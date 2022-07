Mitch McConnell vient de faire l’introduction d’un piège démocratique

Facebook



La minorité sénatoriale Mitch McConnell est tombée dans un gros piège démocrate lorsqu’il a affirmé que la réduction du coût des médicaments sur ordonnance est du socialisme.

McConnell a déclaré aux journalistes :

McConnell, exposant la position du GOP contre le plan démocrate de laisser Medicare négocier les prix des médicaments : disant que les démocrates veulent « mettre des contrôles de prix socialistes entre les innovateurs américains et de nouveaux remèdes pour les maladies débilitantes ». — Manu Raju (@mkraju) 18 juillet 2022

Le démocrate de deuxième rang au Sénat, Dick Durbin (D-IL), a tendu le piège après les commentaires de McConnell.

Vidéo de Durbin :

Le peuple américain en a assez des médicaments sur ordonnance hors de prix, et @SenateDems avoir un plan pour réduire les coûts. Si le sénateur McConnell et les républicains du Sénat veulent se ranger du côté de Big Pharma au sujet des patients dans ce combat, alors engagez-le. pic.twitter.com/htLTRQmDJj — Le sénateur Dick Durbin (@SenatorDurbin) 18 juillet 2022

Le sénateur Durbin a déclaré au Sénat : « Il n’est pas déraisonnable pour nous de demander, il n’est pas socialiste pour nous de demander en tant que citoyens américains qu’ils négocient des prix équitables pour tous les Américains. Ils le font pour les anciens combattants. Ils peuvent le faire pour Medicare et d’autres, et si le sénateur McConnell signale que nous allons nous battre sur cette question, tout ce que j’ai à dire, ce sont trois mots. L’amener sur. L’amener sur. Le peuple américain en a assez de la surévaluation de ces médicaments. et je pense qu’il est temps que nous ayons ce débat, et si les républicains veulent rester du côté de la pharma et dire que les démocrates ont tort, apportons cela au peuple américain en novembre.

Mitch McConnell est censé être intelligent, mais sa position consistant à rester avec Big Pharma au milieu d’une crise inflationniste provoquée par une pandémie est stupide. McConnell défie de nombreux intérêts particuliers qui lui écrivent, ainsi que ses chèques PAC, donc l’argent n’est pas la seule raison de sa bévue stratégique.

Alors que les candidats républicains au Sénat échouent dans tout le pays et que ses espoirs de devenir le chef de la majorité au Sénat s’amenuisent de jour en jour, Mitch McConnell tente de relancer l’attaque du socialisme pour rallier les électeurs républicains à travers le pays.

Les démocrates ont tendu un piège aux candidats républicains au Sénat dans tout le pays, et Mitch McConnell vient d’y faire entrer son caucus.

Les démocrates du Sénat aspirent à ce combat, et c’est une bataille qui pourrait anéantir tout espoir que les républicains avaient autrefois de reprendre le Sénat en novembre.