Mitchell Pearce admet que les dernières semaines ont été «  traumatisantes  »

La star de la LNR, Mitchell Pearce, a admis que les dernières semaines avaient été traumatisantes lors d’une conférence de presse émouvante.

Le demi-arrière, 31 ans, a été contraint de démissionner de son poste de capitaine des Newcastle Knights après avoir été révélé qu’il avait envoyé des messages « flirty » à un membre du personnel du club.

L’incident a également vu le mariage du joueur vétéran qui était prévu le 29 décembre avec la fiancée glamour Kristin Scott, annulée – bien que Pearce ait insisté sur le fait que le mariage venait d’être reporté.

Les noces devaient avoir lieu à Byron Bay avant 150 invités, mais elles ont été annulées à la dernière minute, certains invités recevant un préavis de moins d’une semaine des plans modifiés.

« Pour moi, ces quelques semaines ont été traumatisantes pour ma vie personnelle et celles que j’aime », a déclaré Pearce lors d’une conférence de presse jeudi.

« Malheureusement, mes actions ont eu un impact sur l’équipe et, plus important encore, sur les personnes les plus proches de moi, Kristin et ma famille.

« Je prends des mesures maintenant pour résoudre ces problèmes et je pense qu’il serait dans l’intérêt du club que je démissionne en tant que capitaine cette saison. »

Il a retenu ses larmes en exprimant son amour pour l’équipe de Newcastle et s’est juré de surmonter l’incident public embarrassant qui a provoqué une rupture majeure entre ses coéquipiers et sa famille.

« J’adore ce club et j’aime ma famille et je suis déterminé à travailler aussi dur que possible pour être le meilleur homme que je puisse être à la fois en dehors du terrain.

Pearce était à Newcastle cette semaine alors que le club commençait l’entraînement de pré-saison, avec la condamnation du directeur général du football des Knights, Danny Buderus, qui résonnait dans ses oreilles.

Buderus, un grand chevalier, a critiqué le comportement de Pearce comme « inacceptable » et a déclaré que la culture du club est « très importante et nous avons besoin que ces joueurs adhèrent à cela ».

« Il existe des normes dans toutes les parties de notre organisation et ce comportement n’est pas acceptable », a déclaré Buderus.

On a découvert que Pearce avait envoyé les messages texte « flirty » à une employée, qui ont été découverts par le partenaire du personnel et sont devenus connus de sa fiancée.

Il avait déclaré au Daily Telegraph que le mariage n’avait pas été annulé, seulement reporté, et que les restrictions liées à Covid étaient à blâmer.

«Je suis sale à propos des gens qui répandent des rumeurs», dit-il.

La direction de Senior Knights avec l’entraîneur Adam O’Brien était aux côtés de Pearce lors de la conférence de presse émouvante.

« Peut-être que cela ferait partie du modèle de leadership à l’avenir de toute façon, avec cette pression sur Mitchell pour qu’il joue son propre jeu », a déclaré Buderus lundi.

«Mitchell aime être capitaine et si c’était le cas, ça ferait mal.

Pearce devait également affronter ses coéquipiers et expliquer son comportement.

« Il faut absolument y remédier, il n’y a aucun doute à ce sujet, quand il reviendra, sinon cela va empirer au sein du groupe », a déclaré Buderus.

«Mitch aimerait qu’il en soit ainsi. Quiconque entre dans ce groupe doit comprendre ce qu’ils ont tous traversé, ce que le club a traversé et la pression subie par le club … il faut que quelque chose soit dit et une fois que c’est dit, nous pouvons tous passer à autre chose. ».

Le petit ami de longue date de la femme du personnel a découvert un certain nombre de messages coquin qui lui ont été envoyés par Pearce, a-t-on rapporté.

Le partenaire du membre du personnel, qui serait furieux des textes, serait ami avec plusieurs joueurs des Newcastle Knights, dont l’attaquant Lachlan Fitzgibbon.

À la suite du développement de la bombe, un certain nombre de ses coéquipiers seraient «hors» de Pearce.

Les événements arrivent à un mauvais moment pour Pearce, qui est en rupture de contrat à la fin de cette saison, Buderus prévenant que cela aura un impact sur les négociations mais niant qu’il y ait une chance qu’il quitte le club.

«Nous sommes toujours dans ce processus (de renégociation des contrats). Il y aura (va y avoir) beaucoup d’impact personnel pour Mitchell, également sur le plan professionnel », a déclaré Buderus.

« Nous n’avons rien à dire qu’il ne fera pas partie de nous en 2021.

«Ce n’est pas parce que vous (êtes ou ne serez pas) d’être capitaine que vous ne serez pas ici.

Dans les jours précédant Noël, Pearce a déclaré au Newcastle Herald qu’il attendait avec impatience le mariage.

«Ce sera le meilleur moment de notre vie et j’ai hâte», a-t-il déclaré.

De nombreuses personnes aux Knights ont attribué à Scott le mérite d’avoir aidé «l’enfant sauvage» Pearce à trouver enfin maturité et stabilité en dehors du terrain.

Une source des Chevaliers a révélé que «rien de physique» ne s’était passé entre Pearce et la jeune femme qui travaille au club.

«C’était juste de la stupidité de la part de Mitchell», ont-ils dit. «Beaucoup de gens sont bouleversés à ce sujet.

Pearce a rejoint les Knights en 2018 après avoir commencé sa carrière dans la LNR avec les Sydney Roosters en 2007.

Il a remporté un poste de premier ministre avec les Tricolors en 2013 et a fait 19 apparitions pour NSW dans State of Origin, remportant finalement une série l’année dernière.

