Mitsotakis de Grèce repousse les accusations selon lesquelles son gouvernement aurait espionné ses rivaux

On s’inquiète de plus en plus que l’Europe, si fière de ses protections de la vie privée et de son état de droit, se répande en dispositifs d’écoute et d’espionnage à un moment où ses démocraties sont menacées par l’agression russe. Tant et si bien que l’Union européenne contrôle régulièrement les appareils.

Les enquêtes sur les logiciels espions devraient désormais “impliquer une vérification des téléphones de tous les politiciens et hauts fonctionnaires”, Sophie in ‘t Veld, présidente de la commission spéciale du Parlement européen sur les logiciels espions, écrit sur Twitter mardi. “Pour avoir une image complète de l’activité d’espionnage des gouvernements.”

La Grèce est désormais en tête de liste des préoccupations. Les alliés de M. Mitsotakis, un ardent défenseur de l’Ukraine, ont fait valoir que le scandale n’est pas seulement une menace pour la stabilité grecque, mais pour la cause commune contre la Russie.

“Si j’étais M. Poutine, je serais très heureux si les gouvernements qui étaient si opposés à la Russie tombaient”, a déclaré Adonis Georgiadis, ministre du gouvernement et vice-président du parti Nouvelle Démocratie de M. Mitsotakis. Alors qu’il a souligné qu’il ne blâmait pas la Russie pour le piratage, il a ajouté que la Russie avait déjà exercé une influence en Grèce : « Donc, s’ils l’ont fait dans le passé. Pourquoi ne pas le faire maintenant?”

La Turquie aussi, a-t-il dit, “pourrait être” derrière tout cela.

M. Mitsotakis, dans son discours, a également évoqué de manière énigmatique la possibilité que des “forces obscures en dehors de la Grèce” travaillent “pour déstabiliser le pays”.

Les opposants disent que les insinuations du gouvernement constituent un écran de fumée désespéré pour éviter le problème évident – ​​qu’il s’est fait prendre en train d’espionner ses propres citoyens et ses rivaux politiques.