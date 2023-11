Mitch McConnell, qui se démarque dans un GOP en mutation, revient sur sa campagne de plusieurs décennies contre la Russie

WASHINGTON (AP) — Mitch McConnell raconte souvent l’histoire d’une lettre que son père, fantassin pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrite à sa mère alors qu’il était en poste en Europe de l’Est en 1945, alors que les États-Unis libéraient la région du régime nazi.

« Je pense que les Russes vont constituer un gros problème », a écrit AM McConnell, préfigurant la prise de pouvoir communiste à venir.

Près de 80 ans plus tard, son fils met toujours en garde contre la Russie. Depuis sa position de leader républicain de longue date au Sénat américain, McConnell est devenu peut-être le plus ardent défenseur au Congrès de l’envoi de milliards de dollars en Aide américaine à l’Ukraine alors que le pays combat la Russie Le président Vladimir Poutinel’invasion, s’alignant sur Le président Joe Biden et des démocrates majoritaires dans le processus.

Il ne s’agit guère d’un changement de perspective pour le sénateur du Kentucky, qui a été élu pour la première fois au Sénat en 1984 et a été façonné par l’époque où le président Ronald Reagan menait la guerre froide et où la politique étrangère américaine était centrée sur la menace soviétique.

Mais même si McConnell se considère toujours comme un républicain de Reagan, de nombreux membres de son parti ne le pensent plus.

Alors qu’il approche la fin de sa quatrième décennie au Sénat, le plaidoyer inébranlable de McConnell en faveur de l’Ukraine le distingue de nombre de ses collègues républicains, dont beaucoup sont profondément sceptiques ou carrément opposés à l’implication américaine à l’étranger. surtout en Ukraine. C’est une opinion de plus en plus répandue au sein du Parti républicain, façonné sous l’influence de l’ancien président. Donald Trumpqui a dénoncé les « guerres éternelles » et a fait l’éloge de Poutine.

“Honnêtement, je pense que Ronald Reagan se retournerait dans sa tombe s’il voyait que nous n’allons pas aider l’Ukraine”, a déclaré McConnell dans une interview à l’Associated Press cette semaine. Il a qualifié l’aide à l’Ukraine, que Biden a demandé au Congrès d’adopter dans le cadre d’une demande de 105 milliards de dollars pour Israël et d’autres pays, de « évidence ».

Les dissensions républicaines ont créé un moment politique crucial, qui pourrait façonner à jamais le sort de l’Ukraine et la force de l’influence américaine à l’étranger. Soulignant l’urgence, la Maison Blanche a poussé le Congrès à approuver d’ici la fin de l’année un plan d’aide étrangère massif, qui aiderait également Israël dans sa guerre contre le Hamas et reconstituerait les stocks militaires américains dans le pays.

Mais alors que les précédentes séries d’aide ont facilement été approuvées par le Congrès, le chemin vers l’aide à l’Ukraine est devenu périlleux alors que la guerre entre dans son deuxième hiver brutal.

Presque plus que toute autre question, le débat sur l’Ukraine divise le GOP selon des critères générationnels et idéologiques – d’autant plus que Trump est le principal candidat à l’investiture du GOP l’année prochaine.

Couper l’aide à l’Ukraine serait « un énorme revers pour les États-Unis » et pour la réputation du pays en tant que leader du monde libre, a déclaré McConnell.

Il considère que les conséquences potentielles sont encore plus importantes que le retrait chaotique et meurtrier de l’administration Biden d’Afghanistan en 2021.

Le moment actuel est « une période de vulnérabilité américaine unique », a-t-il déclaré.

C’est également un moment particulièrement vulnérable pour McConnell, qui s’aventure rarement loin des points de vue de sa conférence GOP. Bien que sa position soit sans équivoque quant à l’envoi d’une aide accrue à l’Ukraine, et que plusieurs de ses collègues le soutiennent, nombreux sont ceux qui hésitent à parler en termes fermes de la nécessité de tenir Poutine à distance.

D’autres sont catégoriquement opposés à cette aide et ont commencé à contester directement le soutien du leader républicain à cette aide d’une manière qui aurait été inimaginable il y a quelques années à peine.

“L’une des choses qui m’inquiète, c’est que nous avons des dirigeants qui négocient avec le président”, a déclaré le sénateur républicain de l’Ohio. JD Vance, qui en est à la première année de son mandat, des récents entretiens de McConnell avec la Maison Blanche et du soutien du leader à lier l’aide à l’Ukraine et à Israël. “Je veux m’assurer que les dirigeants sont réellement représentatifs des points de vue de la conférence.”

Vance, qui a poussé à séparer l’aide aux deux pays, affirme que son point de vue est plus proche de celui du nouveau président de la Chambre. Mike Johnson et les Républicains à la Chambre, qui ont adopté la semaine dernière une loi qui aiderait Israël mais pas l’Ukraine. Vance soutient que les États-Unis n’ont pas suffisamment de plan pour gagner la guerre en Ukraine.

« Je pense que le fait que le Président Johnson ait un peu plus d’action est en partie dû au fait qu’il est le Président de la Chambre », dit Vance. « Mais c’est également important parce qu’il a une composition beaucoup plus en phase avec l’endroit où Les électeurs républicains le sont réellement.

Le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, qui a également critiqué l’aide à l’Ukraine, a déclaré que « au niveau national, le leader républicain est actuellement le président de la Chambre des représentants ».

“Nous devons soutenir ses efforts, nous devons comprendre les défis auxquels il est confronté, et certainement pas le saper”, a déclaré Johnson.

Le schisme républicain au Sénat a été le plus prononcé le 30 septembre, lorsque la Chambre et le Sénat se sont précipités lors d’une rare session du samedi pour maintenir le gouvernement ouvert avant l’expiration du financement, le 1er octobre à minuit. McConnell a insisté sur le fait que l’aide à court terme à l’Ukraine devrait être dans l’accord, mais a cédé lorsque plusieurs de ses collègues, même certains de ceux qui partageaient les mêmes idées, ont approuvé un plan de la Chambre qui ne l’inclurait pas.

McConnell a quitté une conférence privée et a déclaré que les républicains voteraient contre l’avancement d’un projet de loi bipartite du Sénat incluant l’aide – un renversement public rare pour le leader. Sa décision a fait du projet de loi de la Chambre la seule option de financement restante, et il a facilement été adopté par le Sénat. Le gouvernement est resté ouvert, mais l’aide à l’Ukraine n’a pas été résolue.

McConnell minimise la décision, affirmant que « la chose la plus importante à ce moment-là était d’éviter une fermeture du gouvernement. Le reste était en quelque sorte accessoire.

Cette évolution n’était pas non plus inattendue. Une semaine avant la date limite de financement du gouvernement, McConnell a déclaré au conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, qu’il « serait impossible » pour le Congrès d’adopter l’ensemble du paquet, y compris l’argent de l’Ukraine, selon une personne proche du dossier qui a accordé l’anonymat pour en discuter.

Les républicains favorables à l’aide ont généralement imputé le retard à Biden et aux démocrates du Congrès, affirmant qu’ils devaient articuler l’importance d’aider l’Ukraine et fournir un plan détaillé.

Alors qu’il continue de faire pression pour obtenir de l’aide, le style de McConnell n’est pas de forcer ses collègues ou la Chambre dirigée par les Républicains. Il s’est entretenu avec le nouveau président Johnson, mais il a déclaré qu’il avait simplement répété ce qu’il disait publiquement à propos de l’Ukraine depuis des mois. « Ce n’est pas mon rôle » de convaincre les autres, a-t-il déclaré.

Le sénateur républicain Jerry Moran du Kansas, un allié de McConnell qui s’est prononcé en faveur de l’aide à l’Ukraine, estime que McConnell a réussi à endiguer ses pertes jusqu’à présent.

“Certains d’entre nous sont convaincus du bien-fondé de cette cause, d’autres sont plus persuasifs”, a déclaré Moran. “Et je pense que le leader a fait un très bon travail en gardant les deux groupes de sénateurs ensemble.”

L’une des façons dont McConnell gère le défi consiste à soutenir la pression des sénateurs républicains pour inclure la politique frontalière dans le programme d’aide à Israël et à l’Ukraine – un pari qui introduit des problèmes d’immigration difficiles et pourrait menacer son adoption finale, mais qui semble essentiel pour gagner le soutien des Républicains. Des pourparlers bipartites sont en cours pour tenter de trouver un consensus autour de changements sur cette question.

McConnell a également tiré les leçons de l’histoire, en mettant l’accent sur les liens entre les deux guerres tout en appelant à une défense sans faille de la démocratie et de l’Occident.

Après la fin de la guerre froide, McConnell dit souvent que les États-Unis se sont davantage concentrés sur le terrorisme, notamment à travers deux guerres en Irak. Alors que la Chine est devenue un adversaire et que la Russie est réapparue, et qu’Israël est désormais en guerre contre le Hamas, « nous sommes désormais confrontés aux deux : à la fois la question du terrorisme et celle de la concurrence entre les grandes puissances, c’est pourquoi Je pense que cibler l’un de ces problèmes à l’exclusion des autres est une erreur.

Ne pas accorder cette aide serait « un désastre pour l’Ukraine et un désastre pour nous », a déclaré McConnell. Il s’interroge sur ce qui est arrivé à la croyance dans le leadership mondial de l’Amérique.

“Pour ma part, je suis toujours un républicain de Reagan”, a déclaré McConnell. « Et je pense que c’est la meilleure voie pour nous à l’avenir. Mais regardez, dans notre démocratie, ce sont les électeurs qui prennent cette décision.