Mitchell Duke mène l’Australie à la victoire en Coupe du monde contre la Tunisie

DOHA, Qatar – Les espoirs improbables de l’Australie de décrocher une place pour les huitièmes de finale ne sont pas encore morts alors qu’elle a surpris la Tunisie 1-0 au stade Al Janoub pour enregistrer sa première victoire à la Coupe du monde depuis 2010.

2 Connexe

Cherchant à rebondir après une lourde défaite contre la France lors de leur match d’ouverture de la phase de groupes, les Socceroos ont trouvé leur sang-froid et ont pris les devants grâce à une tête de Mitchell Duke à la 23e minute. C’était une juste récompense pour l’Australie, qui ressemblait beaucoup plus à l’équipe assurée et physique que l’entraîneur Graham Arnold a cherché à construire tout au long de ce cycle de Coupe du monde.

Jouant dans ce que leur presse locale avait considéré comme le plus grand match de leur histoire après qu’un match nul 0-0 avec le Danemark les ait mis en position de force après la première journée, la Tunisie a été stimulée par le premier match de Duke et a eu le meilleur des chances du match. portait sur. Mais, semblant ressentir le poids de l’occasion, ils n’ont pas pu trouver de chemin au-delà de Mat Ryan.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Duke ouvre la voie à l’Australie

Presque dès le coup d’envoi, il était évident que la nature à enjeux élevés de la rencontre jouait dans l’esprit des deux équipes. Les passes ont été ratées, les premières touches ont ricoché et le jeu a été joué avec le genre d’énergie frénétique qui ne peut être produite que lorsque les deux groupes de joueurs veulent déplacer le ballon le plus rapidement possible et ne pas être celui qui fait un erreur.

Groupe D généraliste O ré L GD STP 1 – France 1 1 0 0 3 3 2 – Australie 2 1 0 1 -2 3 3 – Danemark 1 0 1 0 0 1 4 – Tunisie 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Cherchant à jouer sur le pied avant et à contrôler largement la bataille de territoire lors de ces échanges, l’Australie a souvent été en mesure de travailler le ballon dans des positions pour envoyer des livraisons dans la surface de réparation tunisienne dans les premiers échanges, seulement pour que la défense se mette en travers à l’instant vital.

La Tunisie, à l’inverse, s’est largement limitée à jouer au comptoir ; bien que cela leur ait donné la meilleure opportunité des 20 premières minutes quand Issam Jebali a trouvé de l’espace sur la droite et a ramené le ballon à Youssef Msakni, seulement pour que le capitaine tunisien gonfle ses lignes. Mohamed Drager a eu une chance à long terme quelques instants plus tard, mais n’a pas pu contenir son enthousiasme et a explosé plusieurs mètres au-dessus de la barre transversale.

C’est à ce moment que la foule majoritairement tunisienne a élevé la voix, sentant un changement d’élan vers les Aigles de Carthage, seulement pour que Duke les fasse à nouveau taire. Renversant une longue balle en avant du gardien Ryan à Riley McGree, il a sprinté vers l’avant pour rencontrer le centre dévié de Craig Goodwin et a mis son équipe devant avec une belle tête.

Tous les objectifs sont vitaux, mais celui-ci l’était particulièrement. La Tunisie n’avait pas réussi à remporter une seule victoire au cours de ses 30 derniers matches lors de sa première victoire, et l’Australie avait besoin d’un colon pour s’imposer après la défaite de la France.

En effet, l’avatar du concept d'”Aussie DNA” d’Arnold, l’énergie, la pression et la pure combativité de Duke ont donné des problèmes à ses adversaires tout au long de la première mi-temps – l’attaquant à un moment donné s’est heurté à Hannibal Mejbri sur le banc tunisien. Le travail de McGree, qui a travaillé avec diligence pour soutenir son attaquant et ramasser des balles perdues et des licenciements, était également essentiel alors que les Socceroos cherchaient à monter sur le terrain.

L’Australie n’a pas produit beaucoup de menace d’attaque pendant une grande partie du reste de l’après-midi – un centre de Jamie Maclaren avec lequel Mat Leckie n’a pas pu se connecter tard dans le concours était leur plus remarquable – et a produit un peu plus de la moitié de xG de la Tunisie à travers les années 90. Mais peu importait.

Mitchell Duke a marqué une belle tête pour donner la victoire à l’Australie. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

2. Souttar joue alors que la défense australienne se plie mais ne casse pas

Après les bombardements que son équipe a subis aux mains de la France lors de leur match d’ouverture, on s’attendait en grande partie à ce qu’Arnold change les choses au centre de sa ligne de fond: amenant potentiellement l’un ou les deux vétérans Milos Degenek et Bailey Wright pour fournir une base stabilisatrice.

Mais alors que l’entraîneur a été contraint de faire un changement en remplaçant Fran Karacic par Nathaniel Atkinson blessé à l’arrière droit, il a choisi de soutenir les jeunes défenseurs centraux Harry Souttar et Kye Rowles. Et le premier, en particulier, a remporté un franc succès pour son manager.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

À la 41e minute, alors que la Tunisie commençait à s’ouvrir à la fin de la première mi-temps, l’imposant défenseur de Stoke City s’est précipité devant un effort de Drager pour nier ce qui semblait être un certain but : empêcher un coup de poing juste avant la mi-temps. .

Alors que l’Australie s’assoyait de plus en plus et cherchait à frapper en contre, la Tunisie continuait à jouer en seconde période. Les Socceroos se sont échappés sous le soleil de l’après-midi qatari – une tâche rendue plus difficile par une grande partie du onze de départ, soit à peine six semaines après le début de leur saison A-League Men et manquant de forme physique ou, comme Souttar et Rowles, à long terme. blessures.

Pourtant, malgré la fatigue créant des pannes inévitables, ils ont continué à courir et à trouver le ballon quand cela importait. Le sprint tardif de Souttar et le tacle glissé pour fermer l’échappée du remplaçant tunisien Taha Yassine Khenissi ont illustré le désir des Socceroos et Ryan est devenu de plus en plus grand alors que le Tunisien trouvait des angles au but lorsque l’effort ne suffisait pas.

Harry Souttar était en grande forme alors qu’il aidait l’Australie à conserver la tête. BIJOU SAMAD/AFP via Getty Images

3. Les problèmes offensifs de la Tunisie les mettent dans un trou

Alors que le premier but de Duke les a repoussé à la vie et que Jebali a semblé être une sorte de danger constant à chaque fois qu’il était capable de monter sur le ballon – en particulier lorsqu’il était autorisé à courir vers le but australien – l’incapacité de la Tunisie à briser une défense australienne qui a concédé quatre buts à la France les fait regarder le baril d’une autre sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Que ce soit à cause d’un manque de sang-froid, d’une défense désespérée de l’Australie ou d’une incapacité à trouver le ballon, les Eagles de Carthage n’ont toujours pas réussi à produire des efforts de haute qualité au but et il leur a fallu jusqu’à la 72e minute pour forcer Ryan à un arrêt quand Mskani l’a forcé à plonger à son poste le plus proche avec une explosion à courte portée.

Après avoir travaillé dur lors d’un match nul 0-0 contre le Danemark lors de leur match d’ouverture pour se retrouver face à une équipe que beaucoup dans leur pays d’origine avaient qualifiée de victoire directe, la Tunisie a maintenant besoin d’une victoire contre la France pour sortir du groupe.

Selon le résultat du match contre le Danemark plus tard samedi soir, l’équipe de Didier Deschamps aurait peut-être déjà assuré la première place du groupe à ce moment-là. Mais telle est la qualité même de Les Bleusmême avec leur éruption de blessures, que même une équipe française opérant en première ou en deuxième vitesse représente toujours un défi gigantesque.

Notes des joueurs

Tunisie: Dahmen 6, Talbi 6, Meriah 6, Bronn 5, Abdi 6, Laidouni 6, Skhiri 6, Drager 6, Masakni 5, Sliti 6, Jebali 7.

Sous-titres : Sassi 6, Khazri 6, Khenessi 5, Kechrida 6.

Australie: Ryan 8, Behich 6, Rowles 6, Souttar 9, Karacic 6, McGree 7, Mooy 8, Irvine 6, Goodwin 7, Duke 8, Leckie 7.

Sous-titres : Maclaren 6, Hrustic 6, Degenek 6, Mabil N/A, Baccus N/A.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Harry Souttar

Jouant dans seulement son troisième match senior depuis qu’il a rompu son ACL en novembre 2021, Souttar était un pilier de force à l’arrière pour les Socceroos et probablement la différence entre trois points ou un ou même aucun.

Le pire : Youssef Msakni

Le capitaine tunisien n’a pas connu le pire match, loin de là, mais son incapacité à trouver le filet alors que son équipe avait désespérément besoin de quelqu’un pour intervenir le hantera.

Faits saillants et moments marquants

Duke est monté haut pour rentrer à la maison avec un superbe premier match pour les Socceroos.

Cet en-tête de Mitchell Duke était * le baiser du chef * 😍🇦🇺 pic.twitter.com/ToVY3M8blf – Football FOX (@FOXSoccer) 26 novembre 2022

Et la foule australienne à la maison a beaucoup apprécié.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Suivre…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Ce n’était que la quatrième fois que l’Australie marquait la première place dans un match de Coupe du monde. Lors de ces trois matchs précédents, ils étaient 1-1-1 (WLD).

– Duke est devenu le deuxième Australien à marquer de la tête à la Coupe du monde, après Tim Cahill (2 – contre la Serbie en 2010 et le Chili en 2014.)

– La Tunisie est maintenant 2-4-0 (WLD) lorsqu’elle était à la traîne à la mi-temps, la dernière fois qu’elle était à la traîne à la mi-temps d’une Coupe du monde, c’était en 2018 contre le Panama où elle a remporté le match.

– C’était la première feuille blanche de l’Australie lors d’une Coupe du monde depuis 1974 contre le Chili.

– Le résultat a mis fin à la séquence de 7 matchs sans victoire de l’Australie à la Coupe du monde, depuis sa dernière contre la Serbie en 2010.

Suivant

Tunisie: Un match contre la France, championne en titre, les attend au Education City Stadium à 18h00 heure locale, 10h00 HE le 30 novembre. Mais ils ont besoin d’une victoire pour progresser.

Australie: L’Australie affrontera le Danemark au stade Al Janoub à 18h00 heure locale, 10h00 HE le 30 novembre avec une réelle chance de s’assurer une place en huitièmes de finale.