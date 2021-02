Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré à ses collègues républicains qu’il prévoyait de voter pour acquitter Donald Trump des accusations d’incitation à l’insurrection – un signal que l’effort mené par la Chambre pour condamner l’ancien président échouera.

McConnell a fait connaître sa position sur ce qui pourrait être le dernier jour du procès de destitution de l’ancien président.

« Bien qu’il s’agisse d’un appel rapproché, je suis persuadé que les mises en accusation sont un outil principalement de renvoi et que nous manquons donc de compétence », a déclaré McConnell dans la lettre.

Bien qu’il ait dénoncé les actions de Trump dans un discours émouvant au Sénat immédiatement après l’émeute du MAGA du 6 janvier au Capitole, McConnell n’a pas non plus agi pour hâter le procès de destitution alors que Trump était toujours en fonction.

Le chef républicain de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (au milieu – au Sénat aujourd’hui) a dit à ses collègues qu’il voterait pour acquitter Trump

Il a voté avec 44 autres républicains que la destitution post-présidentielle était inconstitutionnelle – une position qui n’a pas prévalu.

Le mot de la décision de McConnell est venu quelques minutes avant le début de la session de samedi du procès du Sénat.

Après un retard sur la convocation des témoins, les débats ont repris et la chambre s’est dirigée vers un vote final.

Trump est accusé d’avoir incité à l’émeute mortelle du 6 janvier par ses partisans au Capitole alors que le Congrès certifiait formellement sa défaite électorale par Joe Biden.

Les opinions de McConnell ont une influence parmi les sénateurs du GOP, et sa décision sur Trump est susceptible d’influencer les autres pesant leurs votes.

Dix-sept républicains devraient rejoindre les 50 démocrates pour atteindre le seuil des deux tiers nécessaire pour condamner Trump, une marge qui semble presque insurmontable.

Beaucoup s’attendaient à ce que le sénateur du Kentucky vote pour effacer Trump des accusations, sur la base de l’histoire de McConnell en tant que loyaliste du GOP qui aime prendre peu de risques majeurs.

Mais avant samedi, McConnell avait peu parlé en public ou en privé de son état d’esprit, et personne n’était certain de ce qu’il déciderait.

McConnell a secoué le monde politique quelques minutes seulement après que la Chambre dirigée par les démocrates ait destitué Trump le 13 janvier, écrivant à ses collègues du GOP qu’il n’avait « pas pris de décision finale » sur la manière dont il voterait au procès du Sénat.

Cela a ouvert les yeux sur son opposition rapide lorsque la Chambre a destitué Trump en décembre 2019 pour avoir tenté de forcer l’Ukraine à envoyer la saleté politique du président de l’époque sur son rival de campagne Joe Biden et d’autres démocrates.

McConnell avait également déclaré à ses associés qu’il pensait que Trump avait commis des infractions impayables et voyait le moment comme une chance de distancer le GOP des dommages que le tumultueux Trump pourrait lui infliger, a déclaré à l’époque un stratège républicain à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat. décrire des conversations privées.

Mais depuis le début du procès de cette semaine, McConnell a voté avec une majorité de républicains contre la poursuite du procès au motif que Trump n’était plus président.

La décision de McConnell d’acquitter Trump laisse le parti enfermé dans sa lutte pour se définir dans la présidence post-Trump.

De nombreux républicains pro-Trump et farouchement fidèles et des républicains plus traditionnels qui pensent que l’ancien président nuit à l’appel national du parti ont du mal à décider de la direction du GOP.

Un vote coupable de McConnell aurait probablement fait encore plus pour bouleverser les eaux du GOP en signalant une tentative du leader le plus puissant du parti à Washington de tirer le parti d’une figure toujours vénérée par la plupart de ses électeurs.

« Le nombre écrasant d’électeurs républicains ne veut pas que Trump soit condamné, ce qui signifie que tout dirigeant politique doit faire preuve de prudence », a déclaré John Feehery, un ancien haut assistant du Congrès du GOP.

Alors que Feehery a noté que McConnell était clairement indigné par l’attaque, il a déclaré que le sénateur « essayait de garder son parti uni ».

En 36 ans au Sénat, le McConnell mesuré s’est taillé une réputation d’inexpressivité au service de la prudence.

Le suspense sur la façon dont il allait voter a souligné tout l’enjeu pour McConnell et son parti.

McConnell a passé la première semaine du procès dans son siège dans la chambre du Sénat, regardant droit devant lui.

Un vote coupable de McConnell aurait mis en colère bon nombre des 74 millions d’électeurs qui ont soutenu Trump en novembre, un record pour un candidat à la présidence du GOP.

Cela pourrait exposer les sénateurs républicains cherchant à être réélus en 2022 à des primaires de conservateurs cherchant à se venger, ce qui pourrait donner au GOP des candidats aux élections générales moins attrayants alors qu’ils tentent de gagner le contrôle du Sénat.

La décision de McConnell colorera sans aucun doute son héritage. Il aura 79 ans samedi prochain et ne sera pas réélu pendant près de six ans. Même les critiques disent que McConnell aime jouer le long match.

« Pour McConnell, c’est toujours de la stratégie, il s’agit toujours de savoir comment il peut vivre pour se battre un autre jour », a déclaré Colmon Elridge, président du Kentucky Democratic Party.

McConnell a traversé les quatre années de mandat de Trump comme un capitaine conduisant un navire à travers un détroit rocheux sur une mer agitée.

Battu parfois par des tweets présidentiels vindicatifs, McConnell a pris l’habitude de ne rien dire à propos de nombreux commentaires scandaleux de Trump.

Il a fini par guider le Sénat vers des victoires telles que les baisses d’impôts de 2017 et les confirmations de trois juges de la Cour suprême et de plus de 200 autres juges fédéraux.

Leur relation s’est effondrée après le refus de Trump de sa défaite du 3 novembre et les efforts incessants pour renverser le verdict des électeurs avec ses affirmations sans fondement selon lesquelles les démocrates ont frauduleusement volé l’élection.

Il s’est complètement fané le mois dernier, après que les républicains ont perdu le contrôle du Sénat avec deux défaites en Géorgie qu’ils ont imputés à Trump et l’attaque sauvage contre le Capitole par les partisans de Trump.

Le jour de l’émeute, McConnell a dénoncé les «voyous, les foules ou les menaces» et a décrit l’attaque comme «cette insurrection ratée».

Une semaine plus tard, la Chambre contrôlée par les démocrates a destitué Trump pour incitation à l’insurrection.

Six jours plus tard, McConnell a déclaré: «La foule était nourrie de mensonges» et il a ajouté: «Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes».