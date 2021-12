Mitch McConnell ne peut pas se cacher des preuves de Mark Meadows et de l’impact de 2022

Comme tout le monde le sait, on peut s’en tirer avec n’importe quoi à la Chambre, y compris en évitant complètement la réalité. Les districts sont gerrymandered au point qu’il faudrait travailler pour se faire élire. Mais le Sénat est un tout autre animal. Devoir gagner dans tout l’État signifie devoir rendre des comptes au milieu et le milieu commence à regarder les preuves qui sortent vers le 6 janvier et n’aime pas ce qu’il voit.





Beaucoup d’entre nous qui suivons de près la politique commettent de graves erreurs en supposant que le consommateur politique américain occasionnel connaît et a traité chaque détail rapporté vers le 6 janvier et est prêt à tenir Trump pour responsable.

Maintenant, cependant, avec la publication des documents, textes, PowerPoints de Mark Meadows, tout cela pointant vers un complot et l’inaction presque complète de Trump le 6 janvier, laisse McConnell aux prises avec de nouveaux problèmes importants. Il avait déjà une carte 2022 difficile, il avait déjà eu des problèmes avec Trump approuvant des candidats « bizarres » mais fidèles, il n’en avait pas besoin.

L’équipe de Morning Joe, en particulier Joe lui-même, a déclaré que le changement de sollicitude de McConnell envers Trump était évident.

Nous allons revenir sur ces documents de Mark Meadows, ces 6 000 documents publiés, et ils vont être considérés historiquement comme extrêmement importants parce que c’est le début de fissures dans une sorte de front uni. et cela va nécessiter d’autres personnes puisque l’information est diffusée, cela va nécessiter que d’autres personnes en parlent.

Des fissures dans le front uni ? Cela semble vrai et il semble aussi que certains en savaient plus que d’autres depuis le début. C’est de la pure spéculation, mais si certains ont toujours su que Trump était profondément compromis et que ces sénateurs n’en ont pas été informés, il pourrait y avoir un grave ressentiment au sein du parti.

Il y a, je pense, un malaise croissant. Ce n’est peut-être pas parmi beaucoup de gens à la Chambre où vous avez une chambre extraordinairement mandatée. Au Sénat, cela ne fait aucun doute. Les républicains au Sénat ont dit au début : « Oh, nous ne voulons rien avoir à faire avec ce comité, ça va être tellement politique ».

Maintenant, ils pourraient regretter la décision de renoncer à leur opportunité de participer à l’enquête et au moins « avoir l’air » intéressés à découvrir la vérité, même si elle est moche. Parce que tout semble sortir de toute façon et que le Sénat peut être considéré comme coupable dans le cadre d’une opération de camouflage

Mitch McConnell donne de la crédibilité à cela en disant simplement que la recherche des faits est importante. C’est important, c’est vrai. C’était un événement horrible. Oui, c’était un événement horrible et la plupart des Américains, malgré ce qu’ils disent aux sondeurs, nous savons que ce jour-là a été horrifié par ce qui se passait, et nous ne pouvons jamais oublier que les membres de la Chambre, ils courent dans ces petits quartiers sûrs gerrymandered. Sénateurs des États-Unis, ils doivent se présenter dans tout l’État, ils n’ont donc qu’à adopter un point de vue plus raisonnable et plus rationnel et faire face aux faits. Nous avons vu Mitch maintenant parler deux jours de suite, pas seulement pour lui-même, il sait qu’il parle au nom de l’ensemble du caucus pour dire de laisser tomber les jetons où ils peuvent.

Comment McConnell a-t-il pu dire autre chose que « Laissez les jetons tomber où ils peuvent ? » Il ne peut pas protéger Trump du type de preuves qui sortent. McConnell n’est peut-être pas en mesure de prédire la différence que cela fera avec l’électeur républicain moyen, mais il ne sert à rien de lutter contre l’indéniable.

Il existe des preuves ailleurs que McConnell est moins enclin à considérer les demandes de Trump criées depuis le sud de la Floride. McConnell a conclu un accord pour le plafond de la dette afin d’éviter une fermeture du gouvernement contre la volonté de Trump et semble maintenir son indépendance vis-à-vis des principaux opposants que Trump a peut-être approuvés ou non, préférant gagner le Sénat plutôt que la faveur de Trump. Il n’est pas du tout surprenant que McConnel ne défende pas Trump contre les preuves très troublantes qui s’échappent. McConnell sait peut-être à quelle profondeur cela va, mais l’équipe du matin et ce site conviennent que McConnell jette Trump pour couler ou nager tout seul.

McConnell est tout aussi fondamentalement politique que Trump, peut-être plus. Quel autre choix a McConnell ?