Du marasme d'il y a trois semaines à aujourd'hui, l'attaque des Bears de Chicago dirigée par le quart Mitchell Trubisky a fait un revirement majeur.

Après avoir atteint au moins 30 points en trois matchs consécutifs pour la première fois depuis 2013, l’attaque a ravivé les espoirs des séries éliminatoires pour les Bears (7-7) avant le match de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville (1-13).

Les gars sont ravis d’être sur le terrain, a déclaré Trubisky. Nous étions ravis d’avoir le football, et il y a juste une confiance forte et silencieuse à notre sujet que les 11 gars de la clique vont faire le travail.

Les Bears se sont sentis si confiants en attaque dimanche qu’ils ont choisi de prendre le ballon pour commencer leur victoire 33-27 contre les Vikings du Minnesota plutôt que de compter d’abord sur leur défense fiable et le coup d’envoi.

C’est quelque chose qu’ils n’auraient probablement pas envisagé à la mi-saison.

Je pense que nous nous améliorons chaque semaine en tant qu’attaque, ce qui est important », a déclaré Trubisky. «Nous gagnions en confiance en tant qu’unité, et maintenant. Exécutaient à un rythme élevé, ce qui contribue évidemment à la cohérence à tous les niveaux. Et nous avons été efficaces.

Derrière Trubisky et le demi offensif David Montgomery, les Bears sont passés de la dernière place de la ligue à la 24e place, et de la 31e en attaque totale à la 27e. En conséquence, ils sont restés dans un match des Cardinals de l’Arizona à la poursuite de la dernière place de wild-card.

Fini la plupart des pénalités et des revirements de début de saison. Ils ont été remplacés par des points. Cela ne faisait pas de mal qu’ils l’aient fait contre plusieurs défenses en difficulté, cependant.

Tout le monde est dans la même ligne de pensée, a déclaré l’entraîneur Matt Nagy. Pensaient tous la même chose. Parlaient tous la même langue. Si un mauvais jeu se produit, il n’y a pas de négativité. Ses ondes positives. Et c’est ce qui a aidé. Et puis c’est aussi la mentalité de ces joueurs. Ils sont dans un très bon endroit mentalement.

Il y a une énorme union avec eux en ce moment. Et vous savez, cela a été une lutte pendant une bonne partie de cette année. Nous cherchions.

Ils ont trouvé ce dont ils avaient besoin avec une ligne offensive remaniée et Montgomerys en marche. Il a parcouru plus de 100 verges au cours de trois des quatre derniers matchs et l’équipe a réussi quatre matchs consécutifs, un chiffre que les Bears n’ont pas réussi à atteindre pendant sept matchs consécutifs plus tôt.

Maintenant, ils déplacent la poche pour Trubisky avec des passes de contrebande pour étaler le terrain sur des faux hors du jeu de course.

Je me débrouillais bien avec les actions de jeu et les mouvements en ce moment, et la course de la zone extérieure, a déclaré Trubisky. Et puis je dirais juste dans l’ensemble, notre tempo à l’intérieur et à l’extérieur de la clique nous a aidés.

Donc, nous trouvions un peu une identité, nous la rattrapions.

La confiance retrouvée incluait Trubisky demandant et recevant certaines pièces de théâtre dans l’attaque. Il est si confiant maintenant, il pense même plus à l’avenir.

L’équipe a décliné son option de contrat de cinquième année pour 2021 au cours de la dernière intersaison et cela pourrait être sa dernière offre pour rester avec l’équipe.

Je dirais que je voulais juste contrôler mon propre destin, a déclaré Trubisky. Je contrôle ce que je peux contrôler à ce stade. Et j’essaie juste de prendre le contrôle de ma carrière et de la mettre dans la direction que je veux qu’elle aille.

Parfois, vous devez être un peu plus affirmé et parler de ce que vous voulez qu’il se passe, de ce en quoi vous croyez, et simplement aller là-bas et continuer à faire passer l’équipe en premier, comme moi.

La défense a porté l’attaque lorsque les Bears ont perdu six de suite. À la suite de cette séquence, ils ont encore besoin d’aide dans la poursuite des séries éliminatoires, avec au moins une défaite supplémentaire des Cardinals. Ensuite, ils doivent battre Jacksonville et Green Bay.

Je pense que pour nous, peu importe ce qui s’est passé cette saison, je pense que dans les vestiaires, les gars ont gardé leur sang-froid, les gars ont essayé de s’améliorer, les gars ont essayé de faire tout le nécessaire pour pouvoir se mettre dans cette position et continuer pour gagner et devenir meilleur, a déclaré le receveur Allen Robinson.

Safety Deon Bush (pied), l’ailier serré Demetrius Harris (cheville), le demi de coin Jaylon Johnson (épaule), l’ailier défensif Akiem Hicks (cheville), le demi offensif Cordarrelle Patterson (genou) et le demi défensif Buster Skrine (commotion cérébrale) ont été retenus les mercredis pratique sans rendez-vous.

