Missy Hughes, PDG de WEDC, parle de la technologie de la biosanté

La dirigeante et PDG de la Wisconsin Economic Development Corporation, Missy Hughes, rejoint les journalistes de WisconsinEye avec une mise à jour et des prévisions économiques, tout en abordant la question de savoir si l’État deviendra ou non un centre technologique de biosanté à l’avenir. « Le Wisconsin est mûr pour que cette industrie se développe et continue à se renforcer », a déclaré Hughes. Les secteurs de l’industrie de la biosanté comprennent la biotechnologie, la biopharmacie, les dispositifs médicaux, les services de santé, la santé numérique, les diagnostics, les dossiers médicaux électroniques, la recherche médicale et la biofabrication.

Regardez le programme complet : https://wiseye.org/2023/10/10/newsmakers-2023-wisconsin-économique-summit-with-wedc-ceo-missy-hughes

S’abonner: https://wiseye.org/newsletters

Soutien: https://wiseye.org/donate

Visite: https://wiseye.org/category/newsmakers