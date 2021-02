Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu’il prévoyait d’acquitter l’ancien président Donald Trump dans le procès de destitution. | Getty Images

Compte tenu de sa direction du parti républicain, sa décision est très influente.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré à ses collègues républicains qu’il prévoyait d’acquitter l’ancien président Donald Trump d’une accusation de destitution pour la deuxième fois, selon un rapport de Politico.

Les commentaires de McConnell, relayés à d’autres membres de la conférence du GOP dans une lettre, expliquent clairement sa position sur la destitution: le chef de la minorité cite la question de la compétence comme une raison clé de son acquittement et décrit la destitution comme un outil principalement utilisé pour révoquer un président. du bureau. Parce que Trump n’est plus président, il note que le Sénat n’a pas de compétence.

Auparavant, McConnell avait signalé qu’il envisageait d’acquitter ou de condamner et ne faisait pas pression sur les membres de sa conférence sur cette décision. En fin de compte, McConnell semble avoir conclu que la question de la compétence nécessite un vote d’acquittement.

«Le vote d’aujourd’hui est un vote de conscience et je sais que nous le traiterons tous comme tel», a écrit McConnell dans la lettre, d’abord obtenue par Burgess Everett de Politico. «Même si c’est un appel rapproché, je suis persuadé que les mises en accusation sont avant tout un outil de renvoi, et nous manquons donc de compétence.»

McConnell fait également valoir que la condamnation n’est pas nécessaire car Trump pourrait subir des conséquences pour ses actions via des poursuites pénales.

«La Constitution indique parfaitement que les fautes criminelles présidentielles pendant son mandat peuvent être poursuivies après le départ du président, ce qui, à mon avis, atténue l’argument par ailleurs troublant de« l’exception de janvier »soulevé par la Chambre», écrit-il.

En ce qui concerne la question de la compétence du Sénat, il convient de noter que McConnell a joué un rôle clé dans l’établissement du calendrier du procès de destitution et aurait pu lui permettre de commencer avant que Trump n’ait déjà quitté la présidence. Les démocrates avaient voulu tenir le procès juste après que la Chambre ait destitué Trump le 13 janvier, mais McConnell a insisté pour s’en tenir à un calendrier précédent, ce qui signifiait que le Sénat ne pouvait pas reprendre les articles avant le 19 janvier.

La décision d’acquitter de McConnell est significative compte tenu de sa position de leader des républicains du Sénat – et de son influence sur la conférence. S’il avait voté pour condamner, il aurait pu ouvrir la porte à d’autres sénateurs du GOP pour faire de même. Maintenant, de nombreux républicains sont susceptibles de faire de même avec l’acquittement, un scénario qui semble d’autant plus probable que 44 législateurs du GOP ont voté pour rejeter le procès plus tôt cette semaine.

Le vote de destitution, en fin de compte, ne devrait pas atteindre le seuil de 67 personnes nécessaire pour obtenir la condamnation de Trump. Compte tenu de la position de McConnell – et du vote précédent pour mettre fin au procès lui-même – il semblerait que le Parti républicain ne soit pas tout à fait prêt à se distancier de l’ancien président.