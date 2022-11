Mitchell Duke frappe alors que l’Australie bat la Tunisie 1-0 pour garder les espoirs des huitièmes de finale en vie

L’Australie a remporté un match de Coupe du monde pour la troisième fois seulement de son histoire avec une victoire acharnée 1-0 sur la Tunisie samedi pour raviver ses espoirs en huitièmes de finale.

L’attaquant Mitch Duke a marqué le seul but d’un match serré avec une tête intelligente en première mi-temps et l’Australie s’est ensuite désespérément accrochée pour faire taire les supporters bruyants de la Tunisie.

L’Australie occupe la deuxième place du groupe D avec trois points en deux matchs, après avoir été largement battue 4-1 par la France, tenante du titre, lors de son match d’ouverture.

Les Socceroos affronteront le Danemark – qui affrontera la France plus tard samedi – lors de leur dernier match de groupe et le tour à élimination directe est en vue.

Leur meilleure performance en Coupe du monde est survenue en 2006 lorsqu’ils ont également atteint les 16 derniers, à l’époque de Tim Cahill, Harry Kewell et Mark Viduka.

L’Australie de Graham Arnold n’a pas de joueurs de cet acabit, mais ils ont beaucoup de cœur et ont lancé des coups de sifflet assourdissants devant 42 000 spectateurs au stade Al Janoub, où leurs fans étaient largement en infériorité numérique.

Chaque touche australienne a été accueillie par des sifflets des rangs palpitants des supporters tunisiens qui rebondissent, beuglent et agitent des drapeaux.

L’Australie n’avait remporté que deux matches de la Coupe du monde auparavant et s’était faufilée dans cette édition via des éliminatoires.

Mais ils ont mieux commencé contre une équipe tunisienne qui a tenu le Danemark 0-0 lors de son match d’ouverture et qui cherche à atteindre la phase à élimination directe pour la première fois.

Le match a été diffusé à la télévision australienne samedi soir aux heures de grande écoute et les téléspectateurs ont vu leur côté granuleux dominer les 15 premières minutes, sans rassembler un seul coup.

La Tunisie a marqué le premier but à la 19e minute, mais le capitaine Youssef Msakni a été évincé, puis le défenseur Mohamed Drager a pris le dessus.

À la 23e minute, l’Australie a pris l’avantage que sa possession méritait.

Craig Goodwin, qui a marqué le premier match de la défaite contre la France, a traversé de la gauche et le ballon a ricoché pour que Duke regarde sa tête par-dessus sa propre épaule et dans le filet.

L’avant-centre de 31 ans, basé au Japon, a échangé des mots de colère avec le banc tunisien lorsqu’il a été emmitouflé à la demi-heure.

L’escarmouche s’est terminée par une poignée de main avec le remplaçant Hannibal Mejbri, l’adolescent de Manchester United.

Un autre joueur basé en Angleterre, le défenseur Harry Souttar de Stoke City, a fait un dernier blocage héroïque du dangereux Msakni à l’approche de la mi-temps.

Les supporters tunisiens avaient la tête entre les mains dans le temps additionnel lorsque Msakni s’est finalement échappé de Souttar, pour se retrouver à bout portant.

L’entraîneur Jalel Kadri a sorti Drager à la pause et l’a remplacé par un milieu de terrain, Ferjani Sassi, et un match qui avait mijoté jusque-là menaçait de déborder.

L’Australie jouait pendant la pause et était à quelques centimètres d’une seconde mais Mathew Leckie n’a pas pu se connecter sur un centre bas alors qu’il glissait devant le but.

Quelques minutes plus tard, le gardien de but et skipper Mathew Ryan a refusé Msakni à bout portant et l’Australie a pratiquement résisté sous une pression intense pour laisser la campagne tunisienne de Coupe du monde en grande difficulté.

