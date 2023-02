Missy Elliott, Lil Wayne et le Dr Dre honorés lors d’un événement pré-Grammy

Missy Elliot est entrée dans l’histoire en tant que première femme nominée au Rock & Roll Hall of Fame, et il était grand temps !

Le rappeur prolifique, chanteur, auteur-compositeur et producteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer l’annonce mercredi. Le Black Music Collective de la Recording Academy a également honoré Missy cette semaine avec le Global Impact Award.

Missy Elliott continue de briser les frontières avec une nomination au Rock & Roll Hall of Fame

“J’ai pleuré mes yeux. Je suis tellement HUMBLEMENT RECONNAISSANT pour cette nomination avec aussi 14 autres artistes incroyables si reconnaissants. À vous tous et à mes fans qui avez traversé ce voyage avec moi, je vous remercie également de m’avoir aidé à arriver ici ! YOU ROCK ! », a écrit Missy.

Si quelqu’un mérite des fleurs et plus encore, c’est Missy. Et vous pouvez l’aider à les obtenir ! Sur Twitter, elle a posté un lien voter pour l’introniser au Rock & Roll Hall of Fame. Ses autres nominés incluent The Spinners et Tribe Called Quest.

“C’est tellement important pour nous, les femmes du hip-hop, car il n’y a jamais eu de rappeuse nominée et j’espère que cette nomination ouvrira la porte”, a ajouté la femme de 51 ans dans un tweet de suivi.

Il est difficile de croire que d’autres rappeuses emblématiques comme Queen Latifah, MC Lyte ou Lil Kim n’ont pas déjà reçu cet honneur, mais l’impact de Missy est incomparable. Si elle était intronisée cette année, elle serait toujours l’une des rares à représenter le hip-hop aux côtés de Biggie Smalls, Tupac Shakur, NWA, Public Enemy, Run DMC, LL Cool J, Eminem, Beastie Boys et Grandmaster Flash and the Furious Five.

Missy Elliott reçoit le Global Impact Award avec le Dr Dre et Lil Wayne lors d’un événement pré-Grammy

Le rappeur “Throw It Back” continue de gagner alors que nous nous rapprochons de la plus grande soirée musicale des Grammy Awards 2023. Pierre roulante rapporte que Missy Elliott, Dr. Dre, Lil Wayne et la PDG d’Epic Records, Sylvia Rhone, ont été honorées aux Global Impact Awards 2023.

La Recording Academy et le Black Music Collective les ont reconnus pour « leurs réalisations personnelles et professionnelles dans l’industrie de la musique ». Le Black Music Collective a commencé en 2020 pour remédier aux inégalités historiques et au manque de représentation au sein de la Recording Academy.

Ciara et le manager de longue date de Missy Mona Scott-Young l’a accueillie sur scène après que Lizzo et Timbaland aient montré leur amour en vidéo.

« Cela ne vieillit pas pour moi. J’ai gagné beaucoup de prix et je ressens la même chose. C’est différent quand tu te lèves ici. Nous avons traversé beaucoup de choses. Je connais Dre, Wayne, aucun de nous n’a réussi », a-t-elle déclaré en larmes de gratitude.

La quadruple lauréate d’un Grammy Award a remercié Rhone pour son acceptation et sa conviction inébranlable lors de son discours émouvant.

« Elle a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas en moi. Elle ne nous a jamais dit « non ». Elle ne m’a jamais dit : « Tu dois perdre du poids. Elle ne m’a jamais dit : « Tu dois changer tes dossiers », a-t-elle poursuivi.

Chloe Bailey a interprété les chansons à succès de Missy “One Minute Man” et “One In A Million”, qu’elle a produites pour Aaliyah avec Timbaland. Ses amis proches et collaborateurs, Tweet et Ciara, sont également montés sur scène pour chanter “Oops (Oh My)” et “1,2 Step”.

DJ Khaled remis le prix à Wayne, qui a remercié sa mère, ses enfants et leurs mères. Il a réfléchi à une carrière qui a écourté son enfance lorsqu’il a signé un contrat d’enregistrement avec Cash Money à 12 ans.

« Je ne suis pas honoré d’où je viens. D’où je viens, à la Nouvelle-Orléans, tu n’es pas censé faire ça. Nous ne sommes pas honorés. Je ne vous connais pas tous ce soir. Merci. Je ne suis pas de la merde sans toi », a-t-il déclaré dans son discours sincère.

Dr. Dre discuté des humbles débuts d’essayer de gagner assez d’argent pour acheter des chaussures et a commencé une carrière qui a changé l’industrie. Snoop Dogg, Kurupt et Ty Dolla $ign ont interprété “Deep Cover”, “Nothing But AG Thang” et “Ain’t No Fun”.

« La naissance du hip hop a complètement changé le cours de ma vie. J’ai entendu mixer et gratter et je ne pouvais pas en avoir assez de ce son. Une fois que j’ai mis la main sur les platines, je savais que j’avais trouvé mes ailes et j’étais déterminé à apprendre à voler. Cela ne s’est pas arrêté pour moi au scratch et au mixage. Je suis tombé amoureux de l’idée de manipuler le son, de prendre ces différents sons et de les assembler comme un puzzle pour en faire une chanson », a déclaré Dre.

Félicitations à Missy Elliott, Lil Wayne, Dr. Dre et Sylvia Rhone !