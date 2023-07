Missy Elliott fête son anniversaire avec la soirée Supa Dupa Sneaker

Joyeux anniversaire Mademoiselle !

Un moment a eu lieu à Missy « Délit » Elliottla fête d’anniversaire étoilée qui a fait ressortir Jill Scott, Jermaine Dupri, Ari Lennox, LeToya Luckett, Deon Cole, P-Vallée étoiles Tyler Lepley, Brandée Evanset Nicolas Annanson ami de longue date/chef d’entreprise Mona Scott-Younget plus encore pendant Essence Fest à la Nouvelle-Orléans.

Source : Kaitlyn Morris

Autres participants notables inclus La couleur violette étoile Danielle Brooks, RHA alun Cynthia Bailey, Amour & Hip Hop étoile Yandy Smithet super producteur Bryan-Michael Cox.

Présentée par Essence Fest, Coke-Zero et Amazon Music, la soirée de baskets Supa Dupa a repris le Four Seasons New Orleans quelques heures seulement après que l’intronisé au Rock & Roll Hall of Fame 2023, 52 ans, ait fermé la scène principale du festival.

Les invités ont été immergés dans un pays des merveilles futuriste avec un tunnel éblouissant alimenté par LED diffusant les clips vidéo emblématiques de la lauréate d’un Grammy tout au long de sa carrière.

L’ambiance soigneusement organisée reflétait le style unique de la légende du hip-hop, sa couleur préférée (violet) et les images plus grandes que nature de sa récente séance photo pour la couverture du magazine Essence.

Tout au long de la soirée, les invités ont dégusté de délicieux hors-d’œuvre accompagnés de cocktails signature inspirés de Missy par la nouvelle édition limitée Golden Apple Aged 23 Years de Crown Royal.

Des cocktails haut de gamme à base de cognac D’ussé ont coulé toute la nuit alors que les invités dansaient sur une piste de danse intergalactique jusqu’aux petites heures du matin.

Une célébration de mademoisellel’influence inégalée de, l’événement animé s’est conclu par un toast du célèbre As de Pique du Champagne Armand de Brignac accompagné d’un extravagant gâteau d’anniversaire à 3 étages surmonté d’une décoration Jordan 1 éblouissante.

Entourée d’êtres chers et d’amis, Missy a remercié tout le monde pour son soutien continu avant d’offrir ses fleurs à Bryan-Michael Cox et de montrer son amour à Ari Lennox dans des moments de bien-être qui ont rehaussé l’événement exclusif.