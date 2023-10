Mitch McConnell comble le vide alors que House GOP sombre dans le chaos

Cela est dû en grande partie au fait que McConnell, après avoir fait l’objet d’un examen public de son état de santé tout l’été, accepte un programme d’aide généreux pour l’Ukraine et Israël et est en harmonie avec le leader de la majorité au Sénat. Chuck Schumer sur le cadre de cette législation. Le leader de la minorité sénatoriale fait face à une véritable opposition interne, mais pour le moment, sa position anti-shutdown et pro-Ukraine donne au moins aux dirigeants démocrates un républicain avec qui parler.

C’est une grave conséquence involontaire pour les conservateurs de la Chambre qui ont éjecté McCarthy : le chef de la minorité sénatoriale que beaucoup d’entre eux détestent est, pour le moment, le leader le plus influent du Parti républicain du Congrès.

« Il est le seul négociateur républicain », a déclaré le sénateur. Pierre Welch (D-Vt.), membre de longue date de la Chambre, a déclaré à propos de McConnell. Welch a souligné ce qui devient évident à mesure que les républicains de la Chambre des représentants ne parviennent pas à choisir un orateur : ils « n’ont pas un point de vue cohérent qui ait des voix derrière lui ».

Même certains membres de la conférence agitée du House GOP reconnaissent la dure réalité à laquelle ils sont confrontés. Plus ils luttent sans président, plus ils s’inquiètent de pouvoir laisser l’empreinte du Sénat lors des prochaines grandes batailles en matière de dépenses.

Le vide de leadership de la Chambre signifie que « nous cédons notre capacité à faire ce que nous devons faire pour gouverner au Sénat et à la Maison Blanche », a déclaré le représentant. Steve Womack (R-Ark.), un appropriateur de longue date qui refuse de soutenir Jordan comme orateur. « Cette Maison a besoin d’un peu d’aide, a besoin d’une petite intervention divine en ce moment. »

Womack fait partie des républicains qui débattent sérieusement d’un projet visant à donner de nouveaux pouvoirs à leur président par intérim, le représentant républicain. Patrick McHenry (RN.C.). Cette décision, affirment ses partisans, donnerait à la Chambre au moins un certain mot à dire dans les négociations sur les dépenses ce mois-ci, alors que la bataille des présidents s’éternise. Pourtant, davantage d’autorité pour McHenry reste une énorme inconnue, car cela nécessiterait probablement des votes démocrates.

Et il n’y a aucune garantie que le parti républicain de la Chambre puisse adopter n’importe quel type de programme de dépenses sans le soutien des démocrates, compte tenu de sa majorité de quatre sièges, même si McHenry était en mesure de présenter un projet de loi. Les sénateurs n’ont pas vraiment d’autres options.

« Franchement, la Chambre est généralement assez indépendante et veut faire ses propres affaires. Mais s’ils n’ont rien à faire, cela crée une situation dans laquelle le Sénat adopte quelque chose – et ils n’auront alors d’autre choix que de le prendre ou de le laisser », a déclaré le sénateur. John Cornyn (R-Texas), un des principaux députés de McConnell. «Familièrement connu sous le nom de «être coincé».»

Le Sénat a également ses propres problèmes : une mesure de dépenses bloquée qu’ils voulaient aborder avec l’adhésion des deux partis, l’acte d’accusation du sénateur. Robert Méndez (DN.J.) et un arriéré sans précédent dans les promotions militaires. Mais la Chambre haute semble positivement bien huilée par rapport à la Chambre sans leader.

Les Républicains du Sénat sont bien conscients qu’être publiquement en désaccord avec les Républicains de la Chambre risque d’exacerber l’impasse et de susciter la colère des deux côtés du Capitole.

Pourtant, l’alternative consistant à ne rien faire semble hors de question.

« Je ne pense pas que nous puissions nous permettre de rester assis et d’attendre ici », a déclaré le whip de la minorité sénatoriale. John Thune (RS.D.) a dit. « J’apprécie cela. Et, vous savez, mon point de vue est qu’il y a beaucoup de travail à faire, et le plus tôt sera le mieux. »

Les Républicains de la Chambre pourraient s’affirmer sur un autre front dans l’accord du Sénat sur les crédits – en menant des discussions informelles. Pourtant, le Rép. Hal Rogers (R-Ky.), un ancien président des crédits qui exerce toujours le pouvoir au sein du comité des dépenses, a déclaré que le chaos dévorant empêche le retour en arrière habituel de la Chambre et du Sénat entre les principaux législateurs.

« Avec cette tourmente, il est difficile de gagner du temps qui n’est pas déjà pris. Il a donc été extrêmement difficile de se réunir », a déclaré Rogers.

Une chose qui rassure certains Républicains de la Chambre des représentants : le Sénat n’a pas encore commencé à s’attaquer à un point critique de la liste des choses à faire du Congrès : le programme d’aide à Israël. La Maison Blanche devrait soumettre sa demande officielle cette semaine, ce qui signifie que le Sénat pourrait l’examiner dès que possible, ce qui exercerait une nouvelle pression sur une Chambre dysfonctionnelle.

Mais pour le moment, le Sénat n’a même pas réussi à adopter une résolution non contraignante soutenant Israël.

McConnell et Schumer abordent les quelques semaines difficiles de la Chambre sous des angles différents. Schumer a déclaré mercredi que le prochain président devra fonctionner sur une base bipartite, compte tenu des réalités d’un Sénat et d’une Maison Blanche démocrates.

Cependant, jusqu’à ce qu’il y ait un orateur, Schumer a déclaré que le Sénat « doit agir comme une force bipartite stable » et a déclaré qu’il « n’attendra pas la Chambre ». Ce n’est pas exactement une situation difficile que souhaitaient les sénateurs démocrates.

« Je ne veux pas être habilité de cette façon », a déclaré le sénateur. Chris Murphy (D-Conn.). « Évidemment, cela augmente les enjeux pour que nous soyons fonctionnels. »

McConnell a approuvé cette semaine un projet de loi sur les dépenses de sécurité nationale pour l’Ukraine, Israël, Taiwan et la sécurité des frontières, pour lequel Schumer l’a félicité nommément mercredi. Mais le chef du Parti républicain s’est abstenu de piquer la Chambre, déclarant que « j’avais les mains pleines au Sénat ».

En effet, McConnell sera probablement confronté à une grande partie de sa propre opposition interne alors qu’il tente de tracer la voie à suivre. En particulier, lier l’aide à l’Ukraine au financement d’Israël risque presque certainement de diviser les sénateurs républicains.

« Cela n’a aucun sens », a déclaré le sénateur. Rick Scott (R-Fla.), qui s’est présenté contre McConnell lors de la course à la direction de l’année dernière. « Je m’y oppose. »

Pourtant, il n’est pas difficile d’imaginer que les Républicains du Sénat, même s’ils ne contrôlent pas leur moitié du Congrès, pourraient devoir intervenir dans la brèche pour formuler la position du GOP de Hill. Les Républicains du Sénat estiment qu’une majorité de leurs membres sont intéressés par le financement de l’Ukraine et d’Israël, ce qui signifie qu’ils pourraient voter fortement en faveur d’une législation sur la sécurité nationale (avec probablement un élément de sécurité aux frontières).

C’était le plan prévu fin septembre, alors que le Sénat avançait avec acharnement avec un projet de loi de financement du gouvernement prévoyant 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine – jusqu’à ce que McCarthy surprenne Washington en proposant un projet de loi de financement sans cet argent. Quelques jours plus tard, l’ancien président se retrouvait au chômage, laissant ainsi une chance aux sénateurs, qu’ils le veuillent ou non.

« À part les nominations, nous avons fait très peu de choses. Et nous devons aborder cette question de l’argent pour Israël en Ukraine, à Taiwan et à la frontière », a déclaré le sénateur. John Kennedy (R-La.) a dit à propos de l’ordre du jour du Sénat. « Pendant que la Chambre prépare ses affaires, nous devons aller de l’avant. »