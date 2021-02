WASHINGTON – Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, est allé lundi à la batte pour la présidente de la conférence du GOP, Liz Cheney, tout en condamnant les remarques de la représentante de première année Marjorie Taylor Greene.

McConnell a publié une déclaration condamnant les opinions extrémistes de Greene, dont le soutien à QAnon et à d’autres théories du complot a suscité le mépris des démocrates et de certains républicains.

McConnell a déclaré que l’adhésion de la députée de Géorgie aux théories du complot et aux « mensonges loufoques » est un « cancer pour le Parti républicain ».

« Quelqu’un qui a suggéré que peut-être aucun avion n’a frappé le Pentagone le 11 septembre, que des fusillades horribles dans des écoles ont été pré-organisées et que les Clinton ont écrasé l’avion de JFK Jr. ne vit pas dans la réalité », a déclaré McConnell. « Cela n’a rien à voir avec les défis auxquels sont confrontées les familles américaines ou les débats intenses sur le fond qui peuvent renforcer notre parti. »

Les démocrates veulent que Greene soit censurée, retirée de son comité ou même évincée du Congrès, car une plus grande partie de son activité sur les réseaux sociaux avant sa candidature a été mise à l’honneur. Son activité, y compris des «j’aime» sur des messages appelant à la violence contre d’éminents démocrates et des messages décrivant des conspirations sauvages prétendant qu’un laser spatial pourrait avoir causé des incendies de forêt mortels en Californie.

La fureur s’est intensifiée après sa nomination au Comité de l’éducation et du travail de la Chambre, compte tenu de la révélation dans des publications sur les réseaux sociaux qu’elle a vu des massacres par balle à l’école élémentaire Sandy Hook dans le Connecticut (2012) et à Marjorie Stoneman Douglas en Floride (2018) comme des événements organisés pour aider Les démocrates encouragent le contrôle des armes à feu.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a fait part de son mécontentement à l’égard de Greene à la suite des publications sur les réseaux sociaux déterrées.

McConnell qualifie Cheney de « leader important » du GOP

McConnell a également été coincée par Cheney lundi, alors qu’elle appelait à la démission de son rôle de leader au Congrès parce qu’elle avait voté pour la destitution de l’ancien président Donald Trump.

« Liz Cheney est une dirigeante avec de profondes convictions et le courage d’agir en conséquence », a déclaré McConnell dans un communiqué à CNN. « Elle est un leader important dans notre parti et dans notre pays. Je lui suis reconnaissant pour son service et j’ai hâte de continuer à travailler avec elle sur les problèmes cruciaux auxquels notre nation est confrontée. »

Les républicains, y compris le représentant Jim Jordan, R-Ohio, l’ont appelée à démissionner ou à être démis de ses fonctions de président de la conférence du GOP. Le représentant de la Floride, Matt Gaetz, s’est rendu au Wyoming pour se rassembler contre Cheney. Gaetz et d’autres républicains l’ont précédemment appelée à se retirer en raison de ce qu’ils considéraient comme un soutien insuffisant à l’ancien président lorsqu’elle l’avait critiqué dans le passé.

Cheney, le troisième chef du parti, était l’un des 10 républicains qui ont rompu les rangs de leur parti en votant pour destituer Trump à la Chambre pour incitation à la foule insurrectionnelle qui a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

«Le président des États-Unis a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de l’attaque», a déclaré Cheney à propos de sa raison de voter pour destituer. « Il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de son bureau et de son serment à la Constitution. »

Les démocrates de la Chambre ont invoqué les mots de la déclaration de Cheney dans leurs arguments pour le destituer.

La Chambre a destitué Trump le 13 janvier et le Sénat devrait entamer le processus d’un procès pour l’acquitter ou le condamner la semaine du 8 février.

D’autres républicains sont venus à la défense de Cheney ces derniers jours, y compris le représentant du Texas Dan Crenshaw, qui a déclaré sur Twitter: «@Liz_Cheney a beaucoup plus d’épine dorsale que la plupart des autres, et est un leader de principe avec un intellect féroce. Elle continuera d’être une dirigeante indispensable à la conférence, avec mon plein soutien.

Cheney a déclaré qu’elle «n’allait nulle part» au milieu des premiers appels pour qu’elle démissionne.

