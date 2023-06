Missy Elliott parle franchement de son anxiété pour l’essence

Missy Elliott est la dernière star de la couverture de Essence.

Pour la couverture du numéro de juillet/août du magazine, la légende de la musique parle de son parcours vers le Rock & Roll Hall Of Fame, de son combat contre l’anxiété et de son approche de la musique.

Quand elle était plus jeune, l’artiste « Get Ur Freak On » – nom complet Melissa Arnette Elliott – disait à ses camarades de classe qu’elle serait célèbre un jour, faisant également semblant d’avoir des conversations avec des gens comme Janet Jackson et Madonna. Mais, même si elle a toujours cru en elle-même, cela n’a pas empêché Elliott d’avoir les mêmes problèmes de santé mentale que beaucoup d’entre nous. Pour Missy, elle se souvient avoir ressenti de l’anxiété en raison de certains problèmes non résolus en grandissant.

« Je pense que beaucoup de choses ont été balayées sous le tapis pour moi en grandissant, et probablement aussi pour beaucoup de gens », a déclaré le rappeur.

Elle a poursuivi en expliquant que, comme tant d’autres, elle avait eu des moments difficiles pendant la phase d’isolement de la pandémie.

« J’ai eu tellement de temps pour penser à des trucs d’enfance et à toutes sortes de choses », a-t-elle expliqué. « Mais c’est ce qui me rend humain. »

Lorsqu’elle est arrivée dans l’industrie, cependant, Elliott est devenue une innovatrice presque immédiatement. Pourtant, elle raconte Essence qu’elle ne faisait pas tout son possible pour être différente, c’est juste qui elle est.

« Je m’amusais en faisant les vidéos », a-t-elle expliqué. « Je n’ai même jamais pensé, Laisse-moi essayer de faire la chose la plus bizarre. Cela ne m’a jamais traversé l’esprit, jamais. Cela parlait juste à qui j’étais à l’école. Le rappeur a poursuivi: « J’ai toujours été différent. Donc, au moment où j’ai commencé à faire des vidéos, la musique parlait vraiment de qui j’étais en tant que personne. Et donc je n’ai jamais pensé, Hé, je vais le faire, et ça va changer le monde. Cela va changer l’apparence des vidéos. Ou Je veux faire la chose la plus folle jamais. Rien ne me semblait fou.

Vous pouvez lire plus de Missy Elliott Essence histoire de couverture ici.