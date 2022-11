Missouri : à quoi s’attendre le soir des élections

La meilleure course du Missouri est une confrontation entre le procureur général du GOP Eric Schmitt et la démocrate Trudy Busch Valentine pour la retraite du siège du sénateur américain Roy Blunt, qui est considéré comme républicain en toute sécurité.

Schmitt a largement fait campagne contre le président Joe Biden et l’inflation, qualifiant Valentine d’héritière déconnectée qui se rangerait du côté du président démocrate contre les Missouriens.

Le slogan de la campagne de Valentine était “personne d’autre que le vôtre”, et elle a critiqué Schmitt pour avoir voté en tant que sénateur d’État pour autoriser la propriété étrangère de terres agricoles et pour son soutien à l’interdiction de l’avortement par l’État.

Le Missouri était autrefois un État swing, mais il est devenu solidement républicain au cours de la dernière décennie. Pourtant, Valentine avait beaucoup d’argent à dépenser – elle est la fille du regretté président de longue date d’Anheuser-Busch, August Busch Jr.

Les électeurs du Missouri éliront également au moins deux nouveaux représentants au Congrès pour occuper les sièges des républicains qui se sont tous deux présentés sans succès au Sénat.

Le contrôle du parti sur les huit sièges du Congrès du Missouri semble peu susceptible de passer de l’avantage actuel des républicains sur les démocrates dans six districts.

Les principales questions sur le bulletin de vote incluent la légalisation de la marijuana à des fins récréatives pour un usage adulte. Près des deux tiers des électeurs du Missouri en 2018 ont voté pour approuver l’utilisation de la marijuana à des fins médicales.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre le soir des élections :

SOIRÉE ÉLECTORALE

Les bureaux de vote ferment à 19 h, heure locale (20 h HE).

COMMENT VOTES MISSOURI

La plupart des Missouriens votent en personne le jour du scrutin.

Les électeurs peuvent demander à voter par correspondance par correspondance uniquement s’ils répondent à certains critères, tels que l’incapacité ou le départ le jour du scrutin.

NOTES DE DÉCISION

AP compilera et déclarera les gagnants de 101 élections contestées dans le Missouri, dont sept courses à l’échelle de l’État et huit courses à la Chambre des États-Unis. Lors des élections générales de 2020, l’AP a annoncé pour la première fois les résultats à 20 h 19 HE et 99,5 % des résultats à 3 h HE le mercredi 5 novembre.

AP ne fait pas de projections ou ne nomme pas les gagnants apparents ou probables. Ce n’est que lorsque AP est pleinement convaincu qu’une course a été gagnée – définie plus simplement comme le moment où un candidat en queue n’a plus de chemin vers la victoire – que nous passerons un appel. Si un candidat déclare la victoire – ou offre une concession – avant que l’AP appelle une course, nous couvrirons les développements dignes d’intérêt dans nos reportages. Ce faisant, nous préciserons qu’AP n’a pas encore déclaré de vainqueur et expliquerons la raison pour laquelle nous pensons que la course est trop tôt ou trop proche pour être annoncée.

L’AP peut appeler une course à l’échelle de l’État ou des États-Unis dans laquelle la marge entre les deux meilleurs candidats est de 0,5 % ou moins, si nous déterminons que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage modifie le résultat.

Le Missouri n’a pas de loi de recomptage obligatoire. Pour les postes déposés auprès du secrétaire d’État (président, fédéral, judiciaire, législature d’État), un recomptage peut être demandé si le candidat a été battu par moins de 0,5% des suffrages exprimés pour le poste. Pour les bureaux déposés auprès des autorités électorales locales, un recomptage peut être demandé si un candidat a été battu par moins de 1 % des suffrages exprimés.

L’AP n’appellera pas de scrutins à la baisse le soir des élections si la marge entre les deux meilleurs candidats est inférieure à 2%. AP reviendra sur ces courses plus tard dans la semaine pour confirmer qu’il ne reste plus assez de votes en suspens pour compter, ce qui pourrait changer le résultat.

QUE DOIS-JE SAVOIR D’AUTRE ?

Q : QU’AVONS-NOUS APPRIS DU PRIMAIRE ?

R: Les Missouriens n’étaient pas disposés à soutenir l’ancien gouverneur républicain Eric Greitens, terni par le scandale, qui a terminé troisième de la course au Sénat du GOP.

Q : QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS L’ÉLECTION PANDÉMIQUE DE 2020 ?

R : L’identification de l’électeur sera exigée en novembre, ce qui pourrait augmenter le nombre de bulletins de vote provisoires déposés.

Et une modification récente de la loi de l’État autorise le vote en personne sans excuse du deuxième mardi avant le jour du scrutin jusqu’à la veille du jour du scrutin. Cela pourrait modifier le taux de participation aux élections générales.

Q : À QUOI RESSEMBLENT LA PARTICIPATION ET LE VOTE PAR AVANCE ?

R : La participation électorale devrait être d’environ 2,6 millions.

Q : COMBIEN DE TEMPS LE COMPTAGE PREND-IL GÉNÉRALEMENT ?

R: Les bulletins de vote des absents doivent être envoyés au plus tard le jour du scrutin et peuvent commencer à être traités cinq jours avant le scrutin, ce qui accélère les choses. Presque tous les totaux des absents sont signalés dans la première vague de résultats, qui apparaît généralement environ 30 minutes après la fermeture des bureaux de vote.

Historiquement, seuls 0,5 % des bulletins de vote ne sont pas comptés le jour du scrutin.

Q : QUELS SONT LES PIÈGES DES RETOURS ANTICIPÉS ?

R : La région de Saint-Louis, à l’est de l’État, représente un tiers de la population de l’État, mais tarde à publier des résultats. Cela signifie que les premiers retours peuvent être faussés républicains puisque les zones rurales sont majoritairement républicaines.

Q : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS MARDI ?

R : Bien que les décomptes non officiels des votes soient publiés en quelques heures, les autorités électorales locales ont jusqu’au 22 novembre pour auditer et vérifier les résultats des élections.

