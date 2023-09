Mitch de Love Island se blottit contre son ex Abi sur le tapis rouge – quelques semaines seulement après la séparation d’Ella B

MITCHEL Taylor a rencontré l’ex Abi Moores sur le tapis rouge hier soir – quelques semaines seulement après s’être séparé d’Ella Barnes.

Les stars de Love Island, Mitch et Abi, assistaient à la première de Rise of the Footsoldier : Vengeance à Londres lorsqu’ils ont joyeusement posé pour des clichés ensemble.

Abi était stupéfaite dans une robe verte accrocheuse qui mettait en valeur ses abdominaux toniques.

Pendant ce temps, Mitch a adopté une silhouette décontractée avec une chemise, un jean et des baskets assortis.

Mitch et Ella B ont annoncé leur rupture à la fin du mois dernier, chacun publiant des déclarations distinctes sur les réseaux sociaux.

Ella et « Messy » Mitch ont été pris dans un drame dès le début, elle l’a volé à Abi Moores après être entré dans la villa de Love Island comme une bombe.

Maintenant, il semble qu’Abi l’ait « volé » – d’autant plus qu’elle a récemment refusé d’exclure la possibilité de se remettre avec lui.

Elle a dit OK ! Magazine : « Je pense qu’il y a encore quelque chose avec Mitch – il est toujours assez affectueux, et très proche et amical avec moi, quand je l’ai vu lors d’événements. Ne jamais dire jamais. »

Mitch avait précédemment imputé sa séparation d’Ella au fait qu’ils vivaient aux extrémités opposées du pays, avec lui à Sheffield et elle dans le Kent.

Il a déclaré : « Nous n’avions pas l’intention d’arrêter, mais avec nos vies bien remplies en ce moment et le fait de vivre à l’autre bout du pays, cela rendait extrêmement difficile son fonctionnement.

« Je ne souhaite à Ella que le meilleur car elle est une fille adorable et mérite le monde. »