Mitch de Love Island laisse les insulaires bouche bée sous le choc alors qu’il abandonne Abi pour une autre fille

Les fans de LOVE Island sont sous le choc ce soir alors que Mitch détourne son attention d’Abi et jette son dévolu sur une nouvelle fille.

Tout juste sorti du drame du dernier recouplage, Mitch admet que sa tête a été tournée par la nouvelle bombe Ella Barnes.

Rex

Rex

Et bien qu’il ait insisté auprès d’Abi pour que son cœur soit avec elle, il dit à ses co-stars de Love Island qu’il veut sauter dans le lit avec la danseuse du championnat.

Dans l’épisode de lundi soir, on verra Mitch dire à Ella : « Je me dois et je te dois d’être honnête et de dire, je n’ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment.

« Autant que je t’aime, j’aime Abi et je ne veux pas commencer à devenir fou – je veux juste être naturel. »

Le lendemain, Abi parle à Ella B dans le vestiaire des filles.

Elle prévient : « Je vais te dire bébé, tu dois parler à Mitch aujourd’hui. Vous devez lui parler. Ce n’est pas génial.

Plus tard, les filles se retrouveront pour discuter près du foyer pour échanger des histoires sur ce que Mitch leur a dit.

Mitch aperçoit les filles en train de discuter alors qu’il est assis avec Ouzy et Kady.

Kady demande : » De quoi pensez-vous qu’ils parlent ? »

Mitch répond: « Moi. »

Kady pose ensuite la question à un million de dollars : « Avec qui veux-tu coucher ce soir, si tu pouvais choisir ? » elle demande.

Dans un mouvement qui laisse ses compatriotes insulaires bouche bée, Mitch dit: « Ella. »

Ella est entrée dans la villa dans l’épisode de vendredi dernier de Love Island comme une bombe.

Dans un geste sournois, elle a ensuite volé Mitch à Abi en le choisissant pour s’accoupler avec.

Abi a très mal pris la nouvelle et lui a dit qu’elle ne voulait pas le voir apprendre à connaître Ella B.

Avant son demi-tour dramatique, Mitch semble exaucer le souhait d’Abi au début de l’épisode de lundi soir.

S’adressant à Abi au foyer, on le verra dire: «Mes sentiments ne sont pas partis. J’allais te choisir.

Abi dit : « Les actions ont des conséquences.

Mais Mitch continue : « En ce moment, personne ne se compare à vous. Autant que j’ai essayé, tout ce que j’ai pensé quand je la câlinais la nuit quand je suis couché en pensant « c’est forcé ».

« Je vois un avenir dehors avec toi, pas avec elle. Abi, nous avons quelque chose de bien. Je n’ai pas envie d’embrasser Ella.

Love Island continue à 21h sur ITV2 / ITVX

Rex

Rex