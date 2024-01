Mitch Kupchak dit que les Hornets pourraient ne pas être terminés après le déplacement de Terry Rozier

CHARLOTTE, Caroline du Nord — – Les Charlotte Hornets ont déjà fait un geste majeur en envoyant le gardien partant Terry Rozier au Miami Heat et il y a de fortes chances qu’ils n’aient pas fini de rouler et de négocier avant la date limite des échanges du 8 février.

Les Hornets (10-31) envisagent une huitième saison consécutive sans parvenir à atteindre les séries éliminatoires, la plus longue sécheresse actuelle de la NBA. Et le président des opérations de basket-ball et directeur général des Hornets, Mitch Kupchak, est bien conscient qu’il est temps de tourner les yeux vers l’avenir et de commencer à collecter des actifs de repêchage.

“Je ne peux pas ignorer le fait que nous sommes une équipe qui essaie de construire quelque chose qui puisse soutenir quelque chose à l’avenir, et… nous rechercherons des opportunités”, a déclaré Kupchak à propos du potentiel d’échanges supplémentaires. “Et s’il y a quelque chose, nous chercherons à le faire. C’est aussi simple que cela.”

Rozier pourrait donc être le premier domino à tomber.

Les Hornets ont reçu un choix de première ronde protégé en 2027 du Heat et de Kyle Lowry, 37 ans – qu’ils espèrent déplacer avant la date limite – en échange de Rozier, qui avait une moyenne de 23,2 points par match, son record en carrière. sur 46% de tir.

Miles Bridges et Gordon Hayward, souvent blessés, des vétérans dont les contrats expirent et qui deviendront agents libres sans restriction après la saison, sont des candidats logiques à déplacer. Bien que les Hornets détiennent leurs droits Bird, il est logique que l’équipe soit disposée à déplacer les deux alors qu’elle cherche à ajouter plus de choix au repêchage.

Interrogé spécifiquement sur Bridges et Hayward, Kupchak a répondu “quand votre record est comme le nôtre, personne n’est inéchangeable”.

Enfin, peut-être pas tout le monde.

LaMelo Ball, qui a signé un contrat de cinq ans d’une valeur maximale de 260 millions de dollars au cours de la dernière intersaison, et Brandon Miller, le deuxième choix au classement général du repêchage de l’année dernière, ne vont nulle part. Kupchak les considère comme des éléments constitutifs de la franchise.

Il a également déclaré qu’il pourrait y avoir une poignée de joueurs que l’équipe aimerait garder, sans toutefois préciser lesquels. L’équipe a signé avec PJ Washington une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 46,5 millions de dollars au cours de la dernière intersaison.

Kupchak n’est pas allé jusqu’à dire que l’échange avec Rozier signalait une « reconstruction », un mot que les directeurs généraux ont tendance à éviter en raison des connotations négatives qu’il implique.

“Une reconstruction, c’est quand vous commencez avec un groupe de vétérans et une équipe qui ne va nulle part et que vous décidez de tout abandonner et de repartir de zéro. Mais il est clair que nous sommes plus loin de cela”, a déclaré Kupchak. “Donc, je ne sais pas quel serait le mot, mais je n’utiliserais pas le mot reconstruction.”

Pourtant, il est assez clair que la liste des Hornets ne sera plus la même à la mi-février et qu’ils cherchent à construire pour l’avenir.

Rozier avait encore deux ans sur son contrat actuel, tandis que Lowry est sur un contrat qui arrive à expiration, ce qui donne aux Hornets une marge de plafond salarial supplémentaire cet été.

“Cet argent sera libéré et il est toujours bon d’être flexible financièrement”, a déclaré Kupchak. “Cela nous aidera dans les prochaines semaines à planifier cet été et au-delà. … Et le choix lui-même a un potentiel de hausse incroyable. Mais un actif aussi précieux peut également devenir quelque chose que vous pouvez investir dans une transaction et réaliser un gain. Alors oui, la partie financière en faisait partie, mais obtenir le choix était la partie la plus importante.

Quant à Lowry, qui aura 38 ans en mars, il y a de fortes chances qu’il ne joue jamais une minute pour les Hornets.

Kupchak a suggéré que l’équipe adopterait une approche attentiste avec Lowry avant la date limite des échanges, une indication qu’ils feront tout ce qu’ils peuvent pour le déplacer avant de proposer un rachat.

“Il se peut que nous attendions de voir ce qui se passe par respect pour lui et ce qu’il a accompli dans cette ligue”, a déclaré Kupchak. “Peut-être que nous attendrons de voir et que la date limite des échanges soit passée plutôt que de le laisser déménager et commencer quelque chose qui pourrait ou non avoir lieu. Donc je pense que (ne pas le jouer) est probablement ce que nous ferons, mais je ne sais pas pour combien de temps. bien sûr. Mais cela semble être le plus logique.