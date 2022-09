Mississippi : un pilote en garde à vue fait face à des accusations criminelles

JACKSON, mademoiselle –

Les autorités affirment qu’un homme qui a volé un avion et l’a fait voler au-dessus du Mississippi après avoir menacé de l’écraser dans un magasin Walmart fait face à des accusations de vol qualifié et de menaces terroristes.

Le chef de la police de Tupelo, John Quaka, a déclaré lors d’une conférence de presse que Cory Wayne Patterson n’avait pas de licence de pilote, mais qu’il avait suivi des cours de vol et qu’il était un employé de Tupelo Aviation. Les autorités ont déclaré que Patterson avait volé l’avion, avait décollé puis appelé le 911.

Quaka a déclaré que Patterson pourrait également faire face à des accusations fédérales. Personne n’a été blessé pendant l’accident.



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

Un avion a survolé le nord du Mississippi samedi matin, provoquant la panique au sol alors que le pilote menaçait de s’écraser sur un Walmart. Quelques heures plus tard, l’avion a atterri en toute sécurité dans un champ et la police a arrêté le pilote.

Gouverneur Tate Reeves annoncé sur Twitter peu après 10h30 que la “situation a été réglée et que personne n’a été blessé”. Il a remercié les forces de l’ordre qui ont aidé à faire tomber l’avion.

La Federal Aviation Administration a confirmé que l’avion a atterri au nord-ouest de Ripley, Mississippi, avec seulement le pilote à bord. La répartitrice du shérif du comté de Benton, Connie Strickland, a également déclaré que l’avion avait atterri et que le sujet avait été placé en garde à vue.

Ripley se trouve à environ 85 miles (137 kilomètres) au sud-est de Memphis, Tennessee, et à environ 45 miles (72 kilomètres) au nord-ouest de Tupelo, Mississippi, d’où le vol est parti.

L’avion a commencé à survoler Tupelo vers 5 heures du matin, a indiqué le département de police de Tupelo. Les agents ont évacué un Walmart et un dépanneur à Tupelo parce que le pilote a menacé de s’écraser intentionnellement sur le Walmart.

L’avion a survolé Tupelo pendant plus de trois heures avant de s’envoler vers des zones plus rurales. Les gens sont sortis et ont regardé vers le ciel, certains d’entre eux prenant des photos ou des vidéos sur leur téléphone portable.

Les autorités pensent que l’avion – un Beechcraft King Air C90A – a été volé et s’efforcent de déterminer si le pilote qui a menacé de faire s’écraser l’avion est un employé d’un aéroport local, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes informées à ce sujet. Plusieurs agences fédérales, dont le Department of Homeland Security, ont été impliquées dans l’enquête et s’efforcent de discerner un mobile.

Un service de suivi des vols en ligne a montré l’avion serpentant dans le ciel pendant plusieurs heures et suivant une trajectoire en boucle.

Leslie Criss, rédactrice en chef d’un magazine qui vit à Tupelo, s’est réveillée tôt et regardait la situation à la télévision et sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses amis étaient à l’extérieur en train de regarder l’avion tourner au-dessus de sa tête.

“Je n’ai jamais rien vu de tel dans cette ville”, a déclaré Criss à l’Associated Press. “C’est une façon effrayante de se réveiller un samedi matin.”

L’ancien représentant de l’État, Steve Holland, directeur de pompes funèbres à Tupelo, a déclaré avoir reçu des appels de familles préoccupées par l’avion.

“L’un d’eux a appelé et a dit:” Oh, mon Dieu, devons-nous annuler les funérailles de ma mère? “”, A déclaré Holland. “Je leur ai juste dit, ‘Non, la vie va continuer.”‘

Le drame de l’avion s’est déroulé alors que des dizaines de milliers de fans de football universitaire se dirigeaient vers le nord du Mississippi pour les matchs de football du samedi à l’Université du Mississippi à Oxford et à la Mississippi State University à Starkville. Tupelo est entre ces deux villes.

L’avion au-dessus de North MS est en panne. Heureusement que la situation a été résolue et que personne n’a été blessé. Merci surtout aux forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales qui ont géré cette situation avec un professionnalisme extrême. — Gouverneur Tate Reeves (@tatereeves) 3 septembre 2022

Les forces de l’ordre et les responsables des urgences de l’État suivent de près cette situation dangereuse. Tous les citoyens doivent être en alerte et au courant des mises à jour du département de police de Tupelo. https://t.co/hQ8GxcR8s0 — Gouverneur Tate Reeves (@tatereeves) 3 septembre 2022

——



L’écrivain de l’Associated Press Michael Balsamo à New York a contribué à ce rapport.