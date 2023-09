Mitchel Musso brise le silence après son arrestation et sa photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SBM/Plux/Shutterstock

MISE À JOUR 31/08/23: Michel Musso s’est exprimé après avoir été arrêté pour vol et ivresse publique. « Je n’étais absolument pas ivre, et il n’y a eu aucun vol à 100% », a déclaré l’acteur. Divertissement hebdomadaire le 30 août, quatre jours après son arrestation. « C’est dommage, c’est un malentendu », a-t-il ajouté. Mitchel a nié avoir ouvert le sac de chips et que l’employé de l’hôtel affichant un « comportement déséquilibré » avait refusé le service de Mitchel parce qu’il portait un short. «C’est moi qui ai été insulté et harcelé. Quelqu’un qui vous arrache quelque chose de la main n’est pas la manière la plus polie d’avoir dans cette situation », a-t-il déclaré. Mitchel a expliqué qu’il avait été arrêté devant l’hôtel en raison de deux mandats d’arrêt de la circulation en cours de 2019.

Michel Musso, 32 ans, a été arrêté à Rockwall, au Texas, le samedi 26 août, selon un communiqué de presse de la police locale. La police a reçu un appel au 911 d’un plaignant signalant une perturbation dans un hôtel. « Un individu qui semblait ivre a choisi un sac de chips et a commencé à les manger », révèle le rapport. « Lorsqu’on a demandé au sujet de les payer, il est devenu verbalement violent et est parti sans payer. »

La police a identifié le sujet comme étant le Hannah Montana étoile. « Au cours de l’enquête, M. Musso a montré des signes d’ivresse et a finalement été arrêté pour intoxication publique et vol < 100 $ (qui sont tous deux des délits de classe C)", poursuit le communiqué. Il a également été constaté qu'il avait plusieurs mandats de circulation en cours à son dossier.

Mitchel a été arrêté et sa photo, que l’on peut voir ici, le montre assez échevelé, les yeux mi-clos. Il a passé la nuit au centre de détention du comté de Rockwall et a été libéré le 27 août après avoir déposé sa caution de 1 000 $.

Ce n’est pas la première fois que Mitchel est confronté à des problèmes juridiques. En 2011, alors qu’il n’avait que 20 ans, il a été arrêté pour suspicion de conduite en état d’ébriété. Bien qu’il n’ait pas atteint l’âge légal pour boire, il a soufflé au-dessus de 0,08 (la limite légale de conduite) lors d’un alcootest. Il a été libéré car aucun mandat d’arrêt n’était alors en cours.

Mitchel a joué Oliver Oken dans Hannah Montana de 2006 à 2011. Il a également fait une apparition dans Hannah Montana : le film en 2009. Certains de ses autres rôles incluent le doublage sur Phinéas et Ferben plus de jouer dans Une paire de Rois et PrankStars.

En plus d’agir, le joueur de 32 ans a également poursuivi une carrière dans la musique. Il a sorti son premier album en 2009 et a continué à se produire tout au long de 2010. Après une interruption de la musique, il est revenu en septembre 2022 avec un nouveau single. Il a enchaîné avec la sortie d’une mixtape le mois suivant. Le dernier rôle d’acteur de Mitchel était d’exprimer son personnage dans le film Phineas & Ferb le film : Candace contre l’univers en 2020.