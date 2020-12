STARKVILLE, Miss.: DJ Stewart Jr. a marqué 14 de ses 16 points à la mi-temps, Iverson Molinar en a ajouté 15 à ses débuts dans la saison et l’État du Mississippi a battu le nord du Texas 69-63 vendredi soir.

Les Bulldogs (2-2) ont frappé le ballon et ont marqué North Texas (1-2) 44-22 dans la peinture. Tolu Smith a ajouté 12 points et huit rebonds pour l’État du Mississippi, et Jalen Johnson a marqué 10.

Molinar, un gardien de sécurité en deuxième année, avait raté les trois premiers matchs et a été mis en quarantaine après un COVID-19[feminine tester. Vendredi, il a marqué cinq points dans les trois premières minutes, annonçant son retour avec le seul 3 points de l’État du Mississippi.

Il a tiré 5 en 9 avec cinq rebonds, deux passes et un vol en 29 minutes.

Rubin Jones a mené Mean Green avec 14 points, 11 en seconde période sur 3 tirs en 3 à distance. Jones a terminé 4 sur 5 derrière l’arc à 3 points. Le nord du Texas en a fait sept depuis l’extérieur de l’arc vers l’État du Mississippi 1 pour 10.

Le nord du Texas a formé une hausse de 13-8 pour commencer la deuxième mi-temps, coupant une avance de 11 points dans l’État du Mississippi à 37-33. Stewart a converti un jeu à trois points et l’avance des Bulldogs a généralement fluctué entre six et 10 points le reste du temps.

