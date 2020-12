OKLAHOMA CITY: Donovan Mitchell a réussi un lay-up avec 7 secondes à jouer et a terminé avec 20 points, soulevant l’Utah Jazz sur l’Oklahoma City Thunder 110-109 lundi soir.

Bogan Bogdanovich a marqué 23 points et Mike Conley a ajouté 20 points, 10 rebonds et neuf passes décisives pour le Jazz, qui a mis fin à une séquence de 17 défaites consécutives en saison régulière contre le Thunder, y compris des matchs dans la bulle d’Orlando de la NBA la saison dernière. La dernière victoire de l’Utah à Oklahoma City a eu lieu le 31 octobre 2010.

Shai Gilgeous-Alexander, qui a réussi un tir gagnant lors de la victoire d’ouverture de la saison Thunders à Charlotte, a raté une mise au volant dans un trafic intense au buzzer. Il a récolté 23 points et sept passes, tandis que Luguentz Dort a mené le Thunder avec 26 points, un sommet en carrière.

Une course de 8-0 d’Oklahoma City pour commencer le quatrième quart a permis au Thunder de prendre une avance de 95-86, et ils menaient 100-93 après un entraînement de Darius Bazley avec 7:32 à faire. L’Utah a répondu avec 11 points consécutifs les six derniers par Mitchell pour aller de l’avant 102-100 avec 5:10 à faire.

Dorts 3 points avec 1:05 à gauche a donné à Oklahoma City une avance de 109-108. Les deux équipes ont échangé des biens vides avant le panier gagnant de Mitchells.

Le Thunder a frappé ses cinq premiers tirs dont quatre à 3 points pour aller de l’avant 17-5 et a conservé cette avance pendant la majeure partie de la première mi-temps, prenant un avantage de 52-49 à la mi-temps. Mitchell et Bogdanovic étaient un combiné de 4 sur 19 sur le terrain dans la demie.

Après huit changements de tête au troisième quart, Oklahoma City menait 87-84.

L’Utah était l’adversaire programmé d’Oklahoma City le 11 mars, lorsque les Jazzs Rudy Gobert ont été testés positifs pour COVID-19[feminine. Le match a été reporté quelques instants avant le pronostic et la saison NBA a été temporairement arrêtée.

CONSEILS:

Jazz: Avec 12 points et 10 rebonds, Gobert a enregistré son 250e double-double pour le Jazz, un total qui se classe troisième dans l’histoire de la franchise derrière seulement Karl Malone (799) et John Stockton (714). … Bogdanovic a reçu une faute technique après un dunk de suivi par son coéquipier Jordan Clarkson au deuxième quart. … Gobert a également été giflé avec une technique au début du troisième quart pour se plaindre qu’aucune faute n’a été sifflée alors qu’il marquait un panier.

Thunder: Oklahoma City est allé avec les mêmes partants que lors de son premier match Dort, Bazley, Al Horford, Gilgeous-Alexander et George Hill. … Pour le deuxième match consécutif, le choix de première ronde Aleksej Pokusevski n’a pas marqué (en 14 minutes) pour Oklahoma City.

SUIVANT:

Jazz: aura des matchs consécutifs à Salt Lake City, accueillant les Phoenix Suns jeudi et les Los Angeles Clippers vendredi avant de disputer sept matchs consécutifs sur la route.

Thunder: Continuez une séquence de trois matchs à domicile en quatre nuits, accueillant le Orlando Magic mardi et les New Orleans Pelicans jeudi.

___

