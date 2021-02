Il a convoqué des partisans à Washington pour le 6 janvier, le jour où le Congrès certifierait officiellement sa perte du Collège électoral face à Joe Biden, puis a utilisé un discours provocateur près de la Maison Blanche pour les exhorter à marcher sur le Capitole alors que ce décompte était en cours. Ses partisans se sont violemment battus devant la police et sont entrés dans le bâtiment, forçant les législateurs à fuir, perturbant temporairement le décompte des voix et faisant cinq morts. Les images viscérales et sanglantes de ce jour étaient au cœur de l’affaire de destitution des démocrates contre M. Trump.

M. McConnell a qualifié cet assaut de « conséquence prévisible » de l’utilisation de la présidence par M. Trump, l’appelant « le plus grand mégaphone de la planète Terre ». Plutôt que d’appeler les émeutiers, M. McConnell a accusé M. Trump de « faire l’éloge des criminels » et de sembler déterminé à renverser les élections « ou à incendier nos institutions en sortant ».

Le vétéran du Sénat de 36 ans a manœuvré pendant les quatre années de mandat de M. Trump comme un capitaine conduisant un navire à travers un détroit rocheux sur une mer agitée. Battu parfois par des tweets présidentiels vindicatifs, M. McConnell a pris l’habitude de ne rien dire à propos de nombreux commentaires scandaleux de M. Trump.

Il a fini par guider le Sénat vers des victoires telles que les baisses d’impôts de 2017 et les confirmations de trois juges de la Cour suprême et de plus de 200 autres juges fédéraux.

Leur relation, fondée davantage sur l’opportunité que sur l’admiration, a chuté après le refus de M. Trump de sa défaite du 3 novembre et ses efforts incessants pour renverser le verdict des électeurs avec ses affirmations sans fondement selon lesquelles les démocrates ont frauduleusement volé l’élection.

Il a complètement flétri le mois dernier, après que les républicains ont perdu le contrôle du Sénat avec deux défaites en Géorgie qu’ils ont imputés à M. Trump et l’attaque sauvage contre le Capitole par les partisans de Trump. Le jour de l’émeute, M. McConnell a dénoncé «des voyous, des foules ou des menaces» et a décrit l’attaque comme «cette insurrection ratée».