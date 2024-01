Mitski partage la performance de “I’m Your Man” filmé à Paris

Mitski a partagé une magnifique vidéo de performance en noir et blanc de “I’m Your Man” de son dernier album, La terre est inhospitalière et nous aussi.

Le court métrage a été tourné pour La Blogothèque à Paris. Réalisé par Aeired Nils, le spectacle mélancolique a été filmé dans une salle de concert centenaire et montre Mitski déambulant dans ses salles majestueuses avec rien d’autre qu’une guitare acoustique. Regardez la vidéo ci-dessous.

De plus, Mitski a ajouté une poignée de nouveaux spectacles à sa tournée américaine 2024 récemment élargie, y compris des dates supplémentaires à Columbia, Maryland ; Atlanta, Géorgie; et Berkeley, Californie. La mise en vente générale pour ces dates commence le vendredi 26 janvier à 10h00 heure locale via Maître des billets.

Mitski passera une grande partie de cette année sur la route pour soutenir La terre est inhospitalière et nous aussil’un des meilleurs albums de 2023. Consultez le calendrier complet des dates et trouvez des billets pour toutes les prochaines dates nord-américaines de Mitski ici et salons internationaux ici.

En dehors de la tournée, Mitski écrira également la musique et les paroles d’une prochaine adaptation de Broadway de Le Gambit de la Reine.

Dates de la tournée Mitski 2024 :

26/01 – Miami, Floride @ The Fillmore $

27/01 – Miami, Floride @ The Fillmore $

29/01 – Orlando, FL @ Dr. Phillips Center (Walt Disney Theatre) $

30/01 – Orlando, FL @ Dr. Phillips Center (Walt Disney Theatre) $

02/02 – Durham, Caroline du Nord @ Durham Performing Arts Centre $

02/03 – Durham, Caroline du Nord @ Durham Performing Arts Centre $

02/06 – Philadelphie, PA @ The Met $

02/07 – Philadelphie, PA @ The Met $

02/10 – Toronto, ON @ Massey Hall $

02/11 – Toronto, ON @ Massey Hall $

02/12 – Toronto, ON @ Massey Hall $

15/02 – Boston, MA @ MGM $

16/02 – Boston, MA @ MGM $

17/02 – Boston, MA @ MGM $

18/02 – Boston, MA @ MGM $

21/02 – New York, NY @ Beacon Theatre $

22/02 – New York, NY @ Beacon Theatre $

23/02 – New York, NY @ Beacon Theatre $

24/02 – New York, NY @ Beacon Theatre $

26/02 – Brooklyn, NY au Kings Theatre !

27/02 – Brooklyn, NY au Kings Theatre !

28/02 – Brooklyn, NY au Kings Theatre !

21/03 – Chicago, IL @ Auditorium Theatre *

22/03 – Chicago, IL @ Auditorium Theatre *

23/03 – Chicago, Illinois @ Auditorium Theatre *

24/03 – Chicago, Illinois @ Auditorium Theatre *

28/03 – Los Angeles, Californie @ Shrine Auditorium *

29/03 – Los Angeles, Californie @ Shrine Auditorium *

30/03 – Los Angeles, Californie @ Shrine Auditorium *

04/04 – Mexico, MX @ Teatro Metropolitan $

04/05 – Mexico, MX @ Teatro Metropolitan $

04/06 – Mexico, MX @ Teatro Metropolitan $

04/10 – Nashville, Tennessee @ Ryman Auditorium +

04/11 – Nashville, Tennessee @ Ryman Auditorium !

04/12 – Nashville, Tennessee @ Ryman Auditorium *

13/04 – Nashville, Tennessee @ Ryman Auditorium %

27/04 – Édimbourg, Royaume-Uni @ Usher Hall[[

28/04 – Édimbourg, Royaume-Uni @ Usher Hall[[

05/01 – Manchester, Royaume-Uni @ O2 Apollo[[

05/02 – Manchester, Royaume-Uni @ O2 Apollo[[

05/04 – Dublin, IR @ 3Arena[[

05/06 – Wolverhampton, Royaume-Uni @ The Civic At The Halls »

05/08 – Londres, Royaume-Uni @ Eventim Apollo »

05/09 – Londres, Royaume-Uni @ Eventim Apollo »

05/10 – Londres, Royaume-Uni @ Eventim Apollo »

05/11 – Londres, Royaume-Uni @ Eventim Apollo »

05/14 – Bruxelles, BE @ Cirque Royal ?

17/05 – Paris, FR @ Le Grand Rex ?

18/05 – Paris, FR @ Le Grand Rex ?

20/05 – Amsterdam, NE @ Théâtre Royal Carré ?

21/05 – Amsterdam, NE@ Théâtre Royal Carré ?

24/05 – Berlin, DE @ Tempodrom ?

25/05 – Berlin, DE @ Tempodrom ?

28/05 – Francfort, DE @ Jahrhunderthalle ?

30/05 – Zurich, CH @ Théâtre 11 ?

06/01 – Barcelone, ES @ Primavera Sound

06/09 – Porto, PT @ Primavera Sound

27/08 – Détroit, MI @ Masonic Temple Theatre &

28/08 – Détroit, MI @ Masonic Temple Theatre &

30/08 – Washington, DC @ Pavillon Merriweather Post &

31/08 – Washington, DC @ Pavillon Merriweather Post **

09/03 – Cleveland, OH @ Pavillon Jacobs &

09/06 – Atlanta, Géorgie @ The Fox Theatre &

09/07 – Atlanta, Géorgie @ The Fox Theatre &

09/08 – Atlanta, Géorgie @ The Fox Theatre &

09/10 – Sugarland, Texas @ Centre financier intelligent @

12/09 – Austin, Texas @ Moody Center ^

13/09 – Grand Prairie, Texas @ Texas Trust CU Theatre @

14/09 – Grand Prairie, Texas @ Texas Trust CU Theatre @

17/09 – Morrison, CO @ Amphithéâtre Red Rocks ~

18/09 – Denver, CO @ Fiddler’s Green Amphitheatre ~

21/09 – Portland, Oregon @ Moda Center ~

23/09 – Berkeley, Californie @ Théâtre grec >

24/09 – Berkeley, Californie @ Théâtre grec >

25/09 – Palo Alto, Californie @ Frost Amphitheatre >

# = avec fonds fiduciaire

$ = avec Tamino

! = avec Sunny War

* = avec Julia Jacklin

+ = avec Sarah Kinsley

% = avec Cowboy Junkies

[=avecRichardDawson[=w/RichardDawson

» = avec Miya Folick

? = avec glace

& = avec lampe

** = avec Alvvays

@ = avec Arlo Parks

^ = avec Ethel Caïn

~ = avec Laufey

> = avec Wyatt Flores