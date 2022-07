Mithun Manjunath, Ashmita Chaliha, PV Sindhu, HS Prannoy Register gagne

Les navetteurs indiens Mithun Manjunath et Ashmita Chaliha ont remporté de superbes victoires sur leurs illustres rivaux pour monopoliser la vedette lors de la deuxième journée du tournoi Singapore Open Super 500 ici mercredi. Alors que Mithun a enregistré une superbe victoire 21-17 15-21 21-18 contre son compatriote et médaillé d’argent aux championnats du monde Kidambi Srikanth en simple messieurs, Ashmita a choqué la numéro 12 mondiale thaïlandaise Busanan Ongbamrungphan 21-16 21-11 en simple dames.

Le numéro 77 mondial Mithun, un produit de la Prakash Padukone Badminton Academy, affrontera ensuite l’Irlandais Nhat Nguyen, tandis qu’Ashmita affrontera le Chinois Han Yue. Pour le double médaillé olympique PV Sindhu et l’homme en forme HS Prannoy, ce fut également une bonne journée au pouvoir car les deux ont également progressé vers le deuxième tour avec des victoires faciles.

A LIRE AUSSI | Les athlètes australiens interdits d’autres sites des Jeux du Commonwealth en raison du risque de COVID

Sindhu semblait avoir le contrôle total alors qu’elle l’emportait 21-15 21-11 sur la 36e mondiale belge Lianne Tan pour affronter la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen. Prannoy, qui avait atteint les demi-finales du Malaysia Masters la semaine dernière, a battu le Thaïlandais Sitthikom Thammasin 21-13 21-16 et rencontrera ensuite la troisième tête de série Chou Tien Chen, qu’il avait récemment battu à l’Open de Malaisie.

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres, Saina Nehwal, a également vengé sa défaite à l’Open de l’Inde face à sa compatriote Malvika Bansod avec une victoire 21-18 21-14 pour se qualifier pour le deuxième tour. Manjunath, qui avait atteint la finale du Orleans Masters Super 100 en avril de cette année, est sorti tout feu tout flamme alors qu’il dominait le match d’ouverture après avoir pris une avance de 6-2. Il a tenu Srikanth à distance pour sceller confortablement le match d’ouverture.

A LIRE AUSSI | “Peu de chance” que le Japon accueille la Coupe d’Asie 2023 : Association japonaise de football

Srikanth, cependant, a renversé la situation après le changement de côté alors qu’il bénéficiait d’un coussin de 11-8 à la pause et continuait à étendre son avance pour revenir dans la compétition. Le décideur s’est transformé en montagnes russes avec les deux qui l’ont battu, mais c’est Manjunath, qui a montré un meilleur contrôle en s’assurant un mince avantage d’un point à la respiration.

Srikanth a réussi à prendre une avance de 16-15 à un moment donné, mais Manjunath n’a pas laissé passer l’occasion et a décroché les trois derniers points de 18-18 pour remporter l’une des plus grandes victoires de sa carrière internationale naissante. Manjunath, 24 ans, a été en pleine forme alors qu’il a atteint sa première finale de Super-100 au Masters d’Orléans en France en avril dernier. Il avait remporté quatre titres de classement All-India, dont le tournoi Senior Ranking Badminton en décembre de l’année dernière.

Plus tôt dans l’année, il avait contracté le COVID-19 et avait dû se retirer de l’India Open Super 500 en janvier. Cependant, il s’est rendu dans l’équipe indienne pour les championnats par équipe de badminton en Asie en Malaisie après une demi-finale à Syed Modi International et des quarts de finale à Odisha Super 100. Ashmita, numéro 66 mondiale, a également réalisé une performance exceptionnelle alors qu’elle se défendait de 5-10 vers le bas avec une rafale de huit points pour zoomer et gagner le droit de se vanter.

Le joueur de 22 ans originaire d’Assam a également maintenu le rythme lors du deuxième match avec une avance de 7-2. Busanan a réduit le score à 6-7 mais l’Indienne a encore une fois récolté neuf points d’affilée pour claquer la porte à sa rivale.

Plus tôt, Sindhu a mis du temps à sortir du bloc, accusant un retard de 1-4, mais elle s’est éloignée de 7-7 pour ne jamais regarder en arrière. Après avoir mené 11-8 à la mi-match, elle a continué d’avancer pour empocher le match d’ouverture. Elle a poursuivi sur sa lancée lors du deuxième match avec un avantage de 5-1. Une rafale de trois points a aidé Tan à réduire l’avance, mais une Sindhu implacable a intensifié son jeu pour sceller le problème sans trop de cérémonie.

Entre autres, Pooja Dandu et Arathi Sara Sunil sont passées au deuxième tour du double féminin après que le duo du Taipei chinois Hu Ling Fang et Lin Xiao Min se soit retiré du tournoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.