, a fonctionné. La Nouvelle Démocratie a gagné dans toutes les 59 régions électorales du pays sauf une, s’emparant des bastions traditionnels socialistes et de gauche, certains pour la première fois.

Malgré les scandales qui ont frappé le gouvernement Mitsotakis à la fin de son mandat, y compris les révélations d’écoutes téléphoniques visant des politiciens et des journalistes de haut niveau et un accident de train mortel le 28 février qui a révélé de mauvaises mesures de sécurité dans les transports publics, les électeurs semblaient heureux de revenir au pouvoir un Premier ministre qui a livré la croissance économique et la baisse du chômage.