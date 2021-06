Mitch McConnell trolle la gauche, suggère qu’il n’autorisera pas le candidat de Biden SCOTUS s’il est le chef de la majorité en 2024 – The Right Scoop

Le sénateur leader de la minorité Mitch McConnell était avec Hugh Hewitt ce matin et a suggéré que s’il devenait chef de la majorité l’année prochaine, il n’autoriserait probablement pas Biden à nommer quelqu’un à la Cour suprême en 2024 si un poste se libère:

MITCH MCCONNELL: Eh bien, je pense qu’en pleine élection présidentielle, si vous avez un Sénat du parti opposé du président, vous devez remonter aux années 1880 pour trouver la dernière fois qu’un poste a été pourvu. Donc je pense que c’est hautement improbable. En fait, non, je ne pense pas que l’un ou l’autre des partis s’il contrôlait, s’il était différent du président, confirmerait un candidat à la Cour suprême au milieu d’une élection. Ce qui était différent en 2020, c’est que nous étions du même parti que le président. Et c’est pourquoi nous y sommes allés de l’avant.

HUGH HEWITT: Permettez-moi de vous demander, si vous regagnez la majorité en 2022 pour les Républicains, et il y a de très fortes chances que cela se produise, et je reviendrai sur les courses individuelles dans une seconde, serait la règle que vous avez appliquée en 2016 à le poste vacant Scalia s’applique-t-il en 2024 à tout poste vacant qui s’est produit alors ?

Les démocrates font une grande campagne de pression sur le juge Stephen Breyer pour qu’il aille de l’avant et se retire de la Haute Cour parce qu’il a 82 ans. Selon Nathan Wurtzel, Mitch trolle ces démocrates…

Oui, je le crois aussi, surtout après qu’il s’est montré fort en 2016 et a rejeté l’horrible nomination de notre nouvelle gauche radicale AG Merrick Garland.

Interrogé sur 2023, McConnell a déclaré…

HH: Maintenant, permettez-moi de vous poser une question sur l’élément clé, Leader, à propos du mandat 2023. Encore une fois, si vous étiez de retour en tant que leader républicain du Sénat, et j’espère que vous l’êtes, et qu’un démocrate prend sa retraite à la fin de 2023, et il y a 18 mois, ce serait le précédent d’Anthony Kennedy. Auraient-ils une chance d’être entendus par un libéral non radical, mais normal ?

MM: Eh bien, nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Vous avez mentionné le juge Breyer. Je tiens cependant à lui féliciter, car il a rejoint ce que le juge Ginsburg a déclaré en 2019 selon lequel neuf est le bon nombre pour la Cour suprême. Et je l’admire pour ça. Je pense que même les juges libéraux de la Cour suprême ont clairement indiqué que l’emballage judiciaire est une idée terrible.