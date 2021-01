Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), arrive au Capitole américain et se rend à son bureau le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

Trump pourrait être mis en accusation une deuxième fois cette semaine – mais il ne sera peut-être pas jugé tant qu’il n’aura pas été démis de ses fonctions.

Avec la probable deuxième destitution du président Donald Trump imminente, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell diffusé une note aux sénateurs du GOP vendredi détaillant le calendrier d’un éventuel procès de destitution.

Toute procédure de destitution commencerait à la Chambre des représentants, mais si la Chambre votait pour la destitution, comme elle le ferait probablement en raison de sa majorité démocrate, l’action serait alors transmise au Sénat pour un procès.

Selon la note de service obtenue par le Washington Post, un procès de destitution du Sénat commencerait probablement au plus tôt la semaine d’après, le 19 janvier (un mardi) – ce qui signifie qu’un procès pourrait chevaucher l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier, et ne se terminera qu’après que Trump ne sera plus président.

NOUVELLES -> McConnell envoie une note aux sénateurs du GOP décrivant comment un procès en destitution fonctionnerait si la Chambre passait. En substance, McConnell explique comment un procès en destitution consommerait les premiers jours de la présidence de Biden. Mémo exclusivement obtenu par WaPo https://t.co/q2f2Quum1Z pic.twitter.com/SAkVVsqPvb – Seung Min Kim (@seungminkim) 9 janvier 2021

La raison de ce retard, selon la note de service, est que la chambre est actuellement en suspension – et cette suspension ne peut pas être conclue tôt sans le consentement unanime du Sénat.

Un retour aussi rapide est extrêmement improbable, car il faudrait que les 100 sénateurs – y compris les loyalistes de Trump comme les sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley, tous deux respectés mercredi de leur plan de s’opposer aux électeurs de Biden même après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole des États-Unis – pour accepter de reprendre tôt la session ordinaire.

La note note également qu’il est «difficile» de savoir si le juge en chef John Roberts – qui est tenu par la Constitution de présider le procès de destitution d’un président au Sénat – serait toujours tenu de le faire une fois que Trump sera démis de ses fonctions.

Cependant, bien que certaines des règles exactes ne soient pas claires, dans l’ensemble, rien n’empêche le procès de se poursuivre une fois que Trump quitte ses fonctions, et comme Ian Millhiser de Vox l’a expliqué, la condamnation pourrait encore l’empêcher d’occuper à nouveau des fonctions électives.

Une fois le processus de destitution terminé à la Chambre, selon la note de service de McConnell, les responsables de la mise en accusation de la Chambre auraient la possibilité de présenter des articles de destitution le jour du retour prévu du Sénat – le 19 janvier – ou le lendemain. À 13 heures, le jour suivant le partage des articles avec le Sénat, les sénateurs doivent officiellement commencer leur procès (selon les règles de destitution de la chambre), suivi d’un vote éventuel pour condamner ou acquitter après que tous les arguments ont été entendus.

À partir de samedi, il semble que le mémo McConnell deviendra pertinent dans un bref délai. Les démocrates de la Chambre devraient introduire un article de mise en accusation dès lundi, et le processus devrait progresser rapidement à partir de là.

L’article unique – qui a été partagé dans brouillon de formulaire par certains législateurs démocrates – accuse Trump d ‘«incitation à l’insurrection» pour son rôle dans l’agitation de la foule violente qui a pris d’assaut le Capitole américain mercredi, retardant temporairement la certification des votes électoraux et faisant au moins cinq morts.

Selon l’article de mise en accusation rédigé par les représentants Ted Lieu, David Cicilline et Jamie Raskin: «Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales. Il a menacé l’intégrité du système démocratique, interféré avec la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche coordonnée du gouvernement.

Et comme Aaron Rupar de Vox l’a détaillé, il y a une ligne claire entre le discours de Trump aux partisans mercredi et l’attaque ultérieure du Capitole.

« Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse, » Trump a déclaré mercredi, peu avant l’émeute. «Il faut faire preuve de force. Tu dois être fort. »

« Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force. Vous devez être fort. » – c’est ce que Trump a dit à ses partisans juste avant qu’une foule d’entre eux ne prenne d’assaut le Capitole, faisant au moins cinq morts pic.twitter.com/oRFUcTfsNn – Aaron Rupar (@atrupar) 8 janvier 2021

Si l’article de mise en accusation est introduit lundi comme on le pense probable, il viendrait à un vote au sol rapidement, en contournant certaines parties du processus habituel.

Comme l’ont expliqué vendredi Rebecca Kaplan, Kathryn Watson et Grace Segers de CBS News,

Le Comité judiciaire n’a pas encore été constitué pour le 117e Congrès, donc une résolution de destitution serait directement transmise au parquet en vertu de ce que l’on appelle une «résolution privilégiée».

Et à partir de là, il ne faudrait qu’une simple majorité de voix – encore une fois, dans une chambre où les démocrates détiennent la majorité – pour destituer Trump pour la deuxième fois, lançant le processus du Sénat détaillé par McConnell.

Les démocrates s’inquiètent de la lenteur du procès

Certains démocrates, cependant, ont fait valoir que le calendrier de McConnell est une lenteur délibérée du processus de destitution.

Dans une interview accordée vendredi à Rachel Maddow de MSNBC, le représentant Adam Schiff – le principal responsable de la mise en accusation de la Chambre lors de la destitution antérieure de Trump – a rejeté la note comme étant «écrite pour la consommation publique».

« Mitch McConnell est le maître des règles du Sénat, pour le bien ou pour le mal – et cela a été pour le mal », a déclaré Schiff vendredi. «Ici, il dit essentiellement qu’il va traîner cela. Si Mitch McConnell veut se déplacer avec expédition, il sait le faire. Et s’il ne le fait pas, alors il assumera la responsabilité des actes dangereux commis par ce président.

Le représentant Schiff sur le potentiel de McConnell qui traîne le pied sur la destitution de Trump: « Si Mitch McConnell veut se déplacer avec expédition, il sait comment le faire. Et s’il ne le fait pas, alors il portera la responsabilité des actes dangereux commis par ce président. . » pic.twitter.com/mgegUa4FZz – Blog Maddow (@MaddowBlog) 9 janvier 2021

Mais alors que le mandat de McConnell en tant que chef de la majorité est sur le point de prendre fin après que les démocrates aient remporté deux sièges au Sénat en Géorgie cette semaine – faisant basculer l’équilibre de la chambre à 50-50 une fois que les élus des Sénateurs Jon Ossoff et Raphael Warnock ont ​​prêté serment – il conservera le titre jusqu’au 20 janvier au moins, date à laquelle le vice-président élu Kamala Harris deviendra le vote décisif, en remplacement du vice-président Mike Pence.

Et certains démocrates pensent que le processus de procès pourrait bloquer les premiers jours de la nouvelle administration Biden. Un procès en destitution a automatiquement la préséance sur les autres affaires du Sénat jusqu’à sa conclusion, et pourrait donc repousser la confirmation par le Sénat du Cabinet de Biden après son entrée en fonction.

Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un démocrate, a exprimé ses inquiétudes à propos de cette possibilité vendredi.

«Nous devons mettre rapidement notre gouvernement en place – c’est la chose la plus importante que nous devrions faire», a-t-il déclaré, selon le Washington Post. «Nous n’avons plus besoin de théâtre politique.»

Biden, pour sa part, a refusé de se demander s’il pensait que Trump devrait à nouveau être destitué.

«C’est une décision que doit prendre le Congrès», a-t-il déclaré vendredi.

On ne sait pas si Trump serait condamné par le Sénat

Quel que soit le calendrier d’un éventuel procès au Sénat, il n’est pas clair s’il y a suffisamment de votes pour condamner Trump. Un vote des deux tiers – 67 membres – est nécessaire pour condamner, et seuls quelques sénateurs républicains se sont déclarés ouverts à même d’envisager de le faire.

« S’ils se réunissent et ont un processus », a déclaré vendredi le sénateur du Nebraska Ben Sasse, « je considérerai certainement les articles qu’ils pourraient proposer, car, comme je vous l’ai dit, je crois que le président n’a pas tenu compte de son serment. »

Une sénatrice qui a été plus explicite dans sa pensée est la sénatrice d’Alaska Lisa Murkowski – elle a appelé Trump à démissionner carrément.

«Je veux qu’il démissionne», a-t-elle déclaré vendredi au Anchorage Daily News. «Je veux qu’il sorte. Il a causé suffisamment de dégâts.

Murkowski a également remis en question son avenir avec le Parti républicain vendredi. «Si le Parti républicain n’est devenu rien de plus que le parti de Trump», a-t-elle dit, «je me demande sincèrement si ce parti est fait pour moi.»

En février, lorsque le Sénat a voté par condamnation après le premier procès de destitution de Trump, un seul républicain a voté pour condamner: le sénateur de l’Utah Mitt Romney. Maintenant, cependant, Romney n’a pas encore signalé son soutien à la destitution, en disant«Je pense que nous devons simplement retenir notre souffle» jusqu’à ce que Biden devienne président.

Trump a finalement été acquitté lors de son premier procès au Sénat.

Cependant, le Sénat votera probablement à nouveau en tant que juré. Procédure de procès lente ou non, Dave Wasserman, rédacteur en chef de Cook Political Report, a déclaré à Vox vendredi que «tous les démocrates sont déjà à peu près à bord.

« Nous ne pouvons pas guérir notre pays si nous ignorons simplement ce qui s’est passé mercredi. C’était une insurrection et une tentative de coup d’État où plusieurs personnes sont mortes », a déclaré le représentant Ted Lieu. «C’est pourquoi nous devons procéder à la destitution», dit-il à @woilfblitzer. pic.twitter.com/lHGw0sLVKo – La salle de situation (@CNNSitRoom) 8 janvier 2021

« Nous ne pouvons pas guérir notre pays si nous ignorons simplement ce qui s’est passé mercredi », Le représentant californien Ted Lieu a déclaré vendredi. «C’était une insurrection et une tentative de coup d’État où plusieurs personnes sont mortes.»