Mitch McConnell dit qu’il soutiendrait Donald Trump s’il remportait l’investiture du parti

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré jeudi soir qu’il soutiendrait « absolument » l’ancien président Donald Trump dans la course à la présidentielle de 2024 s’il était le candidat du Parti républicain.

McConnell, que Trump a qualifié plus tôt ce mois-ci de « piratage politique austère, maussade et sans sourire », a été interviewé par Bret Baier de Fox News Channel, qui a demandé au républicain du Kentucky s’il pensait que Trump remporterait l’investiture du parti dans trois ans.

«Il n’y a pas de titulaire», a déclaré McConnell. «Cela devrait être une course ouverte et amusante à couvrir pour vous tous.

L’ancien président Donald Trump, capturé jeudi au golf en Floride, a qualifié le chef de la minorité parlementaire Mitch McConnell de « piratage politique austère, maussade et sans sourire »

McConnell a également souligné que « beaucoup de choses pourraient arriver » avant le coup d’envoi des primaires présidentielles.

« J’ai au moins quatre membres qui, je pense, prévoient de se présenter à la présidence, ainsi que des gouverneurs et d’autres », a-t-il déclaré.

Les républicains Sens. Marco Rubio, Ted Cruz, Ben Sasse, Josh Hawley et Tom Cotton ont tous été lancés comme candidats potentiels à la présidence du GOP.

McConnell a été interrogé sur les commentaires du sénateur Mitt Romney.

«Je ne sais pas s’il se présentera en 2024 ou non, mais s’il le fait, je suis presque sûr qu’il remportera la nomination», a déclaré Romney.

Baier a ensuite demandé à McConnell s’il soutiendrait Trump si l’ex-président devenait le candidat du parti.

«Le candidat du parti? Répéta McConnell. ‘Absolument.’

La semi-approbation intervient alors que Trump et McConnell sont toujours dans un tiff public.

Le jour de l’insurrection du 6 janvier, McConnell a prononcé un discours demandant aux sénateurs de ne pas contester les résultats du collège électoral, le président Joe Biden étant le vainqueur.

Alors que McConnell a voté pour l’acquittement de Trump sur les accusations de destitution plus tôt ce mois-ci, il a immédiatement pris la parole pour fustiger l’ancien commandant en chef et le tenir responsable.

« Il était évident que seul le président Trump pouvait mettre fin à cela », a-t-il déclaré.

«Il n’a pas fait son travail. Il n’a pas pris de mesures pour que la loi fédérale puisse être fidèlement exécutée et l’ordre rétabli », a poursuivi McConnell. « Au lieu de cela, selon les rapports publics, il a regardé la télévision avec joie pendant que le chaos se déroulait. »

« Il a continué à faire pression sur son plan pour annuler les élections », a ajouté le républicain du Kentucky.

Trump a riposté en publiant une déclaration à l’encontre de McConnell, affirmant que les républicains du Sénat ne gagneraient pas s’il restait leader et l’appelait un certain nombre d’adjectifs désagréables.

« Il ne fera jamais ce qui doit être fait ou ce qui est juste pour notre pays », a déclaré Trump dans un communiqué. « Lorsque cela est nécessaire et approprié, je soutiendrai les principaux rivaux qui adhèrent à Making America Great Again et à notre politique de l’Amérique d’abord », a averti l’ancien président.

Pourtant, sur Fox, McConnell a nié que le GOP était dans une guerre civile.

Il a plutôt pointé du doigt les démocrates de la Chambre, suggérant qu’ils étaient divisés entre modérés et progressistes, ce qui rendait le travail de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi plus difficile que le sien.

« Je pense que l’administration Biden nous facilite la tâche et je pense que nous nous sommes unis contre l’approche extrêmement progressiste de cette nouvelle administration », a ajouté McConnell. « Le président Biden nous a permis de nous réunir assez facilement. »