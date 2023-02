Mississippi House approuve le nouveau système judiciaire – qui sera nommé par des représentants de l’État blanc

Le Maison du Mississippi a approuvé la création d’un nouveau système judiciaire dans laquelle les juges et les procureurs seraient nommés par des fonctionnaires de l’État – qui se trouvent tous être blancs – pour la capitale de Jacksonqui a le deuxième pourcentage le plus élevé de Résidents noirs parmi les villes américaines.

Le projet de loi proposer le nouveau tribunalqui a besoin de l’approbation du Sénat et du gouverneur de l’État pour devenir loi, a été adopté mardi à une écrasante majorité de législateurs républicains blancs après une intense opposition des législateurs démocrates noirs, les organes de presse ont rapporté.

Le changement serait une rupture avec le reste de l’État, où les juges et les procureurs sont élus par les électeurs.

S’il est approuvé par le Sénat et le gouverneur de l’État, le système judiciaire et ses juges présideraient un soi-disant district d’amélioration couvrant le centre-ville de Jackson et les zones commerciales et de divertissement.

Le maire de Jackson Chokwe Antar Lumumbaqui – comme 80% des habitants de la ville – est noir, aurait déclaré : “Cela me rappelle l’apartheid”, après avoir regardé le débat depuis la galerie de la Chambre.

Si le nouveau système judiciaire de Jackson est approuvé par le Sénat et le gouverneur, ses juges et son greffier seraient nommés par le juge en chef de la Cour suprême de l’État, qui est blanc.

Et les procureurs seraient nommés par le procureur général de l’État, qui est également blanc.