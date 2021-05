Mitch McConnell dit que le projet de loi devrait coûter jusqu’à 800 milliards de dollars

Capito a signalé vendredi que les républicains pourraient accepter un paquet plus important. Elle a déclaré à NBC News que le plan GOP « n’est pas notre offre finale ».

Biden rencontrera ensuite six sénateurs républicains pour discuter d’un compromis potentiel jeudi. L’un de ces législateurs, le sénateur Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale, a dirigé une proposition d’infrastructure GOP de 568 milliards de dollars le mois dernier.

McConnell a présenté son plafond de dépenses souhaité avant la première réunion de Biden avec les quatre principaux dirigeants du Congrès mercredi. Le président devrait discuter de l’infrastructure avec McConnell, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., le président de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu’un plan d’infrastructure ne devrait pas coûter plus de 800 milliards de dollars, établissant un marqueur avant une semaine critique pour les efforts visant à élaborer un projet de loi qui rafraîchirait les systèmes de transport, de large bande et d’eau aux États-Unis.

Les parties devraient régler des différends fondamentaux pour conclure un accord d’infrastructure. Biden, Schumer et Pelosi ont indiqué qu’ils pourraient aller de l’avant avec une législation par eux-mêmes au Congrès tenu par les démocrates si les républicains – dont beaucoup considèrent le blocage des priorités du président comme leur meilleur moyen de reprendre le Capitole à mi-mandat 2022 – sont réticents à faire des compromis .

Le président rencontrera également lundi les Sénateurs Joe Manchin, DW.V., et Tom Carper, D-Del., Au sujet des infrastructures, selon l’AP. Les démocrates auraient besoin du soutien de Manchin pour adopter un projet de loi à la majorité simple par le biais de règles budgétaires spéciales au Sénat divisé 50-50 par parti. Il a exprimé des doutes quant au soutien de plans de dépenses plus massifs et a déclaré qu’il préférait un taux d’imposition des sociétés de 25% aux 28% souhaités par Biden.

Le plan de Biden comprend 400 milliards de dollars pour renforcer les soins aux Américains âgés et handicapés, ainsi que des investissements dans le logement et les véhicules électriques. Les républicains ne considèrent pas ces politiques comme une infrastructure.

Les parties soutiennent également différentes méthodes pour payer les améliorations de l’infrastructure. Les démocrates veulent augmenter le taux d’imposition des sociétés à au moins 25% contre 21%, le niveau fixé dans le plan fiscal 2017 du GOP. Les républicains sont prêts à s’opposer à toute modification de leur loi.

Les sénateurs du GOP ont flotté des frais d’utilisation des véhicules électriques ou un détournement de fonds de secours nationaux et locaux contre les coronavirus comme moyen de compenser les coûts d’infrastructure. McConnell a également déclaré dimanche que la taxe sur l’essence existante pourrait lever des fonds pour les investissements.

Le leader de la minorité sénatoriale s’est déclaré opposé à «la révision du projet de loi fiscale d’une manière qui crée des problèmes supplémentaires pour l’économie».

L’embauche lente en avril a également compliqué les efforts de Biden pour adopter le plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars et une proposition supplémentaire de 1,8 billion de dollars pour renforcer la garde d’enfants, l’éducation, les congés payés et les crédits d’impôt pour les familles. Le président a déclaré vendredi que le rapport sur l’emploi montrait la nécessité de vacciner davantage d’Américains contre Covid-19 et d’adopter ce qu’il a appelé des projets de loi de redressement « vitaux ».

Les républicains ont déclaré que les allocations de chômage améliorées de 300 dollars par semaine, qui devaient expirer en septembre, avaient dissuadé les Américains de prendre un emploi. Le président pourra réfuter ces arguments lors de remarques sur l’économie prévues lundi après-midi.

Plusieurs autres facteurs auraient pu contribuer à une embauche plus lente que prévu le mois dernier. De nombreux parents doivent encore surveiller leurs enfants pendant la journée de travail alors que les écoles et les établissements de soins rouvrent.

Le rapport sur l’emploi a conduit certains démocrates à appeler à des investissements immédiats dans la garde d’enfants – ce que le deuxième plan de relance de Biden aborderait. Cette législation peut ne pas être adoptée pendant des mois, même si elle surmonte les obstacles pour passer par le Congrès.

Dans une déclaration vendredi, la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., A déclaré que « si nous voulons que les mères et les papas retournent au travail alors que cette pandémie s’atténue, nous devons leur fournir les services de garde dont ils ont besoin ».

