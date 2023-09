Mitch McCoy de Princeton reçoit une courtepointe de bravoure lors de la cérémonie du souvenir du 11 septembre – Shaw Local

Lundi, Princeton s’est arrêté pour se souvenir des attentats du 11 septembre 2001 qui ont tragiquement coûté la vie à près de 3 000 citoyens et premiers intervenants à l’occasion du 22e anniversaire de l’événement.

Une cérémonie du souvenir a été organisée par la Chambre de commerce de la région de Princeton à Soldiers and Sailors Park avec la contribution de diverses organisations telles que le Princeton Veterans Group, la garde d’honneur du service d’incendie de Princeton et bien d’autres encore.

La cérémonie a également pris le temps d’honorer un ancien combattant de Princeton et de partager l’histoire d’un père concernant la perte d’un être cher.

Mitch McCoy de Princeton, qui a servi huit ans de service de combat dans la Garde nationale militaire en Afghanistan, a reçu une courtepointe de bravoure en reconnaissance de son service et de ses sacrifices pour son pays et sa communauté.

McCoy a expliqué comment, au cours de son service, il l’a amené là où il en est aujourd’hui dans sa vie.

« C’était essentiellement l’enfer sur terre et chaque jour nous nous battions pour survivre », a déclaré McCoy. « Mais pendant un lieu de l’Enfer, Dieu a si gracieusement ouvert mon cœur pour le connaître et, grâce à cela, m’a permis de voir la promesse du Ciel à travers son Fils, Jésus-Christ. »

« Ainsi, au milieu de choses terribles, le salut était connu et j’ai pu revenir en bonne santé, heureux et béni dans une nation qui nous aimait toujours. J’ai pu élever mes enfants dans une communauté paisible et aller travailler tous les jours.

Mitch McCoy (à gauche) de Princeton, vétéran à la retraite de l’armée américaine, rend visite à Dan Hollinsaid de Princeton, après la cérémonie du souvenir de lundi 9-11, au parc des soldats et des marins de Princeton. Hollinsaid a perdu son fils, « Linc », pendant la guerre contre le terrorisme. Il a pris la parole lors de la cérémonie. (Kevin Hiéronymus)

McCoy, qui a été déployé un mois seulement après son mariage, a exprimé sa gratitude à son épouse, Katrina, pour ses nombreux sacrifices.

« Comme mes collègues anciens combattants le savent, ce n’est pas seulement la personne qui est dans l’armée ou qui part outre-mer qui participe à la guerre », a déclaré McCoy. « J’ai quitté ma femme (Katrina) et elle était un tel roc pour continuer et survivre chaque jour. »

Il a également félicité les membres de la communauté qui « remercient continuellement les anciens combattants et prient volontairement à la maison pour tous ceux qui sont absents ». Il s’est dit fier de voir le rouge, le blanc et le bleu dans toute la ville de Princeton.

Terry Johnson, de la Quilt of Valor Foundation, a déclaré que l’organisation considérait comme un privilège d’honorer McCoy comme elle l’a fait pour des milliers d’autres anciens combattants à travers le pays.

« Même si nous ne connaîtrons peut-être jamais l’ampleur de votre sacrifice pour protéger les États-Unis d’Amérique, nous vous décernons cette courtepointe de vaillance en guise d’expression de la gratitude d’une nation reconnaissante », a déclaré Johnson. « Merci pour votre service et bienvenue à la maison. »

Au cours de la cérémonie, Dan Hollinsaid de Princeton s’est souvenu de son fils, Lincoln Hollinsaid, tué en service le 7 avril 2003 lors de l’opération Iraqi Freedom de l’armée américaine. Il a été touché par des tirs d’armes légères et un RPG alors qu’il dirigeait le 11e bataillon du génie, connu sous le nom de Jungle Cats.

« Ils nous ont dit que notre fils était mort sur le coup. Il avait 27 ans », a déclaré sombrement Hollinsaid.

Après la mort de son fils, Hollinsaid a déclaré que d’autres soldats avaient écrit que Lincoln conduisait « par l’exemple et par le travail acharné, l’éthique et l’équité ».

Les Hollinsaid ont trouvé dans ses affaires un poème qu’il a trouvé dans le cahier de son fils, qu’il connaît sous le nom de poème du soldat. Hollinsaid a déclaré qu’il pensait que ce poème « en dit le mieux sur la courte vie de Lincoln et son temps militaire ».

« J’étais ce que les autres ne voulaient pas être », a lu Hollinsaid. «Je suis allé là où les autres avaient peur d’aller et j’ai fait ce que d’autres avaient peur de faire. Je n’ai rien demandé à ceux qui n’ont rien donné et j’ai accepté à contrecœur l’idée d’une solitude éternelle en cas d’échec. J’ai vu le visage de la terreur, j’ai ressenti le froid cuisant de la peur et j’ai apprécié le doux goût d’un instant d’amour. J’ai pleuré, souffert et espéré. Mais j’ai surtout vécu une époque que d’autres diraient qu’il valait mieux l’oublier. Au moins un jour, je pourrai dire que j’étais fier de ce que j’étais.

« Je vais le dire pour lui, c’était un soldat », a déclaré Hollinsaid.

Le vétéran de l’Air Force Brad Oeder et le sergent d’état-major à la retraite Tom Root de Princeton ont également pris la parole. Lilly Mabry, 13 ans, de Princeton, a chanté l’hymne national.

Le groupe des anciens combattants de Princeton était accompagné de la garde d’honneur du service d’incendie de Princeton pour présenter les couleurs. Ils ont effectué une salve de 21 coups de canon pour conclure la cérémonie.