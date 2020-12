LAKE FOREST, Illinois: Si les Chicago Bears peuvent aller au-delà des distractions hors du terrain, ils pensent qu’une nouvelle attaque avec le quart-arrière Mitchell Trubisky peut les mettre en position de battre les Vikings du Minnesota dimanche dans un match clé de NFC North.

Cependant, surmonter ces situations hors du terrain peut être un problème.

Le joueur de ligne défensive des Bears, Mario Edwards Jr., continue de s’entraîner après avoir été accusé d’agression pour une situation de violence domestique à partir d’octobre à l’hôtel de l’équipe, tandis que mercredi, l’équipe a dû modifier radicalement son programme d’entraînement pour une deuxième semaine consécutive en raison d’un COVID-19[feminine préoccupation.

Ce COVID-19[feminine La situation était différente de trois autres situations de test positives ou faussement positives qu’ils ont eues cette saison. Les tests COVID-19 donnés à un coursier n’ont jamais atteint le laboratoire.

La façon dont cela m’a été expliqué était un problème de messagerie, a déclaré l’entraîneur Matt Nagy. Et je ne suis pas sûr (de) cette entreprise ou processus, mais la NFL nous a confirmé que ce n’était rien de notre côté.

C’est perturbateur, c’est décevant, frustrant, mais encore une fois, c’est 2020 et nous devons juste avoir cette mentalité de pouvoir s’adapter et passer à autre chose.

Les ours ne pouvaient pas s’entraîner jusqu’à ce qu’ils reprennent les tests et les soumettent à nouveau pour approbation. Ils ont donc dû remettre la pratique en début de soirée.

Je pense que pouvoir s’adapter en toutes circonstances, non seulement sur le terrain mais en dehors du terrain cette année, a vraiment été énorme pour tout le monde, a déclaré le receveur Allen Robinson.

Quant à Edwards, la situation avec l’accusation d’agression se serait produite le 17 octobre la nuit avant que les Bears ne battent les Panthers de la Caroline à Charlotte et que les accusations aient été déposées le 20 octobre.

La ligue et l’équipe étudient toujours la situation dans laquelle une femme prétend qu’Edwards l’a frappée.

Au-delà des ramifications légales, son possible Edwards a violé les règles de l’équipe ou de la ligue avec un invité à l’hôtel de l’équipe lors d’un COVID-19[feminine confinement. L’affaire est devenue publique cette semaine.

Les autorités ont été impliquées ce soir-là et nous avons été immédiatement au courant, a déclaré Nagy. Nous avons été en phase avec la NFL sur tout le chemin.

En ce qui concerne la NFL et le protocole de notre propre club concernant le COVID, cela a été traité en interne avec Mario. C’est là que c’est. C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux et ce n’est pas quelque chose que je vais ajouter à cause de la situation juridique.

Lorsque les Bears (6-7) sont finalement arrivés sur le terrain d’entraînement mercredi, Trubisky et leur offensive ont continué à travailler pour un match avec le Minnesota (6-7) dont ils avaient besoin dans la course pour une place de wild card NFC.

Theyve a marqué 36 et 30 points les deux dernières semaines après avoir lutté en attaque pendant la majeure partie de l’année. Ils ont perdu 19-13 contre le Minnesota lors du premier match le 16 novembre avec Nick Foles au quart-arrière, sans le demi offensif David Montgomery et avec différents partants à quatre positions sur la ligne offensive. Maintenant, beaucoup de choses ont changé, en particulier pour Trubisky.

Je ressens un peu les choses que j’ai traversées cette année, et en général, mentalement, je ne sens pas que je pourrais être dérouté en ce moment là où je me concentre, a déclaré Trubisky.

Bancé à la semaine 3, Trubisky est revenu et a perdu contre Green Bay, mais a déclaré qu’il avait appris dans ce match sur une interception lancée en double couverture pour simplement devenir plus conservateur dans son approche.

Je pense que c’était une expérience d’apprentissage à peu près tout de suite en revenant du match de Green Bay quand nous voulions être agressifs en aval et que vous en forciez un à doubler la couverture, puis vous y repensez et, OK, nous avons un gars qu’ils ont. deux, ce n’est pas un football intelligent », a déclaré Trubisky.

Les Bears avaient eu du mal à impliquer l’ailier serré recrue Cole Kmet et Montgomery plus impliqués dans l’attaque de passage, et Robinson était leur seule arme cohérente. Trubisky a exhorté certains changements dans l’offensive lui permettant d’utiliser davantage ses jambes pour sortir de la poche et le remettre à ses meneurs de jeu.

Je me sens à l’aise, a déclaré Trubisky. Après avoir été mis sur le banc et avoir pu rentrer, c’est juste quelques-unes des choses que j’ai demandées. J’ai l’impression que ce sont mes forces et aussi les forces de cette offense.

Trubisky a une cote de passeur de 100,2 dans les matchs depuis son retour au départ, bien qu’ils aient inclus des matchs avec Detroit et Houston en difficulté.

Nagy a dit du changement qu’il a vu dans Trubisky: C’est réel.

Trubisky n’a pas de contrat pour l’année prochaine, après que son option de contrat de cinquième année ait été refusée en mai par les Bears.

Je sais exactement ce que je veux, je suis motivé, j’apporte chaque jour une certaine présence et une certaine énergie à l’installation dont mes coéquipiers peuvent se nourrir, et je sais juste ce que je dois faire au quotidien pour aider cette équipe, Dit Trubisky.

Nagy a déclaré que le demi de coin droit Jaylon Johnson était au jour le jour avec une blessure à l’épaule subie lors du match de dimanche. Il a raté l’entraînement du mercredi. … Il manquait également le demi de coin Buster Skrine (commotion cérébrale) et le gardien Deon Bush (pied).

