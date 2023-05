Missy Elliott remporte le prix de l’innovatrice musicale aux Black Music Honors

Missy Elliot mérite toutes les fleurs, et le 2023 Honneurs de la musique noire sont les derniers à lui décerner le Music Innovator Award.

Des félicitations s’imposent à Missy Elliott, qui incarne véritablement le titre de Music Innovator Icon. Juste après avoir eu des nouvelles d’elle Temple de la renommée du rock’n’roll induction, elle a reçu le prix aux Black Music Honors.

Le 19 mai, DeRay Davis et LeToya Luckett a accueilli le 8e événement annuel au Cobb Energy Performing Arts Center à Atlanta. La soirée étoilée était une célébration d’artistes, de musiciens et d’institutions légendaires de la musique afro-américaine.

Le rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur s’est rendu sur les réseaux sociaux, remerciant les Black Music Honors de lui avoir montré tant d’amour.

« Merci à tous les @blackmusichonors pour ce prix Music Innovator Icon ! Je ne prends jamais ces moments pour acquis, cela me réchauffe le CŒUR d’être même RECONNU ! Je suis honoré de faire partie de CULTURE & MUSIC🙌🏾Je me frappe encore beaucoup parce que ça ressemble parfois à un rêve », a écrit l’humble légende sur Instagram.

Parmi les autres lauréats figurent SWV, Evelyne « Champagne » King, Jeffrey Osborneet La famille Hawkin.

« La musique noire est le cœur de notre culture, et les lauréats des Black Music Honors de cette année représentent l’âme de la musique américaine, a déclaré le fondateur et producteur exécutif Don Jackson dans un communiqué. déclaration. « Nous rendons hommage aux innovateurs musicaux qui ont ouvert la voie aux générations futures. Nos performances hommage célèbrent non seulement les lauréats d’hier, mais mettent également en valeur l’influence et l’impact de leurs sons et styles emblématiques sur les artistes d’aujourd’hui avec une belle symbiose du passé et du présent.

Missy Elliott retrouve Tweet et Nicole Wray

En plus de nombreux amis célèbres de Missy qui l’encouragent, Ce jus de raisin rapporte qu’elle a retrouvé Tweeter et Nicole Wray pour l’occasion.

Les anciennes protégées sont montées sur scène pour interpréter leurs collaborations classiques comme « Oops (Oh My) » et « Why You All In My Grill? »

Nicole a partagé une photo de la soirée spéciale avec Missy et Tweet sur son Instagram. Même la tenue de Nicole faisait partie de l’histoire de la musique noire. Elle a noté que June Ambrose l’avait initialement réalisé pour son clip vidéo Make It Hot en 1998.

Plus tôt cette année, les Grammys ont également honoré Missy Elliott avec le Prix ​​​​de l’impact mondial. Tweet, Ciara et la lauréate Lil Wayne ont littéralement et figuré donné ses fleurs à Missy pendant plus de 30 années pionnières dans le jeu.

Les anciens membres de Desitny’s Child, LeToya Luckett et LaTavia Roberson, se réunissent sur le tapis rouge des honneurs de la musique noire

Tweet et Nicole montrant l’amour de Missy ont été l’un des nombreux moments réconfortants des Black Music Honors 2023. Il y avait aussi une mini réunion des Destiny’s Child.

LeToya stupéfaite sur le tapis rouge avec son ancien coéquipier lauréat d’un Grammy La Tavia Roberson. La conférencière motivatrice a déclaré qu’elle était le rendez-vous de LeToya et qu’elle était présente pour honorer les autres grandes filles du groupe SWV.

Les Black Music Honors 2023 seront diffusés en première sur le Stellar Network le 3 juin et diffusés en syndication du 10 juin au 2 juillet pour le Black Music Month, selon Vibe. BounceTV diffusera également l’émission le 19 juin.

Félicitations à Missy Elliott pour son Music Innovator Award bien mérité des Black Music Honors !