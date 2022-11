Missy Elliott est jumelée avec une statue de cire chez Madame Tussauds

Une rappeuse légendaire est en train de gagner et de jumeler avec sa nouvelle statue.

Avec des succès classiques couvrant plusieurs genres et décennies, nous ne pouvons jamais donner trop de fleurs à Missy Elliott. Selon Uproxx, Madame Tussauds Las Vegas a honoré le prolifique rappeur, chanteur, écrivain et producteur avec une statue de cire. Elle rejoint les rangs d’autres icônes immortalisées en cire comme Snoop Dogg et Tupac. L’attention portée aux détails était si précise qu’il est difficile de dire quelle Missy est la vraie.

L’installation a recréé la peinture murale innovante de cheveux tressés de Missy d’elle Iconologie couverture de l’album. Il n’y avait littéralement pas un cheveu déplacé dans son style de signature élaboré.

« VOUS DEVEZ LE VOIR EN PERSONNE ! C’est fou!” Missy a tweeté avec une série de photos à côté de son étrange sosie. “Ee tresses dans mes cheveux, ils ont fait mèche par mèche PAS de perruque ni d’unité et ma tenue provient des VMA lorsque j’ai reçu le Prix ​​​​Michael Video Vanguard!”

Le rappeur “Throw It Back” a confirmé aux fans que la ressemblance était si parfaite qu’elle a même commencé à “peaufiner” le jumelage. Madame Tussauds a fait venir la maquilleuse de Missy pour parfaire chaque détail.

Lorsque vous visitez Missy au Wax Museum, vous pouvez faire bien plus que poser pour une photo. L’installation comprend une expérience virtuelle pour participer à la « Rafraîchissez-vous » défi de danse créé par des fans.

Le Hollywood Walk of Famer a également reçu une reconnaissance spéciale de sa ville natale. Portsmouth, Virginie honoré Missy Elliott avec une rue qui porte son nom et une clé de la ville.

“Dieu est bon! Je ne suis pas parfait et j’ai eu des hauts et des bas quand certains doutaient de moi et pensaient que j’abandonnerais J’AI PRIÉ et je me suis relevé à chaque fois. J’espère que cela INSPIRA quelqu’un d’autre à CONTINUER À PUSHING ! » elle a écrit sur Instagram.

Les festivités comprenaient un défilé et une cérémonie avec le membre du Congrès Bobby Scott et le gouverneur Glenn Youngkin. “C’est mon privilège de déclarer aujourd’hui dans le Commonwealth de Virginie Missy Elliott Day”, a déclaré Youngkin.

“J’ai emprunté ce boulevard tant de fois, alors assurez-vous de ne pas avoir de délits dans ma rue”, a déclaré Missy à la foule le 17 octobre. “On m’a toujours dit de rêver grand. Je n’aurais pas pu rêver aussi grand. Bien que j’aie accompli beaucoup de choses, j’ai remporté de nombreux prix, mais cela l’emporte sur tout lorsque vous obtenez l’amour de votre maison », a déclaré le quintuple lauréat d’un Grammy.

Nous aimons vraiment le voir! Félicitations Missy !