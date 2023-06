Mitsotakis a prêté serment en tant que Premier ministre grec, promet plus d’emplois et de « grands changements »

Kyriakos Mitsotakis a prêté serment lundi pour un second mandat de Premier ministre.

Son parti de centre-droit Nouvelle Démocratie a obtenu 158 sièges au parlement de 300 sièges lors des élections répétées de dimanche.

Il a consacré sa seconde à la mise en œuvre de grands changements pour stimuler l’économie grecque.

Kyriakos Mitsotakis a promis de reconstruire la cote de crédit de la Grèce, de créer des emplois, d’augmenter les salaires et d’augmenter les revenus de l’État après avoir prêté serment pour un second mandat en tant que Premier ministre lundi après une victoire électorale retentissante.

Son parti de centre-droit Nouvelle Démocratie a obtenu 158 sièges au parlement de 300 sièges lors des élections répétées de dimanche, bien avant les 48 obtenus par la gauche Syriza qui a dirigé la Grèce de 2015 à 2019 au plus fort de la crise économique qui a duré une décennie.

« Je me suis engagé à réaliser au cours de ce second mandat les grands changements dont le pays a tant besoin », a déclaré Mitsotakis à la présidente Katerina Sakellaropoulou après avoir reçu un mandat officiel pour former un gouvernement.

L’ancien banquier de 55 ans et descendant d’une puissante famille politique a été Premier ministre de 2019 jusqu’à sa démission en faveur d’un Premier ministre par intérim à la suite d’un vote peu concluant le 21 mai.

Il a promis de poursuivre les réformes pour reconstruire la cote de crédit après la crise de la dette, augmenter les revenus de l’industrie touristique vitale et augmenter les salaires à un niveau proche de la moyenne de l’Union européenne.

Le vice-président principal de l’agence de notation Moody’s, Steffen Dyck, a déclaré que la victoire de la Nouvelle Démocratie était positive. Un deuxième mandat de quatre ans sous Mitsotakis « assurera la continuité des politiques budgétaires et économiques. En particulier, une concentration continue sur l’amélioration de l’environnement des affaires et de la santé du secteur bancaire », a-t-il déclaré.

Il a prévu que la Grèce « affichera l’une des plus importantes réductions de dette au monde », le fardeau de sa dette publique tombant à moins de 150% du PIB d’ici 2025, contre 171,3% fin 2022.

Un porte-parole du gouvernement a annoncé le nouveau cabinet à 14h00.

Mitsotakis a nommé Kostis Hatzidakis comme son ministre des Finances.

Hatzidakis, un politicien à la voix douce et réformiste de 58 ans selon les analystes politiques, est le vice-président de la Nouvelle Démocratie. Il a été ministre du travail et de l’énergie dans l’ancien gouvernement, supervisant la restructuration de la plus grande compagnie d’électricité de Grèce, PPC, qui était aux prises avec des factures en souffrance, héritage de la crise de la dette.

Nikos Dendias, ministre des affaires étrangères dans l’administration précédente, a été nommé ministre de la défense. Le portefeuille du ministère des Affaires étrangères est allé à George Gerapetritis, un assistant principal de Mitsotakis qui était ministre d’État et a repris le ministère des Transports après un accident de train mortel en février.

Le cabinet prêtera serment mardi.

Alors que la pandémie de Covid-19 et l’accident ferroviaire ont révélé des lacunes dans les systèmes de santé et de transport public, la flambée des prix et les difficultés économiques ont récemment dépassé les préoccupations des électeurs.

Le vote de dimanche a vu une lourde défaite pour le parti Syriza d’Alexis Tsipras, qui a perdu plus de 30 députés. « La domination absolue de Mitsotakis, sans adversaire », a écrit le journal grec Ta Nea en première page.

Tsipras a déclaré que Syriza travaillerait dur pour un retour et que son parti déciderait de son propre avenir.

Le vote a également vu trois partis marginaux de droite et nationalistes, dont les « Spartiates » anti-immigrés, entrer au Parlement avec un total de 34 sièges.