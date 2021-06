Dimanche, en visite surprise, Mithun Chakraborty a marqué sa présence sur les plateaux de l’émission à succès ‘Anupamaa’. Fait intéressant, sa belle-fille Madalsa Sharma est l’un des protagonistes de la série. L’acteur et homme politique vétéran a été vu en kurta gris et pyjama noir avec un châle autour du cou et une casquette. Mithun était tout sourire et posait joyeusement avec toute l’équipe de ‘Anupamaa’ et ils ne pouvaient pas contenir leur excitation.

La page Instagram officielle des réalisateurs de Rajan Shahi, Kut Production, a publié la photo et l’a légendé comme « Merci beaucoup @mithunchakrabortyofficial, pour la visite surprise sur le plateau de #anupamaa ! @rupaliganguly @sudanshu_pandey @madalsasharma @alpanabuch19 @arvindvaidya3 @paras_taskars @nawawa nidz_20 @muskanbamne. »

En 2020, Mithun avait surpris l’équipe d »Anupamaa’ en leur offrant un délicieux repas sur les plateaux de tournage. En parlant de la même chose, Madalsa avait déclaré au Times of India : « Mon beau-père est un merveilleux cuisinier. Sa connaissance des différentes cuisines est incroyable. Il crée ses propres recettes et chaque fois qu’il prépare quelque chose, je le goûte. être le plat le plus délicieux du monde. Quand papa a envoyé Biryani pour nous tous, tous les acteurs ont apprécié le repas. Il est extrêmement heureux qu’en si peu de temps, ‘Anupamaa’ ait gagné autant de cœurs. »

En parlant de Rajan, elle a partagé: « C’est un rêve devenu réalité pour moi. J’ai toujours eu un immense respect pour lui au fil des ans et finalement, quand j’ai pu jouer Kavya, c’était un sentiment formidable. La première fois que j’ai entendu le rôle de Kavya , une cloche a sonné dans ma tête et elle a immédiatement cliqué. Chaque jour, quand je viens sur le plateau avec le sentiment de faire quelque chose de bien. Ma famille pense que Kavya est un personnage vraiment fort et pense d’une manière très différente. Ils sont heureux que je Je joue le rôle de manière convaincante. Elle est dynamique et réagit aux situations de manière très différente. »