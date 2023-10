MISSOULA — La reconnaissance du Montana comme pôle technologique par l’Administration du développement économique ce mois-ci apportera de nouveaux investissements et de nouveaux emplois à l’État, et pourrait rapporter des millions de dollars supplémentaires en financement fédéral, ont déclaré les bailleurs de fonds.

Le centre régional de technologie et d’innovation de Headwaters représente un consortium de parties prenantes du Montana dirigé par Accelerate Montana de l’Université du Montana. Le groupe a organisé, fait pression et obtenu la reconnaissance du Tech Hub la semaine dernière par l’EDA, une branche du ministère américain du Commerce.

Scott Whittenburg, vice-président de la recherche et des études créatives à l’UM, a déclaré que la reconnaissance du Tech Hub soutiendra deux activités clés dans le Montana, notamment les systèmes autonomes – comme l’apprentissage automatique – et la réponse et l’atténuation des catastrophes naturelles et d’origine humaine.

Un certain nombre d’entreprises technologiques de Bozeman ont déjà réalisé « d’énormes progrès » dans le domaine de la photonique, a déclaré Whittenburg. Associé aux programmes de gestion des ressources de l’UM, le centre régional de technologie et d’innovation de Headwaters pourrait aider à « dynamiser la région » pour en faire un leader mondial des technologies de télédétection intelligentes, autonomes.

“Les dispositifs photoniques sont essentiels aux systèmes et instruments autonomes tels que le lidar, nécessaires pour prévenir et atténuer les catastrophes naturelles telles que les incendies, les inondations et la sécheresse”, a déclaré Whittenburg. « Ces prix contribueront à propulser la photonique du Montana sur le devant de la scène internationale et à renforcer le leadership de la région en matière de gestion des ressources naturelles.

Eric Smith, qui dirige le Bureau de l’innovation et de l’entrepreneuriat de l’Administration américaine du développement économique, a décrit le programme comme un outil permettant d’investir dans la création de technologie américaine et les emplois qui en découlent.

Le programme a réservé 11,2 milliards de dollars à la recherche et au développement de technologies énergétiques de nouvelle génération. Cela comprend 800 millions de dollars pour les énergies renouvelables, 1 milliard de dollars pour la fabrication de pointe, 1 milliard de dollars pour moderniser le réseau électrique et 600 millions de dollars pour la recherche sur le stockage de l’énergie.

Whittenburg a déclaré que le programme bénéficiera également de la propre expertise de l’UM en matière de technologies forestières et de parcours. Mais en réalité, a-t-il ajouté, le projet implique un consortium à l’échelle de l’État qui comprend le système universitaire du Montana, des collèges tribaux, le ministère du Commerce et des sociétés de capital-risque, entre autres.

“Le consortium reçoit également l’aide du bureau du sénateur Jon Tester et d’America Achieves”, a déclaré Whittenburg.

Arriver jusqu’ici

Tester a dirigé une table ronde à Missoula plus tôt cette année, au cours de laquelle les participants ont commencé à planifier leur approche pour concourir pour l’un des 30 nouveaux Tech Hubs. Les efforts ont porté leurs fruits et Montana a été sélectionné parmi 200 candidats.

“Nous avons formé un groupe d’applications à succès nommé Headwaters Tech Hub Consortium”, a déclaré Tester. « Le moment venu, nous nous sommes fortement appuyés sur l’administration et nous l’avons encouragée à examiner de près le bon travail effectué dans Big Sky Country. »

Le Montana abrite déjà plus de trois douzaines d’entreprises axées sur la photonique. Ensemble, ils emploient plus de 1 000 personnes avec des emplois mieux rémunérés que la moyenne de l’État.

À l’échelle nationale, le Montana se classe au sixième rang pour la croissance de sa main-d’œuvre, et Headwaters estime que les industries de la photonique et de la fabrication pourraient créer 5 000 nouveaux emplois, contribuant ainsi à plus de 300 millions de dollars de salaires totaux à l’économie.

Dans sa candidature, le groupe Headwaters a déclaré que « Western Montana cherche à développer et à déployer des systèmes de détection photonique intelligents, couplés à des systèmes autonomes, pour répondre aux besoins critiques en matière de défense, de gestion des ressources et de prévention des catastrophes. »

Sur cette base, Tester a déclaré que la désignation Tech Hub ouvrirait également la porte au Montana pour concourir pour des millions de dollars d’investissements privés et de financement fédéral. Cela aussi pourrait avoir des avantages considérables.

“Sécuriser un pôle technologique signifie augmenter considérablement les dollars de recherche et développement pour nos entreprises et nos universités, renforcer la capacité de fabrication et créer des emplois bien rémunérés dans tout le Montana”, a déclaré Tester au Missoula Current.

“Ils se concentreront sur les capteurs optiques intelligents, que l’armée, les voitures autonomes et la sécurité peuvent utiliser”, a-t-il ajouté. “Ils utiliseront cet argent pour attirer davantage de partenaires afin de rendre ce partenariat plus solide.”

Cette désignation marque la première phase du programme Tech Hub, autorisé par la loi CHIPS and Science Act, que Tester a contribué à élaborer. Le programme investira directement dans les « régions à fort potentiel » comme le Montana et s’efforcera de les transformer en centres d’innovation compétitifs à l’échelle mondiale.

La première série de désignations est une approbation de l’industrie technologique du Montana, a déclaré Tester. Avec les 29 autres pôles technologiques, le groupe Headwaters est désormais éligible pour postuler à la prochaine phase du programme, qui investirait entre 50 et 75 millions de dollars dans cinq à dix pôles régionaux.

« Cela signifie que nous allons être à la pointe de l’innovation à l’échelle mondiale », a déclaré Tester. “Le Montana sera directement ouvert à la concurrence avec la Chine, et nous créerons une technologie qui renforcera nos capacités de défense nationale grâce à la technologie laser et photonique.”

Tester s’est dit convaincu que l’Université du Montana et la Montana State University collaboreront pour tirer parti des nouvelles opportunités liées à la désignation Tech Hub.

« MSU et UM savent qu’ils peuvent tous deux en bénéficier grandement. Travailler ensemble est le seul moyen d’y parvenir », a déclaré Tester. “Les deux présidents des universités sont de bonnes personnes et ils le comprennent, et ils guideront ces universités sur la bonne voie.”