MONTGOMERY, Ala .: Kamron Cunningham a enregistré un record de 34 points alors que Mississippi Valley State a cassé sa séquence de 16 défaites consécutives, battant de justesse l’Alabama State 68-65 lundi soir.

Les Delta Devils ont progressé de deux après que Caleb Hunter a réussi 1 des 2 lancers francs avec 11,9 secondes à jouer. Les Hornets sont rapidement allés dans l’autre sens, mais la mise en page de DJ Heath s’est effondrée. Hunter a saisi le rebond et a effectué 1 des 2 lancers francs avec trois secondes à jouer.

Le dernier 3 de l’état de l’Alabama était hors de propos.

Hunter a récolté 13 points et sept passes pour Mississippi Valley State (1-16, 1-8 Southwestern Athletic Conference). Keiondre Jefferson a ajouté 12 points et huit rebonds. Terry Collins avait 9 points et 10 rebonds.

Heath a marqué 21 points, un sommet en carrière et huit rebonds pour les Hornets (3-8, 3-8). Brandon Battle a ajouté 17 points et 13 rebonds. Kenny Strawbridge avait 11 points et 10 rebonds.

Les Delta Devils ont égalisé la série de la saison contre les Hornets avec la victoire. L’État de l’Alabama a battu l’État de la vallée du Mississippi 64-51 le 12 janvier.

