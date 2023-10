Monsieur Smith Divertissement

Mister Smith Entertainment a embauché Augusta Charlton en tant que directrice des ventes et acquisitions internationales.

Charlton rejoint l’entreprise après avoir travaillé chez Great Point Media (GPM), où elle était directrice associée au sein de leur équipe d’investissement, responsable de la recherche et de la structuration des opportunités de financement de production cinématographique et télévisuelle au Royaume-Uni et sur les marchés internationaux. Avant cela, elle était responsable commerciale chez GPM, représentant l’entreprise sur les marchés internationaux. Charlton a commencé sa carrière dans le divertissement dans le développement et la production, en travaillant pour CrossDay Productions et BBC Studios.

Au cours de son précédent mandat chez GPM, Charlton a supervisé plusieurs projets de films, dont celui de Wes Anderson. Ville d’astéroïdes; le lauréat du Grand Prix du Jury du Festival du Film de Sundance 2023, Grattoiravec Harris Dickinson ; Jean bleu, avec Rosy McEwen, qui a remporté le prix de la meilleure performance principale pour le film aux British Independent Film Awards 2022 ; et Agent voyou avec James Norton et Gemma Arterton.

Le premier marché de vente de Charlton pour Mister Smith Entertainment sera le prochain AFM, où la société lancera une nouvelle gamme de titres aux acheteurs internationaux, notamment Des gens avidesun thriller policier sombre et comique dans la veine des frères Coen, réalisé par les producteurs de Palm Springs et mettant en vedette un casting de premier plan, comprenant Lily James, Joseph Gordon-Levitt, Himesh Patel, Tim Blake Nelson, Uzo Aduba, Jim Gaffigan, Simon Rex, Nina Arianda et Joey Lauren Adams du réalisateur Potsy Ponciroli (Le vieux Henri), ainsi que l’adaptation en comédie romantique contemporaine du roman à succès de Goethe de 1774, Le jeune Wertheravec Douglas Booth, Alison Pill, Patrick J. Adams et Iris Apatow, écrit et réalisé par José Avelino Gilles Corbett Lourenço.

« Nous sommes ravis qu’Augusta rejoigne notre équipe. Elle apporte avec elle une vaste expérience dans plusieurs disciplines de l’industrie, ainsi que sa passion pour la narration exceptionnelle qui connecte le public », a déclaré David Garrett, fondateur et PDG de Mister Smith.

Charlton a ajouté : « Je suis absolument ravi de rejoindre Mister Smith. J’admire depuis longtemps leur sélection soigneusement organisée, qui présente une multitude de cinéastes incroyablement talentueux dans divers genres. J’ai hâte de commercialiser de futurs projets aux côtés d’une équipe brillante.